Nova versão do código de saúde integra registo de vacinação a partir de 9 de Março

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os Serviços de Saúde anunciaram que o Código de Saúde será actualizado na terça-feira com a integração de mais dados, nomeadamente o registo de vacinação contra a Covid-19 para os indivíduos que tenham recebido as duas doses. Na nova versão, o Código de Saúde vai passar a ter um modelo de gestão por zonas, em caso de surto epidémico, e a cor do código QR será “mais vívida” com novos alertas sobre campos com endereços imprecisos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O sistema de código de saúde será actualizado na próxima terça-feira, dia 9 de Março, com a integração do registo de vacinação contra a Covid-19 para indivíduos que tenham recebido duas doses, e a integração de um modelo de gestão por zonas em caso de um eventual surto epidémico em Macau, anunciaram os Serviços de Saúde. A nova versão do código de saúde conta também com um sistema de cores mais vívido com novos alertas para campos de endereços imprecisos.

Uma das principais novidades no novo sistema de código de saúde é a integração do registo de vacinação contra a Covid-19. “[Para] os residentes que completaram as duas doses da vacinação contra a Covid-19 será exibida uma hiperligação de cor azul, e o código de saúde de Macau exibirá a hiperligação azul ‘Administradas duas doses de vacina COVID-19’. Após clicar na hiperligação, será exibida a versão electrónica do cartão de vacinação contra Covid-19 dos residentes, de forma a permitir que estes possam consultar e apresentar os registos e informações da vacinação”, pode ler-se no comunicado dos Serviços de Saúde.

Em relação à cor do código QR, as autoridades assinalaram que “passa a ser mais vívida” para facilitar a leitura nos scanners. “Os códigos de cor vermelha, amarela e verde da nova versão do Código de Saúde de Macau serão escurecidos para apresentar um código QR mais vívido e melhorar a sensibilidade do scanner no momento de leitura do código e melhorar a experiência de uso do código de saúde durante a passagem transfronteiriça”.

O novo código de saúde vai também exigir aos utentes que declararam um endereço impreciso para que o preencham novamente. “A nova versão do sistema mostrará uma caixa de alerta, por fases, que exige aos utentes que preencheram um endereço impreciso para voltarem a preencher o endereço de forma correcta, de modo a exigir que esses dados sejam precisos. Por exemplo, quando pela primeira vez foi solicitada a inserção da morada, em Dezembro do ano passado, um determinado conjunto habitacional que contém vários edifícios, o residente seleccionou apenas o nome do conjunto habitacional, sendo por isso necessária a actualização”.

Nesse sentido, os Serviços de Saúde passaram a integrar no código um modelo de gestão por zonas. “A nova versão do sistema do código de saúde de Macau irá adicionar um modelo de gestão por zonas caso haja necessidade de iniciar medidas específicas de prevenção e controlo à epidemia divididas por categorias e zonas num eventual surto epidémico em Macau. O código de saúde das pessoas que estejam dentro da área afectada será ajustado para o correspondente código de cor vermelha ou amarela; ao mesmo tempo, no momento de activação de medidas, os residentes serão impedidos de alterar as suas informações de endereço residencial durante aquele período”.

_________________________

Mais de 21 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Até às 19h00 de domingo, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus registou um total de 21.056 inoculações da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para além disso, os Serviços de Saúde receberam um total de 46.333 pedidos de vacinação contra a Covid-19 e houve 19 notificações de eventos adversos menores desde o início da vacinação e nenhum caso grave.