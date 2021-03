“Não podemos desistir, ficar calados ou abdicar da democracia”, alerta Ng Kuok Cheong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O deputado da Assembleia Legislativa, Ng Kuok Cheong, mostrou-se preocupado com o actual ambiente político em Macau e com a erosão dos direitos e liberdades na região ampliadas pela crise política em Hong Kong, por um lado, e pelo contexto pandémico da Covid-19, por outro. Em entrevista à TDM-Rádio Macau, o parlamentar lamentou a ausência de Au Kam San da corrida eleitoral em 2021, e assinalou a necessidade de uma renovação no campo político pró-democracia em Macau. “Não podemos desistir, ficar calados ou abdicar da democracia – é claro que nunca vamos fazê-lo. Devemos defender sempre a democracia, porque, até hoje, continuamos sem um verdadeiro sistema democrático em Macau e à espera de progressos”, afirmou Ng Kuok Cheong, acrescentando que tudo irá depender da margem permitida por Pequim para este tipo de avanços. “Estamos cientes de que vivemos uma altura muito complicada para que a China permita avanços em Macau, mas ainda assim devemos insistir até chegar a altura em que teremos a oportunidade – não digo eu, mas uma geração mais jovem – de melhorar o sistema político”, assinalou.

Na opinião de Ng Kuok Cheong, a saída de Au Kam San da corrida eleitoral irá dificultar ainda mais a representatividade pró-democracia na Assembleia Legislativa. “Claro que vai ser mais difícil. Au Kam San, depois de 2017, também concordou que devíamos tentar continuar, mas não como cabeças de lista. Ele também tinha essa ideia. Mas agora ele tomou a decisão pessoal de sair, de acordo com a actual situação, ou talvez ele queira transmitir uma mensagem para encorajar os mais jovens a chegarem-se à frente e a fazer mais. Penso que os jovens perderam a rua como palco político; agora eles só querem fazer coisas em pequenos grupos, em redes, mas mesmo esta plataforma não tem tido assim tanta força por causa do ambiente político em Hong Kong”, lamentou Ng Kuok Cheong.

Em relação à exclusão de trabalhadores não-residentes do direito de manifestação, o deputado considerou ser um exemplo esclarecedor da erosão de liberdades em Macau. “Se me pergunta o que é que as pessoas em Macau perderam? Por exemplo, a polícia disse-nos, há dias, que os não residentes não gozam do direito de se manifestarem. Claro que eles alegam que a lei e o conceito de ‘residente’ não é novo, e que mesmo antes de 1999 já era assim. Mas não me parece que antes, mesmo que se estivessem a manifestar no Largo do Senado, fossem impedidos, enquanto agora… Isso é realmente a perda de um direito fundamental em Macau e é óbvio que temos a enorme responsabilidade de o tentar reaver no futuro”, afirmou Ng Kuok Cheong.

Para o deputado, o princípio ‘Um País, Dois Sistemas” terminou em Hong Kong. “O que acontece em Hong Kong pode influenciar Macau no futuro – sei disso. Macau não representa perigo, não cria nenhuma ameaça à China, mas algumas pessoas, mesmo assim, irão fazer por agradar aos líderes, dizendo: ‘Ah, Hong Kong fez isto, por que razão Macau não segue Hong Kong?’ e, portanto, também darei o meu melhor para que o Governo Central saiba que Macau não cria nenhum perigo real à China”, indicou Ng Kuok Cheong.