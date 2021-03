Maior aplicação da Constituição tem como objectivo “restringir cada vez mais a liberdade das pessoas”, diz Katchi

Fotografia: EPA/ROMAN PILIPEY

Na sexta-feira, Li Keqiang, primeiro-ministro chinês, afirmou que Pequim quer reforçar a aplicação da Constituição chinesa nas duas regiões administrativas especiais. Para o constitucionalista António Katchi, a intenção esconde outros objectivos: “continuar o processo de fascização do regime político de Macau e Hong Kong” e “restringir cada vez mais a liberdade das pessoas”.

André Vinagre

“A China manter-se-á fiel ao espírito de ‘Um País, Dois Sistemas’. Iremos melhorar os sistemas e mecanismos das RAE de Hong Kong e Macau para a aplicação da Constituição e das Leis Básicas; iremos garantir a implementação da lei para que as RAE salvaguardem a segurança nacional”. A frase foi de Li Keqiang, primeiro-ministro chinês, na sessão de abertura da Assembleia Popular Nacional (APN).

Mas o que significa “melhorar os sistemas e mecanismos das RAE de Hong Kong e Macau para a aplicação da Constituição”? O constitucionalista António Katchi não encontra resposta. Até porque, “em geral, os princípios da Constituição chinesa aqui estão derrogados e substituídos pelas normas da Declaração Conjunta luso-chinesa e da Lei Básica”, diz ao PONTO FINAL, explicando que, nas regiões administrativas especiais, “o papel que cabe à Constituição chinesa é muito limitado”.

Ainda que a Constituição chinesa ceda o passo à Lei Básica, há um reduto de princípios do documento que não podem ser ultrapassados pela Lei Básica: A garantia da soberania chinesa sobre as regiões administrativas especiais, a integridade territorial da China e as competências dos órgãos de soberania da China. Como estes factores não estão em causa, Katchi refere: “Não vejo o que mais resta para fazer cumprir aqui a Constituição chinesa”.

O constitucionalista acaba por levantar uma hipótese: “Eu acho que essa referência à Constituição é algo que oculta um outro objectivo, que não é fazer respeitar aqui a Constituição, é o de continuar o processo de erosão dos direitos, liberdades e garantias aqui de Macau, continuar a aproximar a realidade de Macau e Hong Kong à realidade da China no que diz respeito aos direitos fundamentais”.

Na opinião de Katchi, a intenção de reforçar os mecanismos para melhor aplicar a Constituição em Macau significa “continuar o processo de fascização do regime político de Macau e Hong Kong” e “restringir cada vez mais a liberdade das pessoas”. “É acentuar a ideia de patriotismo, mas com laivos de chauvinismo”, afirma, sublinhando: “Essa referência genérica ao reforço da aplicação da constituição chinesa aqui é uma espécie de guarda-chuva para defender uma linha política”.

LEI ELEITORAL DE MACAU TEM INSTRUMENTO PARA “ELIMINAR CANDIDATOS DA OPOSIÇÃO”

Na sessão plenária anual da APN, que começou na sexta-feira e se prolonga até esta quinta-feira, será analisado um projecto de reforma eleitoral para Hong Kong, que tem como objectivo fazer com que todos os candidatos a lugares no Conselho Legislativo (LegCo) são “patriotas”. Nesse sentido, a intenção da proposta é que uma comissão eleitoral pró-Pequim analise as candidaturas e vete os candidatos menos “patriotas”.

António Katchi diz que esta alteração viola a Lei Básica de Hong Kong e chama a atenção para a lei eleitoral de Macau, que este ano será posta à prova, com as eleições para a Assembleia Legislativa (AL). Em 2016, foi acrescentada uma condição de inelegibilidade aos candidatos. “Os que recusem declarar que defendem a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e que são fiéis à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China ou que, por factos comprovados, não defendem a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China ou não são fiéis à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China”, lê-se na lei.

Esta condição aditada à lei em 2016 não foi posta à prova nas eleições de 2017, uma vez que não houve ninguém excluído por não defender a Lei Básica ou não ser fiel à RAEM. Na opinião de Katchi, isto “veio criar um instrumento para as autoridades, nomeadamente a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, virem eventualmente a eliminar candidatos da oposição democrática”. “Isso foi introduzido na lei para poder ser utilizado quando der jeito”, alerta.