Macau apoia Pequim para garantir exclusão de não patriotas nas eleições

O Governo de Macau defendeu, numa nota divulgada na passada sexta-feira, o projecto de aperfeiçoamento do sistema eleitoral de Hong Kong que exclui não patriotas e manifestou a vontade de “envidar todos os esforços” para fazer o mesmo no território. “Na Quarta Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional (APN) está em apreciação o projecto da Decisão da APN sobre o aperfeiçoamento do sistema eleitoral da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). É um acto importante para a plena implementação do princípio fundamental de “Hong Kong governado por patriotas” e para garantir a prosperidade e estabilidade de Hong Kong a longo prazo, o qual a RAEM defende com firmeza e apoia totalmente”, apontou o Governo de Macau em comunicado.

Na mesma nota aponta-se ainda que a RAEM promete “envidar todos os esforços para salvaguardar a estabilidade da sociedade local e consolidar a conjuntura de ‘Macau governado por patriotas’”. Tal é, lê-se, uma responsabilidades de todos os residentes de Macau.

Esta declarações acontecem depois de a China ter assegurado que irá “conter resolutamente qualquer interferência estrangeira” em Hong Kong, numa altura em que Pequim discute a imposição de controlo reforçado dos candidatos às eleições legislativas no território.

“A China irá melhorar os mecanismos relacionados com a implementação da Constituição e as leis básicas que regem a sua relação com Hong Kong”, de modo a “conter resolutamente qualquer interferência estrangeira e ajudar Hong Kong a melhorar a vida do seu povo”, disse o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, num discurso perante a APN, que arrancou sexta-feira.

A APN tem em agenda a análise de um projecto de reforma eleitoral em Hong Kong, abrindo caminho à marginalização de candidatos pró-democracia na antiga colónia britânica. Nos temos do projecto de reforma apresentado na APN, um comité eleitoral pró-Pequim será responsável por analisar as candidaturas ao Conselho Legislativo (LegCo). Nenhum candidato poderá concorrer às eleições sem o aval desta instância.

O comité eleitoral terá por missão “eleger grande parte dos membros do Conselho Legislativo e participar directamente na nomeação de todos os candidatos”, disse o vice-presidente do Comité Permanente da APN, Wang Chen, segundo a agência France-Presse.

O Conselho Legislativo é actualmente composto por 70 deputados, metade dos quais eleitos por sufrágio directo e os restantes por um comité eleitoral pró-Pequim. Este dispositivo permitiu ao regime comunista chinês garantir maiorias favoráveis no território, depois de ter recuperado a soberania da antiga colónia britânica, em 1997. Nas últimas semanas, funcionários chineses sugeriram uma reforma eleitoral para garantir que Hong Kong é governada por “patriotas”.