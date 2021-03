“Lágrima”, de Rodrigo Cabrita, vence concurso fotográfico da SOMOS

A fotografia “Lágrima”, da autoria de Rodrigo Cabrita, venceu o primeiro prémio do concurso de fotografia “Somos – Imagens da Lusofonia”, lançado pela associação de comunicação em Língua Portuguesa. A imagem retrata o primeiro internamento em Portugal de uma criança com Covid-19. “Dias depois de ser sedado e entubado, Francisco reagiu positivamente à terapia. A lágrima, uma reação ao tratamento administrado, foi finalmente deixada para trás e a batalha pela vida foi vencida”, refere o comunicado da SOMOS. Uma fotografia de João Porfírio que retrata o primeiro abraço entre mãe e filha na Santa Casa da Misericórdia, em Lisboa, Quinta Alegre, no dia em que foram permitidas as visitas aos utentes, venceu o segundo lugar, enquanto que a imagem “Cuidados Intensivos”, que capta um enfermeiro a meio do turno na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, da autoria de Sara Monteiro de Matos, ficou na terceira posição. Os três vencedores tiveram um prémio pecuniário de 10 mil, 5 mil e 3.500 patacas, respectivamente. Este ano foram também atribuídas menções honrosas a Rui Miguel Pedrosa, com o “Santuário de Fátima”, um projecto desenvolvido durante o período da peregrinação internacional ao Santuário de Fátima, sem a habitual participação dos peregrinos devido à Covid-19; Timothy Francisco Lima, com a “Linha da Frente” dos profissionais de saúde na batalha contra a pandemia nas Instituições de Saúde da Ilha Terceira (Açores); e José Goulão, com a fotografia “Militar de Abril”, que mostra um homem na Avenida da Liberdade com uma bandeira de Portugal de um lado e um saco de ferramentas no outro. As imagens farão parte de uma exposição que será inaugurada a 26 de Março na galeria de exposições da Casa Garden.

