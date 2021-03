Fórmula 3 em Macau nos planos da FIA

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da Federação Internacional do Automóvel (FIA) delineou planos provisórios para que os carros de Fórmula 3 regressem às ruas de Macau no final deste ano. A prova, recorde-se, não se realizou no ano passado na RAEM devido à pandemia da Covid-19. O Grande Prémio de Macau prosseguiu, mas fê-lo com o campeonato chinês de Fórmula 4, apenas com pilotos de Macau, China e Hong Kong devido às restrições de viagem. Porém, espera-se que a prova de Fórmula 3 possa regressar ao Circuito da Guia ainda este ano. “O Campeonato Mundial de Fórmula 3 da FIA foi confirmado no Calendário Desportivo Internacional e está agendado para 21 de Novembro de 2021 em Macau, China, (sujeito a contrato com o promotor)”, disse a FIA numa breve declaração.

