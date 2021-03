Associação tenta organizar manifestação sobre golpe militar no Myanmar para 10 de Março

Fotografia: EPA/LYNN BO BO

O vice-presidente da Associação Poder do Povo, Wu Shao Hong, revelou na sexta-feira passada que um grupo de residentes de Macau pretende organizar uma manifestação, no próximo dia 10 de Março, sobre o golpe de estado militar no Myanmar, que ocorreu no início de Fevereiro. De acordo com a informação veiculada pela TDM, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) recebeu o segundo aviso prévio de manifestação relacionado com o golpe militar no Myanmar depois de ter sido rejeitado o mesmo pedido por parte de um trabalhado não-residente.

Apesar de ter sido entregue um aviso prévio de manifestação na Rotunda Carlos da Maia para a próxima quarta-feira, dia 10 de Março, Wu Shao Hong assumiu a possibilidade de o pedido ser rejeitado pelas autoridades. Recorde-se que este é o segundo pedido de manifestação em Macau relacionado com o golpe de estado militar no Myanmar. Depois de ter sido apresentada uma acção semelhante para uma manifestação a 14 de Fevereiro, o autor retirou o pedido sem dar qualquer justificação. No seguimento do mesmo, um trabalhar não-residente do Myanmar viu rejeitado um pedido para uma manifestação na zona dos Três Candeeiros. Na altura, o CPSP informou o trabalhador não0residente do Myanmar que o direito de reunião e manifestação é exclusivo dos residentes de Macau.

Em declarações à imprensa, Wu Shao Hong afirmou que se o pedido for rejeitado, a Associação Poder do Povo equaciona realizar uma iniciativa ‘online’. Ontem, a Associação do Clube Social de Mianmar de Macau organizou uma vigília de velas no Centro Bom Pastor em homenagem aos “irmãos e irmãs caídos em Mianmar”.

E.S.