A arte e o engenho de ser mulher

O Dia Internacional da Mulher deveria ser como se diz que o Natal deveria celebrar-se, ou seja, todos os dias, mas nem sempre é assim. Em pleno século XXI, e cem anos depois de oficializado o dia, as mulheres ainda precisam de lutar por melhores condições de vida e de trabalho. E por amor, sem preconceitos…

No dia em que se comemoram as mulheres, o PONTO FINAL conversou com três delas. Mulheres, mães, pilares de família, de gerações diferentes, mas todas cientes que as mentalidades ainda precisam ser mais bem trabalhadas.

Flora Fong é chinesa. Para a funcionária pública, ser mulher “é bom”. E ser mulher numa sociedade considerada moderna é sinónimo de “igualdade entre homens e mulheres”. “Posso fazer o que quiser. Digo ‘não’ quando tenho de dizer e escolho o que quero para a minha vida”, assumiu ao nosso jornal.

Ser chinesa e estar em Macau não é, para Flora, sinal de qualquer tipo de desvantagem. “Sinto-me bem por ser mulher chinesa em Macau”, esclareceu, acrescentando que, ainda assim, “existem preconceitos” que passam por coisas tão corriqueiras e banais como “as mulheres cuidarem dos filhos” ou “as mulheres dedicarem-se mais à família”. Seja como for, Flora sente que, em Macau, há oportunidade para si enquanto mulher. “Tenho trabalho e posso conjugá-lo com a família. Sinto que mulheres e homens têm os mesmos direitos em relação ao dinheiro que auferem nos seus trabalhos, por exemplo”, rematou

Cem anos depois, ainda muito por fazer

O Dia Internacional da Mulher, oficializado em 1921, é uma celebração de conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres ao longo dos anos. Tem a chancela das Nações Unidas e, em muitos países, é celebrado com pompa e circunstância.

A luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Emprego, remuneração, discriminação de género, entre outras coisas, foram os factores que levaram à emancipação do sexo feminino. O 8 de Março foi o dia escolhido devido às manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e de trabalho, que aconteceram no dia 8 de Março de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial.

Cem anos depois, o dia das mulheres ainda serve para consciencializar as pessoas e cerrar punhos contra as desigualdades de género que ainda subsistem na grande maioria das sociedades.

“A luta pela igualdade começa em casa”

Enquanto mãe de dois que trabalha em casa, a portuguesa Sara Santos Silva considera que “todos os dias são uma batalha” pelo próprio espaço e tempo. “Espaço e tempo, é privilégio de alguns apenas”, afirmou.

Ao PONTO FINAL, a criadora de conteúdos contou um pouco da sua experiência pessoal enquanto mulher, mãe e mulher, não fugindo, pelo contrário, à constatação de alguns factos. “Na minha casa, todos têm necessidades constantes e tudo parece ser mais importante que o meu trabalho. Por muito que deseje diferente, recai em mim a quase total responsabilidade de garantir que as necessidades das crianças e da casa são supridas”, desabafou.

Em pleno 2021, constata Sara, “esta diferença de papéis mediante o género vive-se em muitas outras famílias além da minha, pelo menos no seio do mesmo contexto sociocultural”.

Sara confessou ao nosso jornal que esta questão da igualdade de género tem sido tema que lhe aflora o pensamento, quase que diariamente, principalmente durante o último ano. “Não há muito que o meu marido faça, pelos filhos ou pela casa, que seja de livre iniciativa. Reserva-se o direito de trabalhar (também em casa) num espaço livre de interrupções pelo tempo que quiser”, revelou a portuguesa.

Sobrecarregada, mas com vontade de produzir mais no trabalho, Sara encontra limites que a maioria dos homens desconhece. “No meu caso, a luta pela igualdade começa em casa”, assume, aflorando em seguida um pensamento lícito, em jeito de questão deixada no ar. “Quem poderá dizer todas as aspirações que poderíamos ver concretizadas não fosse esta sobrecarga que a sociedade teima em nos impor, tantas vezes sem nos dar o crédito por todo o trabalho feito em espírito de total abnegação?”.

Para Sara, que tem um filho e uma filha, eles são a “verdadeira chance de mudar o mundo e romper com o paradigma” que teima em pairar as nossas cabeças ao longo dos anos. “Esta é talvez uma das minhas mais importantes (e nobres) funções”, assume.

Pouco vistas em posições de influência

Para Kim Johnson, ser mulher em 2021 “é particularmente desagradável”. E porquê? Porque “a Covid-19 mandou milhões para o desemprego” e as mulheres sofreram com isso, mais que os homens. “Embora alguns tenham voltado a trabalhar, a grande maioria são homens”, diz a norte-americana, radicada em Macau há diversos anos.

A pandemia, defende Kim, foi um tremendo revés para as mulheres em todo o mundo. “Quando as mulheres perdem, a sociedade como um todo sofre”, acredita.

Kim é afro-americana. E é mulher. Esta conjugação pode parecer pouco abonatória aos olhos de muitos, mas a norte-americana, professora universitária de carreira, considera que estamos a atravessar, pelo menos no seu país natal, os Estados Unidos da América, pela “Idade da Mulher Negra”. “Isso deve-se principalmente ao impacto provocado pela vice-presidente Kamala Harris e pela escritora e política Stacey Abrams”, assume Kim. Aliás, Abrams acabou nomeada para o Prémio Nobel da Paz, precisamente pelo seu papel nas eleições presidenciais norte-americanas que elegeram Joe Biden como presidente do país, no início deste ano.

Em Macau, a académica sente que “as mulheres são respeitadas” na generalidade das situações. Contudo, constata, “não são vistas facilmente em posições de influência”. “Espero que isso mude no futuro”, lança o repto.