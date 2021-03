Venda de património da Sands em Las Vegas garantiu liquidez para reforçar posição na Ásia, dizem analistas

Com a venda definitiva do Venetian Resort Las Vegas e da Sands Expo por 6,25 mil milhões de dólares, a Las Vegas Sands Corp. assegurou uma margem financeira confortável para expandir a sua presença no mercado asiático e reforçar a sua base de operações em Macau e Singapura. Na opinião de alguns analistas, o fim das operações da Sands no Estado do Nevada e a continuidade dos escritórios nos EUA pode representar uma oportunidade e um problema, pois a empresa terá de “gerir um império” a partir de um “fuso horário com uma diferença de 10 horas”. Sem margem de expansão em Macau, os especialistas consideram que o próximo passo da Sands deverá passar por uma aposta no Vietname ou no Japão.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O fim das operações da Las Vegas Sands Corp. no Nevada com a venda de todas propriedades a fundos ligados à Apollo Global Management, por um total de 6,25 mil milhões de dólares (49,9 mil milhões de patacas), não terá um grande impacto nas operações da empresa no mercado asiático, que representa 85% do total de receitas da empresa liderada até há pouco tempo por Sheldon Adelson. Após a morte do magnata a 12 de Janeiro de 2021, Robert Goldstein assumiu definitivamente o cargo de presidente e director-executivo da Las Vegas Sands Corp., que na quarta-feira fez questão de fazer uma referência ao legado de Sheldon Adelson quando anunciou a venda das propriedades e operações da empresa no estado do Nevada.

“O The Venetian mudou a face do futuro desenvolvimento do casino e cimentou o legado de Sheldon Adelson como uma das pessoas mais influentes na história da indústria do jogo e da hospitalidade. Ao anunciarmos a venda do The Venetian Resort, prestamos homenagem ao legado do Sr. Adelson enquanto iniciamos um novo capítulo na história desta empresa”, afirmou Robert Goldstein, antes de frisar que a estratégia central da Sands passa, definitivamente, pelo mercado asiático, onde as operações de Macau e Singapura continuam a ser uma “espinha dorsal” para o desenvolvimento da empresa.

De acordo com o chefe de operações da Las Vegas Sands Corp., Patrick Dumont, a venda do património por 6,25 mil milhões de dólares irá permitir uma continuidade da “estratégia de longa data de reinvestir” nas operações asiáticas, ao mesmo tempo que permite liquidez à empresa para devolver o “capital aos accionistas”.

Na opinião do economista Albano Martins, a venda de património em Las Vegas já estava planeada por Adelson, que assim garantiu liquidez à operadora de casinos para investir noutros mercados. “As operações foram planeadas com tempo. No tempo do Sheldon Adelson já estava tudo a ser planeado e já se tinham justificado com a razão pela qual iriam fazer essas operações, mas estamos a falar de mais de 49 mil milhões de patacas. É um valor considerável porque não vai haver mais grandes investimentos em Macau depois do Londoner. Pelo menos não está previsto haver novos investimentos. Tudo isso é liquidez, mas não deve ser só liquidez para Macau, será liquidez para outros investimentos. Para Macau, o importante agora é ter fundo de maneio para segurar isso até haver luz verde relativamente ao jogo, que é, digamos, o grande risco que a Sands está a tomar porque ainda não há certezas, a não ser que eles tenham alguma informação privilegiada sobre o futuro do jogo em Macau, pois não há nada garantido que as coisas vão correr como as operadoras norte-americanas preveem”, começou por dizer Albano Martins em declarações ao PONTO FINAL.

Mercado estável de Singapura em contraste com “dilema” de Macau

Com a venda do Venetian Resort Las Vegas e da Sands Expo por 6,25 mil milhões de dólares, a empresa liderada por Robert Goldstein terá de canalizar algum desse capital para as operações em Macau e Singapura afectadas pelas quebras acentuadas de receitas devido à pandemia. No entender do economista José Luís Sales Marques, a venda de propriedades em Las Vegas representa uma “aposta quase total” da Sands no mercado asiático. “Estão a livrar-se de um activo que se encontra nos EUA. Isto significa uma aposta quase total, se não for mesmo a 100%, no mercado asiático, e particularmente em Macau, e preparam-se para ficar cá mais tempo”, começou por dizer o economista de Macau, acrescentando que, neste momento, ainda não há dados que indiquem a chegada de novos investidores.

“Estamos a falar de mais de 6 mil milhões de dólares americanos, isto é muito dinheiro, mas não me parece que isso seja para realizar novos investimentos em Macau porque acabaram agora de completar um projecto (Londoner) que lhes custou muito dinheiro, e não me parece que seja motivação de ordem financeira, parece-me sim ser uma motivação de ordem estratégica, portanto, é uma questão que provavelmente terá a ver com o ambiente político a nível internacional que estamos a viver”, considerou Sales Marques.

Para Albano Martins, a aposta da Sands em Macau pode acarretar riscos para a operadora pois significa “deixar todo o negócio de Las Vegas para ter na mão apenas Singapura e Macau”. O economista recordou que “Singapura é uma zona estável, não tem problemas, e não é expectável que venha a ter num futuro próximo, mas Macau não. Macau é um grande problema, aliás, problema entre aspas, pois trata-se mais de um grande dilema”, disse Albano Martins.

Apesar de dar como certo o fim das concessões de jogo em Macau após 2049, Albano Martins considerou que a renovação dos contratos das operadoras ainda pode dar enormes margens de lucros às operadoras, nomeadamente a Sands.

“Depois de 2049, tomo como certo de que não vai haver mais jogo em Macau. Por isso a China está tão interessada em querer que Macau acorde e promova a diversificação da economia para se poder ver livre do jogo. O jogo incomoda a China do ponto de vista político, não é uma actividade que seja considerada pela China como produtiva, pois transfere fundos de um lado para o outro e deixa uns pozinhos em cima das mesas para os casinos. Só uma pequena parte desses fundos é que de facto fica nos casinos. Percebe-se que a China se incomode com isso e, portanto, nós não temos que ter muitas dúvidas de que depois de 2049 não haverá jogo em Macau. Os casinos vão explorar outro tipo de actividade, e até lá vão desenvolver para o turismo de grupo, vão ter outros eventos, enfim, isso é provável que aconteça. Agora, a outra questão é saber se a China vai continuar a querer americanos por cá. Esse é o outro grande drama que me parece muito pouco claro”, reforçou Albano Martins.

Nesse sentido, o economista acredita que a Sands não faria uma aposta de risco tão elevada caso não tivesse alguma garantia. “Não acho que eles sejam burros. Acho é que eles têm na manga qualquer coisa já garantida pois já fizeram as contas de quanto é que isso lhes vai dar. Porque Las Vegas é uma zona tradicionalmente de jogo. Saindo de uma zona tradicionalmente de jogo e avançar para zonas que não são de jogo ainda, deve haver uma garantia. Devem ter qualquer coisa que lhes garanta que de facto o risco não é assim tão grande como nós estamos a pensar. Relativamente a Macau, continuo a pensar que é um grande risco neste momento. Não há ainda alternativas ao jogo. O jogo não vai deixar de não ser a actividade principal por muitos e muitos anos. E se não há circuito de fundos nem de pessoas suficiente, não se consegue alimentar uma indústria tão grande. A indústria de Macau neste momento é a maior de todas. Todos esses fluxos não saem por acaso, é preciso estabilidade, é preciso luz verde num sentido, não havendo luz verde os jogadores não aparecem”.

Aposta em novos mercados asiáticos pode passar por Japão ou Vietname

Nos últimos meses surgiram rumores de que a Sands estaria interessada na aquisição das operações de jogo da Crown na Austrália. No entanto, um especialista em Direito de Jogo contactado pelo PONTO FINAL considerou esse cenário “completamente irreal” devido a uma batalha legal por causa da perda de licenças para operar na Austrália. “O Sands comprar uma licença para estar sujeito ao mesmo tipo de escrutínio não estou a ver isso acontecer”, afirmou um advogado com vasta experiência na área, que pediu o anonimato.

No entanto, o especialista em Direito de Jogo radicado em Macau considerou que a aposta da Sands em novos mercados asiáticos deverá passar pelo Vietname. “Acho que o Vietname tem um enorme potencial, mais próximo e amigo dos EUA, com muita margem para crescer. A própria Sands já demonstrou interesse em operar no Vietname. Não me surpreenderia que eles fizessem isto para expandir na Ásia, onde eles vêem um real potencial em crescimento. Para a questão de Macau é interessante eles saltarem fora dos EUA porque historicamente a relação próxima com as autoridades americanas pode influenciar negativamente a relação com Macau”, indicou o advogado, acrescentando também que o facto da Sands encerrar as suas operações nos EUA pode abrir portas a novas parcerias na Ásia. “A venda abre-lhes margem para fazer parcerias desde que não estejam ligados, nomeadamente às autoridades americanas, que andam sempre a escarafunchar. O facto de isso não acontecer dá-lhes mais margem para fazer parcerias locais, e aí sim, terá muita lógica. Abre-lhes outra margem para trabalhar”.

No entender de Albano Martins, o reforço da posição da Sands no mercado asiático vai depender do tipo de controlo local quanto à questão de branqueamentos de capitais. “Provavelmente irão tentar outros sítios onde haja jogo, embora a legislação americana é muito exigente relativamente a determinado tipo de zonas onde não há qualquer tipo de controlo sobre branqueamento de capitais. O Sands deve entrar em zonas, provavelmente, desenvolvidas como o Japão e coisas parecidas. Não estou a ver Filipinas ou Vietname. Não me parece que seja possível”, considerou o economista.

Gerir um império num fuso horário com uma diferença de 10 horas

Embora a venda do património da Sands em Las Vegas possa representar o fim das operações da empresa no estado do Nevada, os órgãos de comunicação social norte-americanos apontam para a possibilidade de serem aprovadas licenças de jogo em Nova Iorque e no Texas. De acordo com um especialista em Direito do Jogo, a eventual saída da Sands dos EUA abre um novo espaço de crescimento na Ásia. No entanto, o advogado radicado em Macau assinalou para o facto de os escritórios da Sands continuarem nos EUA.

“A razão para eles manterem o escritório central nos EUA é que o Robert Goldstein é de Las Vegas. A família está toda em Las Vegas. Todo o ‘senior management’ a sério da empresa está em Las Vegas. Pedir-lhes para virem para Macau está fora de questão. Se a curto prazo assim é, a médio prazo também o será, porque não estou a ver. Eles poderiam eventualmente obter ‘bluecards’ ou coisas similares, mas neste momento nem sequer poderiam entrar em Macau. Eles vão manter aquela posição porque precisam disso. Eles não se vão querer mudar, nem sequer para Singapura. São pessoas de Las Vegas, querem continuar em casa, conforme sempre fizeram. E a forma de manter isso é manter ligação. E a empresa paga quando eles precisarem de viajar para Macau, Hong Kong, Singapura, Malásia, Vietname ou Tailândia. Nessa forma, eles mantêm as famílias na jurisdição deles e pronto”, referiu o advogado, antes de assinalar as dificuldades que a empresa irá ter para gerir as operações em fusos horários com uma diferença de 10 horas. “É que não havendo uma operação em Las Vegas, e só havendo operação em Macau e Singapura, vão estar desfasados em 10 horas, e isso vai criar algumas questões porque, na verdade, enquanto o Venetian existe também em Las Vegas, é uma operação de 24 horas, mas isso vai deixar de acontecer. Eles vão realmente começar a trabalhar operacionalmente num horário completamente diferente, e isso poderá ter um impacto, mas só o tempo dirá”, concluiu o advogado especialista na área.

Para Albano Martins, a Sands está a jogar ao ataque num período em que devia jogar mais à defesa. “Novos investidores no negócio da Sands? É possível que seja colocado e é possível que apareçam, mas não estou a ver a China, que está numa cruzada contra todos os jogadores fora de portas, deixar isso acontecer. Todo este prognóstico que a Sands parece estar a fazer não é muito claro. Não se percebe, embora se saiba que a alma do negócio é o risco. Para mim é risco de mais numa fase em que se devia jogar um pouco mais à defesa e não tão ao ataque. A Sands está a jogar ao ataque claramente, eliminando uma área de negócios, que já não produzia o mesmo que Macau, mas ainda produzia alguma coisa, para entrar noutras áreas que ainda não conhece. Mas atenção, eles não são infantis, eles sabem o risco que estão a correr e as oportunidades de negócios”.

Contactado pelo PONTO FINAL em Outubro do ano passado para comentar a hipotética venda do património da Sands em Las Vegas, Nuno Sardinha da Mata, advogado especialista em Direito do Jogo, considerou que a operadora norte-americana teria “as suas razões comerciais” para esta mudança estratégica, e desvalorizou a tese de estar relacionada com a diminuição do peso do mercado norte-americano nas receitas da empresa. “Há muitos anos que, em termos de volume de receitas, o mercado de Macau ultrapassou largamente o norte-americano. Se a opção fosse o contrário, retirar-se do jogo de Macau para se concentrar nos EUA, isso mudaria alguma coisa, assim não vejo. Haverá razões para a Sands tomar essa medida, mas não vejo que isso seja fruto de qualquer diminuição particular do mercado americano. Obviamente que terão as suas razões comerciais e outras que desconheço”, começou por dizer Nuno Sardinha da Mata.

No entanto, o advogado recordou que Las Vegas continua a ser um mercado tradicional e com o seu peso em várias operadoras de jogo. “Por muito que Las Vegas possa estar neste momento com números inferiores ao de outros mercados, até ao do nosso em Macau, o mercado americano não deixa de ser um mercado importante e tradicional em termos de jogo. Devem haver razões para que uma empresa tome uma decisão dessas, certamente mais fortes que só a pandemia. São questões estratégicas da empresa, se calhar as margens de lucro não lhes compensam ou estão mais vocacionadas para outro tipo de mercado. A forma como se encara o jogo nos EUA e na Europa não é segredo para ninguém, é diferente daquela com que se encara o jogo aqui na Ásia e podem ter determinado alguma influência nas decisões que as empresas tomam”, concluiu Sardinha da Mata.