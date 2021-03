Sem rei nem roque. Brasil vive um “filme de terror”

FOTOGRAFIA: Raphael Alves/EPA

Brasileiros residentes em Macau apontam o dedo ao Presidente Jair Bolsonaro, mas assumem que a responsabilidade não é apenas política, é colectiva. Assumem tristeza pela actual situação daquele país da América do Sul e constatam que, mesmo a bater recordes diários de casos de infecção e mortes, a corrupção continua a ser um problema na ordem do dia.

Com o Brasil a bater recordes diários de mortes por Covid-19, fomos conversar com alguns membros da comunidade brasileira residente em Macau para saber o que pensam sobre a situação no seu país de origem.

A caminho dos 11 milhões de casos e um total de cerca de 260 mil mortes, o Brasil não consegue parar, ou pelo menos abrandar, a pandemia de Covid-19. Por culpa do Governo ou por culpa da própria população, admitem, os brasileiros residentes em Macau vêem com muita apreensão o que se tem passado no último ano. “Estou muito triste. Lamento imenso que o meu país esteja a passar por isto”, começou por dizer ao PONTO FINAL a professora de dança e antiga bailarina, Zuleika Greganyck, natural de São Paulo.

“Estamos perante uma calamidade pública e a grande responsabilidade é do Presidente do Brasil. Esta pandemia revela que Bolsonaro nunca deveria ter sido eleito, pois é uma pessoa que não demonstra qualquer sentido de responsabilidade quando confrontada com questões verdadeiramente importantes para o povo brasileiro, aponta o dedo Zuleika, que considera que não se pode deixar na mão de cada um a decisão de escolher o que fazer numa altura como esta. “É preciso criar condições de combate à Covid-19 que sejam eficazes e o Governo actual não tem feito isso.”

Natural do Estado da Bahia, Fernanda Martins diz que “vive-se um filme de terror” no país. Ou então “uma novela ou algo parecido ao Truman Show”. Para a baiana, “no Brasil estão a ter uma visão incompleta da perigosidade do vírus”. “Fico muito assustada quando vejo fotos de praias cheias de gente no Rio de Janeiro.”

Fernanda, mesmo à distância, considera que Jair Bolsonaro não está a fazer um bom trabalho, mas a responsabilidade não é só dele. “Bolsonaro não é o comandante que o barco precisa, mas o problema é de toda a classe política” à qual a baiana imputa grandes responsabilidades. “O que piora a crise gerada pela pandemia é a corrupção. O Brasil não tem jeito. Todos querem ganhar dinheiro ilícito com a pandemia. Onde estão as camas de hospital? Onde está o material médico comprado? E as vacinas, porque demoram tanto tempo a chegar?”, questiona.

População suicida

Igualmente desconfortável está Cássia Schutt. Ao PONTO FINAL, afirma que o Brasil “é um circo” neste momento. “O que mais me irrita é a hipocrisia. Agora é tudo em torno da vacina, como se as coisas não pudessem ter sido evitadas muito antes”, ressalva, relembrando, tal como a maioria dos entrevistados, que o problema é colectivo e não apenas de Bolsonaro, “por mais que não goste dele”.

“As pessoas estão à espera do quê?”, questiona Cássia, natural do Rio de Janeiro. Ao longe, a carioca vê a Cidade Maravilhosa completamente sem rumo, tal e qual o país. “Desde o início, sem regras, as pessoas pensam que nada lhes pode acontecer. O país está a passar por uma situação previsível que ninguém quis saber. Era óbvio que tudo iria piorar. Começou por ser em Manaus, mas agora é um pouco por todo o lado. O Brasil tem uma população suicida e um cenário político deprimente”.

Depois de um ano, as pessoas estão cansadas da pandemia, diz Juliana Moreschi. A bailarina, natural do Rio Grande do Sul, assume que não há como negar que o país está a viver um pesadelo. “A saúde no Brasil deveria ser considerada uma prioridade do Governo, principalmente em relação às vacinas. Parece que agora vai melhorando, mas penso que já foi tarde. Por conta disso, todo o processo de vacinação está atrasado”, constata.

Para a gaúcha, é preciso “manter o pensamento positivo”, apesar de ser difícil. “Com a chegada de mais vacinas as pessoas vão tomá-las, e é uma questão de tempo para a situação começar a amenizar”.

O seu Estado está, neste momento, em confinamento absoluto. Ainda assim, relata Juliana, as pessoas “continuam a levar tudo como uma brincadeira”. “À distância fico muito triste por ver toda esta situação”.

O Estado do Rio Grande do Sul está com bandeira preta, que significa que o risco de propagação do vírus é altíssimo neste momento. “O Brasil está um caos e é muito triste ver o país assim. As pessoas não têm noção do que está a acontecer e continuam a viver as suas vidas normalmente. Por isso é que está como está. O Presidente também nunca incentivou a população para se resguardar. Fico muito feliz por estar em Macau e não no Brasil neste momento tão difícil”, assume a bailarina.

Uma variante agressiva

A variante brasileira da doença não tem ajudado a estancar o problema, uma vez que, de acordo com estudos recentes, “é mais transmissível” e “invade mais o sistema imunológico”.

A primeira dose da vacina foi aplicada, até anteontem, em 7.351.265 pessoas. O total de vacinados com a primeira dose corresponde a 3,47% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 2.303.850 pessoas, o que representa 1,09% da população. Números bastante pobres para quem precisa urgentemente de travar o avanço do SARS-CoV-2.

Protestos contra o Governo liderado por Jair Bolsonaro sobem de tom com os famosos panelaços a acontecerem um pouco por todo o país, desde São Paulo a Salvador, passando por grandes cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte ou Porto Alegre.

Natural do Estado de São Paulo, Daniel Ribeiro lembra que “foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que cada Estado seria responsável pela forma de gerenciar a pandemia”. “O meu Estado, que é São Paulo, foi dos estados com mais casos. O Governador é muito instável e inseguro nas suas decisões. Muitas vezes optou pelo confinamento total, depois retrocedia. Comprou vacina com 50% de eficácia e com muita antecedência. Enfim”, desabafa o padre católico.

Para Daniel Ribeiro, o problema do coronavírus no Brasil tem também um aspecto muito político e depende muito das fontes de informação. “Esta questão tem de ser vista no seu contexto mais amplo. A parte da saúde física é fundamental. As pessoas precisam evitar aglomeração. Quem puder ficar em casa deve ficar realmente em casa. Mas também na parte da saúde mental. Há muitas pessoas com depressões. Aumentaram os casos de suicídio. Muitas pessoas começaram a tomar remédios. Há ainda a questão económica com muitas pessoas desempregadas”, constata.

Zuleika Greganyck sugere que existe uma clara falta de planeamento. “O Governo liderado por Bolsonaro não sabe o que está a fazer. E as pessoas, infelizmente, por cansaço ou por ignorância, vão atrás. Não se isolam, não usam máscara.”

Para a antiga bailarina, há ainda o grande problema da diferença gritante que existe entre Estados. “Há Estados que têm poucos recursos. Existem poucos hospitais, há pouco material médico e pouco pessoal. O Amazonas é um claro sinal disso. Não se aceita como é que possa não existir oxigénio e sedativos para as pessoas”.

A paulistana, ainda assim, acredita que ainda se consegue ir fazendo algum bom trabalho, principalmente ao nível estadual. “Em São Paulo, há um plano de vacinação. Penso que ao nível estadual, os perfeitos e governadores estão a tentar fazer um melhor trabalho do que aquele que o Governo federal tem vindo a fazer”.

Humanidade desviada

Fernanda Martins, que aproveitou a conversa com o PONTO FINAL para agradecer publicamente à tripulação do voo da Air Macau que trouxe os residentes para o território desde o Japão no passado dia 21 de Janeiro, lembra que o Brasil “é um país de extremos”. Seguindo essa corrente de pensamento, “é difícil tomar medidas quando as pessoas precisam de trabalhar e ganhar dinheiro”. A baiana perdeu a avó de 103 anos para a Covid-19 e ainda não conseguiu fazer o luto. “O Brasil vive algo surreal. Todos apontam o dedo uns aos outros, mas ninguém assume nada. A minha família está ligada à saúde. Já tive casos de contágios no seio familiar, inclusive a minha avó de 103 anos que veio a falecer de Covid-19”.

O padre Daniel Ribeiro também constata que “o confinamento local não se tem mostrado eficiente no Brasil e as autoridades também deixaram as pessoas um pouco livres, o que tornou tudo muito pouco eficiente”.

Em jeito de conclusão, o católico pede um pouco de reflexão à humanidade. “A questão espiritual não deixa de ser importante”, ressalva, acrescentando que “a humanidade está a ir por um caminho totalmente distante de valores que são fundamentais para o crescimento do ser humano, como a partilha, o diálogo, o compromisso com o próximo. Neste momento, o ser humano é muito egoísta, muito desumano”.