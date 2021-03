Pereira Coutinho denuncia trabalhadores em cargos de chefia sujeitos a período experimental

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação escrita apresentada ontem ao Governo, José Pereira Coutinho denuncia situações em que trabalhadores em comissões de serviço em cargos de chefia que ficam sujeitos ao período experimental de seis meses de trabalho com contratos administrativos sem termo certo, “como se tivessem sido recrutados pela primeira vez ao exterior”.

O deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) diz que ao seu gabinete têm chegado queixas de trabalhadores da função pública que se queixam de discriminação nos serviços públicos. Os queixosos, explica, têm contratos administrativos de provimento sem termo e longos anos de trabalho na função pública. Porém, foram escolhidos para exercerem cargos de chefia durante um período de tempo e, “para espanto e tristeza dos ditos trabalhadores”, após o fim das respectivas comissões de serviço, são obrigados a sujeitarem-se a um período experimental de seis meses, como se tivessem acabado de ser recrutados ao exterior.

Coutinho refere também que nestes casos a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) não autoriza o pagamento de salário com fundamento no parecer dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).

Assim, Coutinho pergunta: “Quando vai o Governo resolver o imbróglio acima referido, com pareceres jurídicos e decisões completamente opostas, acabando de vez com estas injustiças que só estão a prejudicar os visados trabalhadores?”. O deputado pergunta também quais as medidas a serem implementadas para que a moral dos funcionários não saia prejudicada com esta situação. Por fim, Coutinho interroga também se os visados foram avisados de que poderiam ser prejudicados com esta norma.

A.V.