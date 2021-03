“Para alguém como eu, que vinha da confusão e conflitos raciais dos Estados Unidos, Macau era como se fosse um nirvana sossegado”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Phil Reavis, mais conhecido como o saxofonista dos The Bridge, do Jazz Club de Macau, é um homem de várias facetas. A viver em Macau há quase 50 anos, chegou ao território para dar início ao departamento de Inglês do colégio católico de Saint Joseph e, mais tarde, por obra do acaso e quase como destino, deparou-se com uma oportunidade de se juntar à única banda de Jazz em Macau existente na altura como saxofonista.

Texto: Joana Chantre

Em entrevista ao PONTO FINAL, o americano Phil Reavis, professor reformado de inglês, de 83 anos, falou um pouco da sua história, desde os momentos em que conseguiu qualificar-se para a equipa olímpica de atletismo dos Estados Unidos, através do salto em altura, até aos seus tempos como treinador no Sudeste Asiático e quando foi capa da revista ‘Sports Illustrated’ nos anos 50. Sobre o futuro, Reavis espera encontrar uma solução para a falta de espaços de ensaios para a banda de jazz, e afirma que gostaria que o Governo facilitasse os apoios para eventos do sector artístico.

Conte-nos um pouco do seu percurso. Porque é que decidiu sair dos Estados Unidos?

É uma história interessante. Deixe-me começar do início. Eu estava numa escola primária que tinha um programa com várias actividades em parques infantis, todos os Verões, onde as crianças dos vários bairros costumavam ter competições entre elas, coisas como atletismo e basebol, por exemplo. Eu normalmente tinha de tomar conta do meu irmão mais novo e costumava passar pelo parque infantil, mas não podia praticar nenhum dos desportos porque não podia estar longe dele, então costumava sentar-me num recinto de salto em altura, numa enorme caixa de areia, e comecei a conversar com um tipo que trabalhava lá. Ele falou-me de um programa onde eu teria a oportunidade de aprender a fazer salto em altura e, claro, era com o velho método do salto pontapé de tesoura, coisas simples. Eu aceitei experimentar e acabei por ter jeito e gostar. Então, quando acabei a escola primária, entrei no liceu, matriculei-me na equipa de atletismo e aprendi várias modalidades, como ‘cross country’, que por acaso não me agradou. Mas o meu salto em altura ficou cada vez melhor, tendo a minha técnica também desenvolvido. Quando cheguei ao último ano do liceu, comecei a ponderar o meu futuro e a considerar a hipótese de levar o desporto mais a sério. Num dos muitos eventos que tivemos, enquanto estudava, foi organizado num hangar de aviões, onde tinham estacionados grandes aviões. Era um espaço enorme. A primeira vez que vi aquilo não quis acreditar. O evento foi muito bem organizado, com uma grande pista de corrida onde muitas escolas do país vinham competir. Aí, eu saltei o mais alto que alguma vez tinha saltado, 1,90 metros, e estabeleci um recorde escolar, um recorde mundial na altura. A parte interessante disso foi que, na altura, a minha mãe estava no hospital, tendo-lhe sido retirado um peito. Portanto, quando consegui esse recorde, foi algo especial e, claro, a partir daí, o telefone começou a tocar com várias ofertas de bolsas de estudos e para várias universidades. Eu acabei por escolher a Universidade Villanova na Pensilvânia, que veio recrutar-me de propósito a casa, oferecendo-me até uma bolsa de estudos. Enquanto eu estava na equipa de atletismo da Universidade Villanova comecei a encarar o desporto de uma maneira mais profissional, pois começámos a ter provas de apuramento para as Olimpíadas, que seriam daqui a dois anos em Las Vegas. Neste evento eu vi, pela primeira vez na minha vida, alguém a saltar acima de 2,1 metros, e isso para nós era incrível pois todos na equipa estavam a tentar fazer isso. Eu desenvolvi muito depressa durante o tempo em que eu estive nessa instituição, pois, sendo uma universidade mais humilde, tínhamos oportunidades de competir com os melhores e participar em mais eventos, ao contrário do que se tivesse ido para uma universidade de topo, como Yale, por exemplo, onde só competiria entre as ‘Ivy Leagues’. Nessa altura, porém, a certa altura entrei numa crise estranha e comecei a saltar mal, a falhar muito, e por muito que os meus colegas e treinadores me tentassem aconselhar e sugerir técnicas, eu simplesmente, sentia que tinha atingido um impasse. Uma vez tentei até saltar só com um sapato, por sugestão do meu treinador, que tinha visto um atleta na Califórnia a fazer isso, mas não resultou porque eu tenho dedos sensíveis e sentia qualquer pedrinha em que passava. O meu progresso, que me permitiu ir mais além, foi quando descobri como pôr o meu centro de gravidade no ar, para atingir saltos mais altos. E a resposta acabou por vir de uma revista que a minha mãe tinha sempre em casa, e onde acabei, por acaso, ler um artigo sobre vários atletas olímpicos negros, como o Jessy Owens, por exemplo, e Dave Alberton, que saltava de uma maneira muito parecida comigo, senão por uma pequena diferença – um dos seus ombros torcia para trás, enquanto saltava e isso levantava automaticamente levantava os quadris e voilá! A partir daí comecei a saltar muito mais alto. No encontro onde me qualifiquei para a equipa olímpica, consegui saltar 2,11 metros, que teria sido o meu recorde até à altura.

Saiu na capa da revista da ‘Sports Illustrated’ em 1957. Pode partilhar um pouco essa história?

Isso aconteceu quando eu e os meus colegas de atletismo, nos tempos universitários, tivemos uma visita de um jornalista que passou três meses connosco, a ver-nos treinar. Naquela altura, a nossa equipa de atletismo estava a ganhar muitas competições, e então ele decidiu vir ver o que se passava e falar connosco. Recordo-me que nos entrevistava e ficávamos todos muito curiosos acerca do que ele iria escrever sobre nós. Eu tinha uns 19 anos na altura e essa foto foi tirada num dos nossos eventos desportivos no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Como é que acabou por vir para Macau?

Eu sempre quis sair dos Estados Unidos, então, quando estava perto de me licenciar, comecei a escrever cartas para organizações diferentes em África, para ir para sítios como a Tanzânia, por exemplo. Tinha interesse em conhecer África. Um amigo meu na altura, que tinha ganho uma bolsa de estudo também devido ao desporto, acabou por ser enviado como embaixador da boa vontade para uma missão por alguns países do Sudeste Asiático, como treinador desportivo e contou-me boas coisas da experiência. E eu interessei-me na ideia, apesar de no início não querer ir através do Governo americano, por não acreditar no sistema político, e depois de várias tentativas falhadas de ir por conta própria acabei por concorrer para o mesmo programa que o meu amigo concorreu, e felizmente fui aceite. Esta experiência acabou por levar-me, primeiro ao Camboja como treinador da equipa nacional de atletismo, depois para o Vietname, e finalmente o Laos, sempre como treinador. Recordo-me vivamente da minha entrevista para ir treinar ao Camboja, porque por pouco que não fui parar ao Irão. No meio da entrevista, enquanto o entrevistador se ausentou para ir buscar algo, fui abordado por uma pessoa, mostra-me um contrato de dois anos para ir treinar ao Irão. Como o contrato do Camboja era inicialmente apenas por 6 meses, cheguei a considerar, mas como já tinha o processo em andamento, recusei o do Irão. Enquanto estive no Laos, como já me encontrava fora dos Estados Unidos já há alguns anos, em missão, o Governo começou a querer que eu voltasse, pois estas bolsas não são vitalícias, e como eu não quis voltar, consegui arranjar uma posição na Escola Americana do Laos e fiquei a leccionar aí durante uns quatro anos. Enquanto eu estive a trabalhar no Vietname consumava viajar pelas cidades vizinhas, visitei Macau, Hong Kong, Indonésia. Queria muito também ir à China, mas nessa altura, de 1968 e 1969, infelizmente havia muita tensão política e os americanos não podiam entrar na China. Quando visitei Macau pela primeira vez, gostei muito, porque era muito tranquilo. Nesses tempos andava-se de riquexó e não havia muita população. Recordo-me de ter ido ao casino flutuante que na altura servia jantares com comida deliciosa e até tinham uma banda residente que punha as pessoas todas a dançar! Para alguém como eu, que vinha da confusão e conflitos raciais dos Estados Unidos, Macau era como se fosse um nirvana sossegado. Depois de seis anos no Laos, tive de finalmente voltar aos Estados Unidos por ter acabado o meu contrato na escola americana, onde acabei por ficar por quase 10 anos, mas sempre com o desejo de poder voltar ao Sudeste Asiático. Numa das conferências de inglês como segunda língua, que eu regularmente participava, por mero acaso encontrei num quadro de avisos afixado no local, um papel com as palavras “Necessita-se professores para Macau” com um número de contacto. Eu rasguei o papel da parede e disse à minha mulher “Vamos!”. Acabámos ambos por ter entrevistas e ser aceites quase de imediato, pois na altura não havia quase candidatos. Um mês depois, estávamos nós de volta a um aeroporto, mas, desta vez, rumo a Macau.

Como foram as condições de trabalho quando chegou?

Então, quando chegámos a Macau, o director da escola, que era um padre, era muito atencioso e vinha sempre ter connosco todas as noites com umas garrafas de vinho, e sentava-se connosco na conversa. Um dia, num desses serões, enquanto conversávamos, ele partilhou connosco que o bispo e ele estavam com ideias de começar uma secção inglesa na escola e queriam que eu e a minha mulher fizéssemos parte do projecto, que se fosse em frente significaria que os nossos contratos se alargariam pelo período de seis anos. Isto alegrou-nos muito, não só porque admirámos o compromisso e dedicação de Macau na aprendizagem do inglês, já naquela altura, mas também porque nós queríamos muito ficar, e um contrato assim a longo prazo é um sonho para qualquer professor.

Como é que se começou a envolver no ambiente do Jazz em Macau?

Não me envolvi logo desde que cheguei, foi apenas uns anos depois. Um dia vi um anúncio onde dizia que uma banda de Jazz iria fazer um concerto numa zona do complexo cultural do Fórum de Macau e decidimos ir. Ficámos entusiasmados mal vimos a bilheteira e o grande movimento de pessoas a entrar. Eu disse à senhora que estava à porta que tocava o saxofone e desenvolvemos uma ligação amigável, com a gerência e com membros da banda, e foi a partir daí que eu fiz os primeiros contactos com o velho clube de Jazz de Macau, que era o clube onde a banda costumava tocar. Nessa altura o Clube de Jazz de Macau era um local onde a comunidade portuguesa se juntava e socializava entre eles. Era localizado numa pequena ruela estreita muito gira, onde nada começava antes das 11 ou da meia-noite. Eu costumava conversar muito com a dona do bar que era portuguesa, mas não me recordo do nome. Ela costumava queixar-se que embora o clube estivesse sempre cheio, não se fazia dinheiro quase nenhum, pois as pessoas não consumiam, e os que compravam algo era a bebida mais barata que houvesse e ficavam com ela na mão a noite toda! Nem bilhete podia cobrar, dizia ela, entre risos, pois assim corria o risco de não aparecer ninguém. Conheci personagens muito interessantes naquele clube, havia, por exemplo, uma senhora macaense que costumava vir aos nossos shows, que tinha sempre um ar muito desolada. Costumava contar que por ser macaense sentia-se uma estrangeira entre os portugueses e igualmente entre os chineses. Havia histórias de vida muito interessantes. Tínhamos vários músicos a tocar no clube, no início, no piano tínhamos o Paulo Martins, o Jorge Campena e o Armando, a alternar na bateria, o Zé Chen, no baixo, que às vezes alternava com um filipino, e eu no saxofone. Mais tarde, quando tivemos um convite para tocar no Hotel Hyatt, nos finais dos anos 80, formou-se um trio, que era eu no saxofone, o Campena na bateria e o Zé Chen no baixo.

O clube de Jazz de Macau era um clube aberto a qualquer pessoa?

Sem dúvida! Era o sítio onde se socializava, entre todas as camadas e etnias da cidade. Os portugueses vinham muito cá apreciar a música. A dona do clube, uma portuguesa, gostava muito de música Jazz e de convidar aficcionados para vir tocar no clube. Na altura, a comunidade chinesa não sabia muito acerca do jazz e havia também uma concepção errada acerca do jazz e acerca do que se passa dentro de um Clube de Jazz.

Os meus colegas chineses professores da escola onde eu ensinava raramente vinham ver-me tocar, embora eu tentasse sempre aliciá-los, mas era a fama da música ao vivo, naquela altura. Quando abriu o clube de jazz no Nape, que era basicamente uma casa de vidro, foi óptimo, porque proporcionava um ambiente mais transparente, mais saudável, onde se podia passear ao longo do rio. Esse sítio acabou por atrair muitos jovens músicos chineses que gostavam de tocar, e com isso nós acabámos também por nos abrir a mais influências e estilos de música além do jazz, como o swing, blues, etc.

Qual a dinâmica entre os membros da banda hoje?

Bem, nós temos crescido em termos do número de pessoas que queriam tocar connosco, ao nosso estilo. Hoje temos pessoas como o Humphrey Cheong, que se juntou a nós como um jovem músico curioso, que acabou por trazer outros jovens músicos e assim formámos uma rede de pessoas muito interessante. Quando algum dos nossos membros não pode comparecer a algum concerto, nós temos uma lista de pessoas com quem podemos contar para substituir. Hoje em dia temos apoio humano, digamos. Eu, por exemplo, antes costumava tocar todos os dias no Largo do Senado, mas o meu médico acabou por pedir para eu reduzir um pouco as minhas actividades, portanto, eu diminuí para dois dias por semana – terça-feira e domingo, e nesses dias há quem toque no meu lugar. Somos um grupo multicultural, aberto que aceita qualquer pessoa, desde que saiba tocar e goste do nosso Jazz, não interessa de qual comunidade. Eu diria que a nossa grande falha de momento é a nossa tendência para tocar as mesmas músicas, porque na verdade nenhum de nós é músico a tempo inteiro, temos ou tivemos durante muito tempo empregos a tempo inteiro que nos impossibilitavam de dedicar o tempo que queríamos. Outro problema que temos é a falta de estúdio para termos ensaios, ou até falta de um local permanente onde poderíamos tocar mais vezes para vários tipos de publico.

O presidente do Jazz Club de Macau, José Sales Marques, falou recentemente ao PONTO FINAL dizendo que uma das prioridades para o clube era encontrar um local permanente para se ouvir música Jazz.

O que precisamos realmente é de um estúdio. Um sítio qualquer onde o nosso pessoal pudesse se juntar e trabalhar junto, onde pudéssemos trabalhar em material novo, compor, ensaiar, criar novas músicas. Claro que um local permanente é também uma óptima ideia e estamos todos muito entusiasmados com isso. Temos de momento algumas pistas, mas nada confirmado. Consigo entender que as pessoas querem músicas novas, mas, em nossa defesa, não tem sido fácil, há vários factores e dificuldades que temos estado a enfrentar.

Sentem que o Governo ajuda alguma coisa nesse sentido?

O Governo ajuda muito pouco infelizmente, pelo menos em nos auxiliar em encontrar um local permanente para o Jazz. Tal como no velho clube de Jazz onde começámos a tocar, gerido pela senhora portuguesa, as coisas aqui têm que ser começadas por alguém que tenha energia, visão e paixão em algo e que a torne em realidade. Esse primeiro clube de Jazz começou apenas como um sítio onde amantes da música se juntavam para ouvir gravações de jazz, e organicamente se tornou num sitio para musica ao vivo. Até um festival de Jazz tem sido difícil de organizar. Como sabe, a maneira que o Governo funciona é em conceder subsídios apenas depois de haver um investimento pessoal, e no caso de grandes eventos é difícil arranjar essas quantias de capital. Muitos dos músicos que já quisemos trazer ao território quiseram ser pagos antecipadamente porque nesta indústria muitos têm medo de ser enganados. Uma vez quase que consegui trazer o saxofonista Stan Getz a Macau, mas com as condições que o Governo proporcionava, de pagar após o espectáculo, foi impossível, e ele não se disponibilizou. Recordo-me ainda que a saúde dele também não estava a melhor.

Qual a sua opinião acerca do movimento Black Lives Matter e o facto de se ter tornado um fenómeno cultural por todo o mundo? Qual as comparações que faz entre o Partido dos Panteras Negras e o BLM?

Eu não concordo com o movimento Black Lives Matter. Ambos os movimentos estão a querer lidar com o problema do racismo, mas usam abordagens diferentes. Concordo com a ideologia de muitos membros dos Panteras Negras, como, por exemplo, o Fred Hampton. Ele, na minha opinião, era o mais progressivo do partido. Eles enfrentaram a polícia e toda a injustiça que havia na altura, sem desculpas nem desistirem. O que mais gosto da ideologia de Fred Hampton, e isto talvez seja o que algumas pessoas podem considerar fraqueza do partido, é o que ele dizia acerca da luta de classes. O problema que temos é essencialmente isso e não uma luta racial. Daí o meu desagrado com o movimento Black Lives Matter, devido ao facto de colocarem demasiado enfase na raça. Não são as diferenças raciais que matam as pessoas, mas sim as desigualdades de classe. No movimento Black Lives Matter está a fazer-se muito dinheiro, e francamente não entendo bem qual é o objectivo. Claro que quero que o racismo institucional acabe, mas esta é a abordagem errada. Sinto que com um nome como Black Lives Matter estamos apenas a alimentar o ódio dos fascistas. Este slogan alimenta a oposição e é isso o que me perturba.

Qual é a sua opinião acerca da mudança de presidência. Acha que as tensões políticas entre a China e os Estados Unidos vão melhorar?

Não acho que vá melhorar, infelizmente. Suspeito que as coisas vão continuar na mesma, senão piorarem. Esta viragem brusca para a China acho muito negativa. Pessoalmente, sinto que isto está a caminhar quase para uma guerra, pois as políticas americanas nos últimos 20 anos têm sido guerras contínuas. Basta ver o que fizeram ao Médio Oriente. Tem havido demasiadas mortes, demasiados conflitos armados. Tenho algum receio desta situação com a China. Os Estados Unidos têm de momento uma parte da população que passa fome. Há falta de acesso à água em certos sítios, tal como se vê no Camboja e no Vietname. Os presidentes não têm resolvido os problemas básicos dos americanos, muitos estão a perder as suas casas, a maioria sem cuidados de saúde acessíveis, a perder tudo, e agora com a situação da pandemia, diria que é a última gota. O que aconteceu no Capitol também foi um sintoma desta insatisfação e clima que se gerou. Infelizmente, sinto que este Presidente [Joe Biden] é fraco demais para lidar com isto e francamente não interessa qual o presidente no poder, pois todos eles partilham do mesmo sistema. Mesmo com esta pandemia, vemos que os ricos continuam a enriquecer pela razão que, como eu tinha dito, temos um problema de desigualdade de classes. Qual a razão para os Estados Unidos não poderem oferecer cuidados de saúde gratuitos para todos? Como podem dizer que não há dinheiro? É ridículo.