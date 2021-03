Inscrições para plano de formação subsidiada voltam a abrir na segunda-feira

FOTOGRAFIA: DSAL

Abrem na próxima segunda-feira, 8 de Março, as inscrições para a 7.ª ronda do plano de formação subsidiada. Ao longo da próxima semana estão abertas as inscrições para a formação orientada para o aumento das competências técnicas. Na semana seguinte, de 15 a 19 de Março, abrem as inscrições para a formação orientada para a empregabilidade.

Começam segunda-feira as inscrições para a 7.ª ronda do plano de formação subsidiada. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) anunciou ontem que entre a semana de 8 a 12 de Março estão abertas as inscrições para o “plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas”.

Neste plano, é o empregador a organizar a participação dos seus trabalhadores, que terão de completar o plano de formação durante as horas normais de trabalho. Neste caso, é atribuído um subsídio no valor de cinco mil patacas ao empregador por cada trabalhador que conclua a formação e participe no exame final. Porém, se durante o período entre a recomendação do trabalhador até à conclusão do curso o empregador diminuir a remuneração de base desse trabalhador ou acordar férias sem vencimento, perde direito ao subsídio.

Por outro lado, se o empregador organizar a participação no plano de formação de trabalhadores que já se encontravam em regime de licença sem vencimento ou se for um profissional liberal a participar no plano de formação, o subsídio de formação no valor de cinco mil patacas será atribuído ao trabalhador ou ao profissional liberal, após a conclusão da formação e participação no exame.

Além deste plano, há também o “plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade”, cujas inscrições começam na semana seguinte, entre os dias 15 e 19 de Março. Este plano, explica a DSAL, consiste em duas partes: “Formação de técnicas” e “Encaminhamento profissional”.

Os residentes que concluírem esta formação orientada para a empregabilidade e colaborarem com o encaminhamento profissional podem receber até 6.656 patacas de subsídio de formação. Neste caso, os destinatários são residentes de Macau que estejam em situação de desemprego por cessação da relação de trabalho ou que tenha concluído um curso de ensino superior em 2020.

Na última ronda de formação subsidiada, cujas inscrições terminaram no dia 24 de Fevereiro, houve no total 700 inscrições. No “Plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas”, um total de 67 pessoas concluíram a apreciação de qualificação da candidatura, envolvendo 34 empresas e dez profissionais liberais, e 47 pessoas inscreveram-se nos cursos de Fevereiro que já tiveram início.

Já o “Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade” contou com 633 inscrições e 550 vagas de formação, sendo adoptada a forma de selecção de sorteio, depois apreciação da candidatura e, por último, a entrevista. Neste caso, o início dos cursos está agendado para o início deste mês. Consoante a situação do mercado, os cursos seguintes serão lançados mensalmente e por fases. Os interessados nestes dois planos de formação subsidiada podem inscrever-se através do site da DSAL ou nas instalações do organismo.

A.V.