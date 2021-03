Alunos sentem-se “frustrados e desamparados” devido aos métodos de avaliação, diz Sulu Sou

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O deputado diz que as escolas de Macau se concentram na “na reprodução mecânica, na recitação e nos testes com caneta e papel” e os alunos acumulam trabalhos de casa e testes de grau de dificuldade inadequado, o que provoca stress, frustração e ansiedade nos estudantes. Sulu Sou pergunta, então, quais os planos do Governo para alterar a metodologia de ensino em Macau.

André Vinagre

Sulu Sou remeteu ontem às redacções uma interpelação oral, a apresentar futuramente no hemiciclo, sobre os problemas de stress e ansiedade que os alunos de Macau sentem. “Reduzir a pressão excessiva dos alunos e promover um crescimento feliz” é o título da interpelação do democrata.

O deputado começa por dizer, na interpelação, que, tanto o Governo como as escolas e os professores, têm a obrigação de reflectir sobre os casos de suicídio entre alunos, de forma a construírem uma “rede de protecção da saúde e segurança dos jovens”.

“A ansiedade em relação aos estudos tende a enfraquecer a autoconfiança dos alunos”, indica o deputado eleito pela via directa. Sulu Sou lembra que, há três anos, o Executivo criou um grupo especializado para melhorar o “sentimento de felicidade” dos alunos, e o texto de consulta do planeamento a médio e longo prazo do ensino não-superior (2021-2030) passou também a contemplar o “aumento do sentimento de felicidade dos alunos”. Além disso, o Governo criou recentemente um “grupo de trabalho para o acompanhamento da saúde mental e física dos jovens”, mas “até à data, ainda não foram definidos indicadores quantificáveis, por fases, para ajudar os alunos a aliviar a pressão e a aumentar o seu índice de felicidade”, aponta Sulu Sou.

De acordo com Sulu Sou, “as escolas, em geral, continuam a concentrar-se na reprodução mecânica, na recitação e nos testes com caneta e em papel, acumulando cada vez mais trabalhos de casa e testes com um grau de dificuldade inadequado”.

Na opinião do deputado, a reforma da avaliação diversificada é um processo que tem sido “muito lento”. Actualmente, o sistema de avaliação dos alunos locais faz uma distinção entre “alunos bons e maus” e promove a “concorrência nefasta num ambiente educativo, o que agrava, desnecessariamente, o peso e as pressões da aprendizagem, levando os alunos a sentirem-se muitas vezes frustrados e desamparados”.

Com esta premissa, Sulu Sou pergunta qual a relação entre o “grupo especializado – sentimento de felicidade dos alunos” e o “grupo de trabalho para o acompanhamento da saúde mental e física dos jovens”. O deputado pergunta também se, no âmbito do planeamento a médio e longo prazo do ensino não superior entre 2021 e 2030, serão definidos indicadores quantificáveis no sentido de ajudar gradualmente os alunos a aliviar a pressão dos jovens.

Por outro lado, o democrata questiona o Governo sobre os planos futuros para o fim dos trabalhos de casa e testes em quantidade e grau de dificuldade inadequados, e ainda disponibilizar apoios individualizados aos alunos com necessidades.

Em conclusão, Sulu Sou pergunta também se há planos do Governo para aliviar o peso das mochilas dos alunos. O deputado diz que, segundo o guia de funcionamento das escolas, o peso da mochila não deve exceder 15% do peso do corpo do aluno, mas esta percentagem é menor em Hong Kong, sendo que na região vizinha a percentagem indicada é de 10%. Já em Taiwan, a percentagem é de 12,5%.