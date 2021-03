Abertas inscrições para actividades ecológicas da DSPA

FOTOGRAFIA: DSPA

Aproveitando a passagem das aves migratórias por Macau, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) promove diversas actividades nas Zonas Ecológicas do Cotai.

As actividades do “Dia Aberto ao Público” de Março terão lugar nos dias 13 e 27, e têm o número total de 100 vagas. A visita, orientada por guias, terá a duração de duas horas. Durante o passeio, os participantes poderão entrar na Zona Ecológica I – condicionalmente aberta ao público – e na Zona Ecológica II – que é de gestão aberta – para apreciar as plantas e observar a beleza das aves, pode ler-se num comunicado tornado público ontem.

No dia 13 de Março (às 10h e às 15h) será organizado o workshop “Actividade educativa sobre a natureza”, destinado a pais e filhos, existindo apenas 10 vagas para cada sessão. Durante a actividade de duas horas e meia, o instrutor vai transmitir conhecimentos relativos à ecologia e orientar as crianças para fazerem desenhos de folhas recolhidas no local.

Como a passagem das aves migratórias dura até Abril, ao longo desse período é realizado mensalmente o passeio de “observação de pássaros nas zonas húmidas”. Este mês, o passeio realizar-se-á no dia 27 (às 9h30 e às 14h30) e tem o número total de 40 vagas. Durante a visita de duas horas e meia, os participantes serão orientados por um instrutor para passearem na rota e entrarem nos postos de observação de aves, onde lhes é permitido uma contemplação mais profunda através de telescópios fornecidos pela DSPA enquanto ouvem a explicação profissional prestada por instrutor.

A inscrição para as actividade deste mês pode ser feita a partir de hoje através da Linha Verde da DSPA (2876 2626) ou da página electrónica (http://www.dspa.gov.mo/). Dado o número limitado de vagas, as inscrições terminarão assim que todas as vagas sejam preenchidas.