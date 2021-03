Vacina BioNtech/Fosun Pharma começou a ser distribuída em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os Serviços de Saúde de Macau já estão a inocular cidadãos com as vacinas mRNA produzidas pela BioNtech/Fosun Pharma. A vacinação com as vacinas produzidas na Alemanha começou ontem e, segundo as autoridades de saúde locais, decorreu sem problemas.

Começou ontem, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, a ser feita a vacinação com as vacinas mRNA produzidas na Alemanha pela BioNtech/Phosun Pharma. Segundo uma nota publicada ontem pelos Serviços de Saúde, o início da inoculação com este tipo de vacinas decorreu “de forma ordenada e tranquila”. Ao contrário daquilo que aconteceu com o início da inoculação com a vacina produzida pela chinesa Sinopharm, desta vez os Serviços de Saúde não permitiram a captação de imagens das primeiras vacinas da BioNtech.

De acordo com um comunicado divulgado mais tarde, Tai Wa Hou, responsável dos Serviços de Saúde, indicou que, até ao meio-dia de ontem, havia cerca de 40 mil marcações para vacinação contra a Covid-19. Destas, cerca de quatro mil tinham como preferência a vacina de mRNA.

No total, houve 6.500 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos a fazerem a marcação da vacinação e, destas, 1.470 solicitaram a administração de vacinas de mRNA, detalham os Serviços de Saúde, que informam ainda que 100 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que queriam ser vacinadas com a Sinopharm quiseram alterar para a BioNtech. Recorde-se que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que queiram administrar a vacina da Sinopharm devem possuir duas condições: alto risco de exposição e bom estado de saúde.

O coordenador da vacinação falou ainda sobre os incidentes adversos detectados em Hong Kong após a inoculação. Tai Wa Hou explicou que os efeitos adversos podem não ter a ver com as vacinas, sendo que os incidentes estão agora a ser investigados na região vizinha. O mesmo responsável esclareceu que as vacinas fornecidas em Hong Kong relacionadas com esta situação não são provenientes do mesmo fabricante que fornece as vacinas a Macau.

Segundo Tai Wa Hou, os Serviços de Saúde têm um mecanismo que monitoriza os efeitos adversos e que, além disso, têm mantido contacto com o Governo de Hong Kong.

O responsável indicou que, desde que se começou a disponibilizar vacinação aos residentes de Macau, foram registadas algumas reacções adversas menores, como dor no local da inoculação, dor de cabeça ou febre. Porém, frisou que as vacinas disponíveis são muito seguras e as probabilidades de ocorrerem efeitos secundários graves após a injecção de vacinas de mRNA são baixas.

O Governo reconhece que, por não haver focos de contágio em Macau, pode não haver muita vontade de vacinação no território. Porém, os Serviços de Saúde permitem a marcação online e, além disso, vários serviços públicos têm incentivado os residentes a administrarem a vacina através da promoção e divulgação.

Recorde-se que o primeiro lote com 100.425 doses da vacina mRNA produzida pela BioNtech chegou a Macau no sábado. A vacina mRNA será distribuída apenas no Hospital Conde de São Januário devido às restrições de armazenamento e transporte da vacina produzida pela BioNtech em cooperação com a Fosun. A vacina de mRNA é muito sensível à temperatura e deve ser transportada a uma temperatura negativa de 70 graus Celsius durante todo o processo. Após o descongelamento, deve ser armazenada numa caixa de conservação de temperatura de 2.ºC a 8.º C e usada em cinco dias.

A.V.