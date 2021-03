Sands vende propriedades em Las Vegas e foca-se em Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Las Vegas Sands anunciou ontem a venda de propriedades por 6,25 mil milhões de dólares com o intuito de se focar em Macau. O acordo inclui a venda definitiva do Venetian Resort Las Vegas, Sands Expo, bem como do Centro de Convenções.

A Las Vegas Sands anunciou ter chegado a acordo para vender as propriedades e operações em Las Vegas por um total de 6,25 milhões de dólares a fundos ligados à Apollo Global Management. “Nos termos do acordo, uma filial de fundos geridos por filiais da Apollo Global Management, Inc. adquirirá filiais que detêm os activos e passivos operacionais do negócio de Las Vegas por aproximadamente 1,05 mil milhões de dólares em dinheiro (…), 1,2 mil milhões de dólares em financiamento ao vendedor sob a forma de um contrato de empréstimo a prazo e de garantia, e a VICI Properties Inc., adquirirá filiais que detêm os activos imobiliários e relacionados com os bens imobiliários da The Venetian por aproximadamente quatro mil milhões de dólares em dinheiro”, indicou o grupo Sands em comunicado.

A venda do icónico The Venetian em Las Vegas acontece pouco menos de dois meses depois da morte de Sheldon Adelson, que faleceu aos 87 anos, no dia 12 de Janeiro, vítima de cancro. “The Venetian mudou a face do futuro desenvolvimento do casino e cimentou o legado de Sheldon Adelson como uma das pessoas mais influentes na história da indústria do jogo e da hospitalidade. Ao anunciarmos a venda do The Venetian Resort, prestamos homenagem ao legado do Sr. Adelson enquanto iniciamos um novo capítulo na história desta empresa”, disse o presidente e director-executivo (CEO) da Las Vegas Sands, Robert Goldstein.

Agora, o objectivo passa mesmo pela Ásia: “Continua a ser a espinha dorsal desta empresa e os nossos desenvolvimentos em Macau e Singapura são o centro das nossas atenções”, assegurou. “A nossa estratégia de longa data de reinvestir nas nossas operações asiáticas e de devolver o capital aos nossos acionistas será reforçada através desta transação”, acrescentou o CEO.

A Sands China, recorde-se, inaugurou há pouco menos de um mês a primeira fase do Londoner, depois de já ter recriado de Veneza e Paris em Macau

P.A.S.

____________________

TSI determina pagamento de 18 milhões em impostos por passeios de gôndola no Venetian

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) determinou que os passeios de gôndola no Venetian têm de pagar imposto de turismo de 18 milhões de patacas referentes a 2013 e 2014. “O Ministério Público emitiu parecer jurídico, indicando que a única questão nuclear consiste em apurar se o espectáculo ‘Gondola Ride’ constitui serviço complementar prestado pelo hotel e, em consequência, ficar sujeito ao imposto de turismo”, lê-se no comunicado emitido ontem pelo gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância. Os famosos passeios de gôndola a imitar Veneza, dentro do Venetian, trazem “ao hotel uma reputação mais vasta e, em larga medida, aumenta a sua competência de atrair clientela e enriquecer a sua capacidade concorrência”, detalha-se na mesma nota, explicando que o “preço dos serviços complementares é tributado em imposto de turismo”. “É consabido e notório que o espectáculo ‘Gondola Ride’ se localiza no Hotel Venetian Macau”, frisou.