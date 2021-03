Governo retira obrigatoriedade de um livro de reclamações nos estabelecimentos dos hotéis

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem com membros do Governo para discutir a versão final da proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros. Segundo Chan Chak Mo, presidente da comissão, os deputados ficaram satisfeitos com as alterações introduzidas na última versão do diploma, nomeadamente a supressão de um artigo que impunha a obrigatoriedade de um sistema de reclamações nos estabelecimentos dos hotéis. Os representantes do Executivo adiantaram que 41 hotéis exercem actividade apesar de não estarem em terrenos para fins hoteleiros.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os estabelecimentos dos hotéis vão deixar de ter livro de reclamações ou sistema de reclamação obrigatório ao abrigo da proposta de lei em discussão na especialidade, afirmou ontem o presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, após uma reunião com membros do Governo. De acordo com o presidente da comissão, os deputados ficaram satisfeitos com a maioria das alterações efectuadas pelo Governo ao texto final do diploma, nomeadamente na questão das reclamações depois de vários membros terem solicitado o fim da obrigatoriedade de um sistema de reclamações.

“Recebemos um novo texto de trabalho e o Governo acolheu a maior parte das nossas opiniões, incluindo o ajustamento da redacção e optimização entre as versões chinesa e portuguesa, e estamos satisfeitos com este novo texto de trabalho. Na versão anterior do texto, tinha que haver um livro para receber reclamações, e nós demos a nossa opinião de que seria impossível fazer isto numa loja pequena, porque uma pessoa pode apresentar reclamações. O Governo aceitou esta nossa opinião e eliminou este artigo”, referiu Chan Chak Mo.

Uma das explicações apresentadas para a supressão do artigo relacionado com o fim da obrigatoriedade do livro de reclamações foi a alegada dificuldade de colocar “na prática” a exigência. “Constava no texto de trabalho anterior, mas no novo texto de trabalho foi eliminado este artigo porque muitas pessoas vão directamente ao hotel para apresentar queixa em vez de a apresentar no restaurante. Então, o livro de reclamações deve ser do hotel ou é do restaurante? Esta lei está relacionada com estabelecimentos dentro dos hotéis. Muitas vezes as pessoas vão directamente ao lobby do hotel para apresentar queixa, mas a queixa tem a ver com o restaurante. Ao fim e ao cabo, o restaurante não sabe que alguém apresentou uma queixa porque o livro é do hotel. É uma dificuldade na prática”, explicou o deputado que também é presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau.

Questionado sobre o impacto que esta decisão poderá ter nos direitos do consumidor, Chan Chak Mo frisou que as queixas e reclamações dos clientes vão continuar a chegar às autoridades. “O estabelecimento dentro do hotel não precisa de ter este livro de reclamações. A lei não define que tenha de haver um livro de reclamações. Pode ser uma queixa apresentada directamente pelo cliente ou ser transmitida pelo hotel ao restaurante. Recebida uma reclamação na Direcção dos Serviços de Turismo (DST), o titular da licença ou da autorização provisória de funcionamento do estabelecimento deve apresentar, no prazo de cinco dias úteis a contar da recepção da notificação da DST, o que tiver pertinente sobre a mesma”, afirmou o presidente da comissão.

Sobre os procedimentos de uma queixa apresentada na DST, Chan Chak Mo assumiu que a lei não define que todas as queixas tenham de ser transmitidas à DST. “Depois de receber uma queixa, o restaurante vai comunicar ao hotel e não tem de comunicar todo o caso porque a DST é responsável por dar uma explicação ao queixoso. Se for à DST, depois de apresentar uma queixa será facultado ao hotel todas as informações relacionadas. A DST é responsável pelo tratamento da queixa, mas o estabelecimento é responsável por dar levantamento às reclamações apresentadas”.

No final da reunião, o presidente da 2.ª Comissão Permanente adiantou também que 41 estabelecimentos estão a exercer a actividade de hotelaria apesar de não estarem em terrenos para fins hoteleiros. Através de um regulamento administrativo, o Governo irá conceder cinco anos aos estabelecimentos em causa para que procedam à alteração da finalidade do terreno mediante uma avaliação da Direcção dos Serviços de Solos Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Nos casos em que não seja possível alterar a finalidade, as autoridades vão conceder um período de transição aos hotéis e pensões que não possam alterar a finalidade do terreno com as respectivas licenças renovadas, mediante algumas restrições.

“Em relação à questão de transição, existem neste momento 21 estabelecimentos com finalidade comercial e 19 estabelecimentos em terrenos para fins habitacionais. Só existe um estabelecimento que tem cinco anos para alterar a finalidade. Portanto, são 41 estabelecimentos no total”.

Recorde-se que os hotéis e pensões que operam em terrenos sem finalidade de hotelaria vão ter de proceder a alterações para continuarem abertos, segundo a nova lei.