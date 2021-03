Estudante acusado de difamação após queixa de multa nas redes sociais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um estudante universitário recorreu às redes sociais para aliviar a sua raiva depois de ter sido multado. Porém, o agente da polícia que atribuiu a multa ao jovem descobriu a publicação nas redes sociais, onde constava o seu número de identificação junto a palavras de insulto dirigidas ao agente, que apresentou queixa.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 3 de Fevereiro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu uma queixa de um dos seus agentes da polícia de trânsito, alegando ter sido vítima de crimes de ofensas por um cidadão que teria multado nesse mesmo dia.

O caso passou-se na madrugada do dia 3 de Fevereiro, quando o arguido, de apelido Tam, estudante universitário de 20 anos, passeava de mota perto da Avenida de Sun Yat Sen sem luzes de condução acesas, como é obrigatório na lei. Um agente policial avistou o veículo sem as luzes acesas e mandou-o parar, tendo procedido a uma multa e feito um teste de álcool, cujo resultado foi negativo.

O agente policial relatou que o incidente correu normalmente, sem o condutor ter-se queixado devido à multa ou de como foi tratado. Porém, foi descoberto pelo agente que o condutor teria posteriormente feito uma publicação nas redes sociais expondo uma fotografia da multa e onde escreveu palavrões a insultar o agente policial.

O agente em questão diz querer activar responsabilidade penal pelas ofensas a que foi sujeito por considerar ter havido difamação da sua pessoa e do seu trabalho, pois na publicação, é possível identificar a sua identidade através do número de identificação escrito no papel da multa.

No dia 16 de Fevereiro, o arguido foi encontrado e chamado para comparecer na esquadra, tendo admitido a publicação e as palavras contra o agente, com a justificação de estar zangado por ter sido submetido a uma multa.

O jovem estudante foi acusado de três crimes: injúria, publicidade e calúnia e de agravação. O caso foi submetido ao Ministério Público

Residente usou Macau Pass de outrem para comprar vinho

O sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’ tem sido uma arma importante para as autoridades locais apreenderem suspeitos de todos os tipos de crimes, e até de pequenos delitos, como foi descrito na conferência das autoridades que decorreu ontem.

No dia 25 de Fevereiro, um homem participou à polícia acerca de um caso de apropriação ilegítima, alegando que há dois dias teria perdido o seu cartão Macau Pass com 219 patacas. Apesar do homem não ter imediatamente participado à polícia do desaparecimento do cartão, pouco tempo depois, reparou que na sua aplicação móvel tinha dois registos de transacções, porém não efectuadas por ele. Visto isto, o homem dirigiu-se à polícia para participar a ocorrência, que depois de investigação foi descoberto que ambas as transacções foram feitas no mesmo dia, num supermercado e numa loja de conveniência, tendo sido gastas aproximadamente 200 patacas. A polícia, com auxílio do sistema ‘Olhos no Céu’, acabou por localizar a pessoa que admitiu ter-se apropriado do cartão, encontrado na rua do Tap Seac, para comprar vinho, antes de o ter deitado fora.

O homem foi acusado do crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada.