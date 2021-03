Em Hong Kong, a autonomia está truncada, mas não em risco

Fotografia: EPA/JEROME FAVRE

“Hong Kong em 2020: A lei de segurança nacional e a autonomia truncada” é o nome do artigo escrito por Sonny Lo e publicado na edição de Fevereiro da revista Asian Survey, da Universidade da Califórnia. No documento, o professor de Ciência Política e especialista em assuntos de Hong Kong e Macau, diz que a lei imposta por Pequim à região vizinha veio reduzir a sua autonomia. Ao PONTO FINAL, Lo acrescentou que, apesar de reduzida, a autonomia de Hong Kong não está em risco. Sobre Macau afirma: “Não constitui nenhuma ameaça para o Governo Central”.

André Vinagre

Sonny Lo, professor de Ciência Política e especialista em questões de Hong Kong e Macau, publicou, na edição de Fevereiro da revista Asian Survey, da Universidade da Califórnia, um artigo sobre os efeitos da entrada em vigor da lei de segurança nacional, imposta pelo Governo Central à região vizinha a 30 de Junho do ano passado.

O artigo tem como título “Hong Kong em 2020: A lei de segurança nacional e a autonomia truncada”. Porquê truncada? Lo explica no documento que há quatro factores que justificam o termo. O primeiro dos quais tem a ver com a jurisdição exclusiva que agora o Governo Central tem em “matérias sensíveis”, como branqueamento de capitais e espionagem.

Em segundo lugar, Sonny Lo fala de uma jurisdição partilhada entre Pequim e Hong Kong, como aconteceu no caso em que 12 activistas tentaram ir para Taiwan e foram apanhados pelas autoridades do continente e julgados em Shenzhen, ainda que estivessem em águas de Hong Kong.

O terceiro aspecto que Sonny Lo destaca para considerar que a autonomia de Hong Kong está a ser truncada tem a ver com os magistrados que vão julgar casos relativos a alegadas ofensas à lei de segurança nacional. Para ele, esses juízes estão sobre um escrutínio crescente por parte das elites e da imprensa de Pequim. Por fim, o quarto aspecto tem a ver com os assuntos domésticos da RAEHK no âmbito do direito penal ou comercial, por exemplo, onde a jurisdição de Pequim se sobrepõe.

Na opinião de Sonny Lo, esta é uma estratégia de Pequim para afastar os manifestantes das ruas e os oponentes políticos. “Hong Kong tem de aceitar o facto de que o Governo Central tem jurisdição sobre as questões de segurança nacional”, explica o académico ao PONTO FINAL.

Mesmo truncada, a autonomia de Hong Kong não está em risco, diz Sonny Lo. “Não está em risco, mas está reduzida. Hong Kong tem espaço de manobra, mas, em questões de segurança nacional, isso diz respeito ao Governo Central”, refere.

No artigo, Sonny Lo recorda que, depois da entrada em vigor da lei de segurança nacional, foram vários os activistas pró-democracia que fugiram da região e houve também casos de bibliotecas que retiraram livros que pudessem ser sensíveis às autoridades do Governo Central. Estará isto a enfraquecer o movimento democrático? “Claro que o movimento democrático está muito mais fraco do que antes, porque, sob a lei de segurança nacional, o movimento democrático não pode ferir as autoridades de Pequim”.

Na opinião de Sonny Lo, os democratas de Hong Kong “talvez tenham cometido um erro estratégico” durante a luta: “O movimento foi sequestrado por radicais e estes estavam a pressionar demasiado, até que a questão chegou ao limite para Pequim em 2019”.

O politólogo tenta estabelecer um paralelo entre Hong Kong e Macau, mas diz que deste lado do Rio das Pérolas “tem havido estabilidade política”. Isto porque “Macau não constitui nenhuma ameaça para o Governo Central”. Porém, uma futura revisão da lei de segurança nacional em Macau pode vir a imitar a de Hong Kong em alguns pontos: “Estará em linha com a situação em Hong Kong”.