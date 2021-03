DSAL dá a conhecer lei das agências de emprego aos sectores antes do diploma entrar em vigor

FOTOGRAFIA: DSAL

A lei da actividade de agências de emprego vai entrar em vigor no dia 15 de Março e, por isso, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) quis dar a conhecer o diploma aos sectores. Desta forma, entre Outubro do ano passado e o final de Fevereiro deste ano, foram realizadas no total seis sessões de esclarecimento.

Segundo um comunicado da DSAL divulgado ontem, em Outubro foram realizadas três sessões de esclarecimento exclusivamente para os sectores, tendo sido apresentadas as disposições da nova lei, bem como iniciado os trabalhos referentes à formação e certificação para orientador no serviço de emprego. No final de Fevereiro, a DSAL organizou outras três sessões de esclarecimento semelhantes que contaram com cerca de 140 profissionais. A DSAL diz que, durante as sessões, houve “entusiasmo” e um “intercâmbio interactivo, partilhando e trocando ideias sobre a prática operacional, criando uma atmosfera dinâmica”.

A nota da DSAL indica que nestas sessões foram esclarecidos quais os deveres a cumprir pelas agências de emprego durante o período de transição, aspectos a ter em conta, disposições sobre o estabelecimento de filiais e trâmites para o requerimento da licença de orientador no serviço de emprego, ao mesmo tempo que proporcionou diversos modelos dos formulários em questão, a fim de dar apoio para que uma transição operacional se processe sem qualquer ruptura, e em conformidade com a nova lei.

A DSAL diz ainda que vai continuar a divulgar a nova lei através da televisão, rádio, plataformas multimédias e artigos publicitários. Vai ainda “continuar a manter a comunicação com os sectores, dando-lhes apoio para um desenvolvimento saudável e protegendo os direitos e interesses dos operadores e dos utentes dos serviços”.