Dez quilómetros valem uma carteira recheada

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Pela saúde e pelas poupanças. Os vencedores, masculino e feminino, da corrida 10K de Macau receberão 10 mil dólares norte-americanos. A nova corrida de fundo vem para ficar e pretende ser uma alternativa à tradicional Maratona Internacional de Macau.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Macau terá mais uma competição desportiva de cariz internacional este ano. No próximo dia 11 de Abril, o território acolhe a Macau Internacional 10K, um evento que se divide em duas distâncias percorridas – 10 quilómetros e cinco quilómetros – e é organizado pelo Instituto do Desporto (ID) e pela Associação Geral de Atletismo de Macau (AGAM), com o patrocínio da Sands China, que deu ao Fundo de Desporto da RAEM um cheque no valor de oito milhões de patacas.

Anunciada em conferência de imprensa no resort integrado Venetian, a nova corrida procurará, tal como acontece com a Maratona Internacional de Macau, atrair a participação de um grande número de atletas, sejam eles profissionais ou amadores. A ideia, defendida ontem pelo presidente da AGAM, Ma Iao Hang, passa por diversificar a oferta de eventos de atletismo no território. “No passado, vários eventos de corrida de fundo foram muito bem acolhidos, contando com uma enorme adesão”, disse.

A AGAM, defende o seu presidente, “tem vindo desde sempre a promover activamente o desenvolvimento do atletismo em Macau”, por isso, com esta nova corrida de 10K, “estamos a unir esforços para assegurar o êxito deste evento”.

Quem se mostra igualmente confiante é o presidente do ID, Pun Weng Kun. Para o dirigente, os prémios destinados aos vencedores podem ser, para além da paixão pela corrida e pelo bem-estar, aliciantes para uma maior adesão por parte do público. “O vencedor masculino e a vencedora feminina da 10K receberão um prémio no valor de 10 mil dólares norte-americanos, sendo ainda atribuído um prémio no valor de 10 mil patacas ao primeiro participante masculino e à primeira participante feminina de Macau que concluírem a 10K”, revela. A prova de 5K não tem prémio pecuniário.

Com os cifrões a tilintarem, não há como enganar. As inscrições estão abertas a partir dos dias 6 e 7 de Março e “os entusiastas da corrida de fundo de Macau, do interior da China e especialmente da região da Grande Baía” estão todos convidados a participar, lança o repto Pun Weng Kun.

Para além da corrida de cartaz, ainda há a possibilidade de correr para entreter a malta. A organização promove ainda a 5K, uma corrida Fun Run – como está designada no programa -, mais curta e focada para as pessoas que querem, acima de tudo, “aproveitar as belas paisagens de Macau” fazendo um pouco de exercício físico. Cinco quilómetros que levam os atletas da Torre de Macau até ao Estádio Olímpico da Taipa, com passagem pela Ponte de Sai Van.

10 mil corredores

O número de participantes na competição será de 6.000 na 10K e de 4.000 na Fun Run. Os participantes podem optar por efectuar a inscrição online na página electrónica oficial http://www.macao10k.com ou presencialmente, no Pavilhão B do Polidesportivo do Tap Seac. A data e hora das inscrições serão as mesmas para as inscrições online e presenciais. Quando as inscrições nas diferentes provas estiverem esgotadas, todo o processo de inscrição terminará imediatamente.

A participação implica o pagamento de uma taxa de inscrição que é de 200 e 100 patacas para participantes não locais e participantes locais, respectivamente, para a corrida 10K. Já no percurso mais pequeno, os valores são igualmente mais modestos com 70 patacas para os não locais e 50 patacas para os locais. Os participantes devem munir-se do recibo comprovativo do pagamento das taxas para levantar, posteriormente, o número de dorsal e o chip de cronometragem.

A corrida 10K começa na Torre de Macau, segue pela estátua de Kun Iam no NAPE e vai até ao Centro de Ciência, depois volta para trás até novamente à Torre de Macau, e entra na Ponte de Sai Van e segue até ao Estádio Olímpico da Taipa.

O presidente da Sands China, Wilfred Wong, também se mostrou satisfeito com o patrocínio que a empresa disponibilizou a um evento que considera “trazer muitos benefícios à comunidade local”. “A corrida é uma das mais populares disciplinas da modalidade de atletismo no mundo. Na verdade, a paixão pela corrida tem crescido muito no território nos últimos anos (…) temos estado na organização de diversos eventos desportivos internacionais como boxe, ténis, basquetebol, golfe e muitos outros (…) a Sands China continuará a promover e apoiar o desenvolvimento do desporto em Macau, tornando o território num destino de grandes eventos desportivos”, disse o responsável máximo do patrocinador do evento, a Sands China.

Em tempo de pandemia de Covid-19, e apesar de em Macau não ocorrerem casos de contágio local por SARS-CoV-2 há 339 dias, o Governo local não baixa a guarda. Por isso, para garantir as condições de segurança do evento, os participantes têm de apresentar um relatório de teste de ácido nucleico válido com resultado negativo.