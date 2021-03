Conselho de Especialidades da Academia Médica renova-se

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Mediante proposta do director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, e segundo o despacho do Chefe do Executivo, publicado no Boletim Oficial esta quarta-feira, foram renovados e designados 21 membros do Conselho de Especialidades da Academia Médica (CEAM), com um mandato de dois anos, a partir do dia 7 de Março de 2021.

Assim, o presidente é Hung Chi Tim e os membros efectivos são o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, Cheang Seng Ip, Lam Wan Leng, Lawrence Lai, Lei Wai Seng, Pang Heong Keong, Ng Hou, Lui Kin Man, Lau Wai Li, Koon Kin Veng, Xie Xuebin, Cho Lai Kan, Lai Iat Fan e Che Ian. Lam Chong surge em representação dos Serviços de Saúde; Kuok Cheong U, em representação do Centro Hospitalar Conde de São Januário; Tai Wa Hou, representante da área da medicina, indicado pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao; Chan Tai Ip, em representação do Hospital Kiang Wu; Fok Manson, em representação do Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e Kuok Iao Fong, personalidade que o Chefe do Executivo considera de reconhecido mérito.

O Conselho de Especialidades é composto por médicos especialistas do hospital público e do sector privado e profissionais do exterior, cabendo-lhes realizar a formação de especialidade, pós-graduação, promover a educação médica contínua e de desenvolvimento profissional após um médico se tonar especialista. Compete-lhes, ainda, garantir os padrões do exercício da actividade profissional de um médico especialista, através da cooperação entre hospital público e privado, no âmbito da formação especializada e da partilha coordenada de recursos de formação. Estas premissas, revela o comunicado tornado público ontem, “visam assegurar o bem-estar dos doentes e da comunidade, bem como disponibilizar serviços médicos de alta qualidade aos residentes de Macau”.

A Academia Médica dispõe de 12 colégios e 40 secções tendo recebido, até ao momento, mais de 680 académicos de diversas áreas especializadas. É um organismo dependente dos Serviços de Saúde e é responsável pela formação profissional médica, bem como pela organização, coordenação e supervisão dos internatos médicos, dotado de autonomia científica e pedagógica.