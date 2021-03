Programa de bolsas de estudo selecciona 11 jovens locais

FOTOGRAFIA: UNIVERSIDADE DE MACAU

O Programa de Bolseiros da Universidade de Macau (UM), lançado em 2015, atraiu, nos últimos seis anos 25 jovens académicos de Macau que se formaram em universidades de renome na China e no estrangeiro através de um processo de selecção rigoroso. Desses, 11 foram recrutados para o posto de professor assistente, revelou ontem um comunicado de imprensa difundido pela UM.

Esses 11 académicos são Un Ka Fai e Lei Ka Meng, do Instituto de Microeletrónica; Ieong Meng U, no Departamento de Governo e Administração Pública da Faculdade de Ciências Sociais (FSS); Valentino Anok Melo Cristino, no Departamento de Engenharia Eletromecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FST), Cheang Wai San e Ung Oi Lam, no Instituto de Ciências Médicas Chinesas; Li Shaozhi, no Departamento de Finanças e Economia Empresarial da Faculdade de Administração de Empresas; Lam Mei Mei, no Departamento de Economia, FSS; Lao Keng Weng e Kuok Sin Chi, no Laboratório Estadual de Internet das Coisas para Smart City; e Lo In Fat, no Departamento de Língua e Literatura Chinesa, Faculdade de Artes e Humanidades.

O Programa de Bolseiros da UM é um programa de três anos. Durante esse período, os bolseiros podem assumir cargos visitantes em universidades ou instituições estrangeiras de renome para aumentar a sua experiência de ensino e investigação, expandindo os seus horizontes internacionais e enriquecendo os seus conhecimentos profissionais, pode ler-se no mesmo comunicado. A UM fornecerá, ao mesmo tempo, aconselhamento e orientação a esses jovens sobre como estabelecer com sucesso projectos de pesquisa, conduzir pesquisas, publicar as suas descobertas e tornar-se professores de carreira.