Macau em destaque no plano nacional de turismo cultural na Grande Baía

FOTOGRAFIA: EPA

O plano de acção para o futuro desenvolvimento cultural e turístico de Macau publicado pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, em conjunto com o Gabinete do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, irá “criar uma grande oportunidade” de promoção da região, assinalou ontem o Governo em comunicado. ‘Património Mundial da UNESCO – Centro Histórico de Macau’ e ‘Cidade Criativa de Gastronomia’ são alguns dos pontos fortes na promoção de Macau na Grande Baía.

A promoção de Macau na Grande Baía através do ‘Plano de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau’ irá “criar uma grande oportunidade para o desenvolvimento sinergético da cultura e do turismo” de uma cidade com características únicas na região. Entre as directrizes delineadas pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ irá agilizar a integração de Macau e Hong Kong no “desenvolvimento nacional” tendo por base uma “consolidação e incrementação das vantagens competitivas” na Grande Baía.

De acordo com o documento divulgado pelo Governo, o ‘Plano de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau’ vai definir “claramente o rumo” para o “desenvolvimento da integração cultural e turística de Macau”.

Segundo o Governo de Macau, as directrizes, determinadas pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, Gabinete do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e Governo Popular da Província de Guangdong, “apresentam tarefas importantes e traçam a concretização do grandioso planeamento, o qual será para o Governo da Região Administrativa Especial de Macau um plano de acção para o futuro desenvolvimento cultural e turístico de Macau, por forma a uma melhor integração no desenvolvimento nacional, aprofundamento da cooperação entre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, construção, conjunta, de uma Grande Baía humanista, uma Baía de lazer e uma área com qualidade de vida elevada que ofereça boas condições para viver, trabalhar e viajar”.

O projecto, elaborado pelo Ministério da Cultura e Turismo, teve como base um estudo conjunto de académicos das áreas relacionadas e cidades da região “9+2” da Grande Baía seguindo o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, “apoiando Hong Kong e Macau na consolidação e incrementação das vantagens competitivas para uma melhor integração no desenvolvimento nacional”.

Em comunicado, o Governo de Macau referiu que “concorda plenamente” com a inovação, o intercâmbio regional, os conceitos da integração cultural e turístico e a colaboração e aprendizagem mútua do plano, e considerou que “as tarefas específicas, as medidas políticas e as acções prioritárias”, nele definidas, “têm uma ampla cobertura, forte operacionalidade, desempenhando um papel importante de demonstração, o que contribui para que Macau e as cidades parceiras da Grande Baía possam desenvolver as suas potencialidades e reforçar a coordenação das políticas, fornecendo um forte impulso para a criação da ‘base de intercâmbio e cooperação que, tendo a cultura chinesa como predominante, promove a coexistência de diversas culturas’”.

No entender das autoridades de Macau, as directrizes delineadas pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China vão “criar uma grande oportunidade para o desenvolvimento sinergético da cultura e do turismo de Macau e, com o forte apoio do País, serão disponibilizados mais intercâmbios, plataformas de cooperação e espaços de desenvolvimento para os artistas culturais e criativos, as instituições de educação e de formação e os operadores turísticos”.

Para além disso, o Governo assinalou que o ‘Plano de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau’ vai contribui para que “Macau continue a desenvolver os dois importantes cartões-de-visita, a designação do ‘Património Mundial da UNESCO – Centro Histórico de Macau’ e ‘Cidade Criativa de Gastronomia’ e a promover o desenvolvimento de marcas turísticas com características próprias e produtos turísticos ‘multi-destinos’, com vista a atrair mais estrangeiros a visitarem Macau e a entrarem na Grande Baía, explorando, em conjunto, o mercado internacional de visitantes”.

Nesse sentido, o Governo acredita que o plano nacional de turismo cultural irá promover a construção e o aperfeiçoamento do sistema de criação artística da “nova era na Grande Baía”, ao realizar feiras internacionais de artes visuais e implementar produtos de turismo cultural, “contribuindo para a criação e desenvolvimento de ‘um centro, uma plataforma e uma base’, inovando e promovendo a divulgação internacional, bem como fortalecendo o intercâmbio cultural com o exterior”.

E.S.