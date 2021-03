Cancelada apresentação de teste negativo à Covid-19 para entrar em casinos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Tendo em conta o cumprimento rigoroso de implementação de várias medidas nos casinos, como a verificação do Código de Saúde, uso de máscaras, barreiras separadoras entre jogadores, distância social e o facto do risco epidémico desde meados de Fevereiro, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus declarou ontem, com efeitos desde as 00h de hoje, a dispensa de apresentação do certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico de Covid-19, ao entrar nos casinos. Os Serviços de Saúde lembraram que a pandemia está a reduzir significativamente na China continental, onde actualmente não existem zonas de média ou elevada incidência há pelo menos 10 dias consecutivos, nem transmissão local por 24 dias consecutivos. As autoridades esperam ainda que os casinos continuem a implementar estritamente as medidas antiepidémicas.