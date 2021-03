Associações defendem colocação de ‘microchips’ nos animais e redes nas janelas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Desde Dezembro do ano passado até agora, já foram encontrados, pelo menos, 13 gatos mortos na rua. Segundo os responsáveis de associações locais de defesa dos animais, a maioria destes casos terá a ver com desleixo dos donos, que muitas vezes deixam janelas abertas. Como forma de evitar este tipo de acidentes, Fátima Galvão, fundadora da MASDAW, sugere a colocação de redes ou grades nas janelas de quem adopta animais. Albano Martins, da Anima, fala na importância de colocar ‘microchips’ nos animais. O IAM diz que este ano não foram registados casos de maus-tratos a animais.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Pelo menos 13 gatos foram encontrados mortos desde Dezembro do ano passado. No final de 2020, nos Jardins do Oceano, foram encontrados cinco gatos mortos, ainda que tenham sido encontrados semanas após a sua morte. Depois, foram encontrados seis gatos mortos no bairro do Iao Hon. No dia 28 de Fevereiro foi encontrado um outro na Avenida de Venceslau de Morais e na segunda-feira foi encontrado mais um gato morto, desta vez na zona do Fai Chi Kei.

Ao PONTO FINAL, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) garantiu que este ano não foram registados, até ao momento, casos de maus-tratos a animais.

No entender das associações locais de defesa dos animais, as mortes ter-se-ão devido a negligência por parte dos donos, que deixam as janelas de casa abertas. “O que acontece é que há muitas pessoas que encontram gatos ou compram gatos e essas pessoas normalmente não põe redes nas janelas e não protegem as varandas”, explica ao PONTO FINAL Fátima Galvão, fundadora da Associação para os Cães de Rua e o Bem-estar Animal em Macau (MASDAW).

Fátima Galvão nota que, actualmente, grande parte das associações exige a colocação de grades ou redes nas janelas e varandas a quem vai adoptar animais. Porém, segundo conta, há quem critique e até ridicularize a exigência, dando privilégio à vista da janela em detrimento da vida do animal que vive em casa. “Esta reticência em colocar redes nas janelas é mais comum entre os expatriados do que entre os locais”, indica.

Na opinião de Fátima Galvão, não há um problema generalizado de negligência face aos animais de estimação em Macau. Até porque “temos o extremo das pessoas que tratam os animais como se fossem filhos, têm os animais a andar de botas, de vestido e em carrinhos”. “E depois temos aqueles que os têm em gaiolas, não os levam aos veterinários e não os vacinam”, assinala.

A responsável da MASDAW diz que, além disso, a colocação de um ‘microchip’ seria importante para a responsabilização dos donos dos animais. “Era muito importante que os gatos tivessem ‘microchip’, mas infelizmente algumas associações das mais importantes ao nível da comunidade chinesa recusaram-se”, lamenta.

Albano Martins, fundador e presidente honorário da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, é da mesma opinião: “Há outros casos de gatos que caem de apartamentos porque as pessoas não têm sensibilidade”. No seu entender, “enquanto o IAM não controlar as lojas de animais, enquanto o IAM não exigir que todos os animais que saiam das lojas de animais tenham um ‘microchip’, nunca se vai saber quem é o dono desse animal, porque as lojas não reportam ao IAM a quem venderam e o que é que venderam”.

Para Albano Martins, os casos recentes de gatos encontrados mortos na rua mostram que “a população está mais alertada”, o que, segundo o próprio, não acontecia no passado. Por isso, conta: “Quando a lei [de protecção dos animais] foi criada, a Anima disse claramente ao Governo que era importante os gatos terem ‘microchip’, porque os gatos são animais muito curiosos e afastam-se das casas, e depois nunca mais ninguém os consegue identificar”.

Também o fundador da Anima lamenta que outras associações locais não tenham feito pressão para que fosse obrigatório colocar um ‘microchip’ nos gatos para adoptar. Além dos animais que saem dessas associações, também os que são vendidos em lojas de animais não trazem ‘microchip’.

Na sua opinião, a mentalidade da sociedade de Macau em relação a animais domésticos está a mudar. “Na população mais idosa, no passado até comia gatos e cães, e temos a população mais nova onde isso não é aceite”, recorda, acrescentando ainda que “há velhotes que são amigos dos animais mas não se apercebem bem de que esse tipo de animais é curioso, afastam-se, e que é preciso algum cuidado”.

________________

CPSP desmente boatos e diz que não há ligação entre mortes de gatos e pós tóxicos

Circularam, ao longo dos últimos dias, rumores na internet de que a causa da morte dos gatos poderia estar ligada a pós brancos descobertos na zona Norte e zona centro de Macau. Porém, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) desmentiu os boatos e explicou a proveniência do pó. Num comunicado enviado ao PONTO FINAL, lê-se que, “na parte da manhã do dia 28 de Fevereiro, esta corporação recebeu uma denúncia de que foram encontrados pós brancos desconhecidos no pavimento de várias ruas, nomeadamente, Zonas Norte, Central, San Kio (Barca)”, e que na mesma tarde foi recebida uma denúncia da morte de um gato na Avenida de Venceslau de Morais. Na manhã de segunda-feira, houve uma outra denúncia de pós brancos junto à Avenida do Ouvidor Arriaga, seguindo-se mais uma denúncia de um outro cadáver de gato descoberto na Rua da Bacia Sul.

Nesse sentido, o CPSP esclareceu que, quanto aos pós brancos detectados nas zonas Norte e centro, “os agentes policiais interceptaram ontem um suspeito de nacionalidade estrangeira envolvido no caso, tendo este alegado que por estar a participar numa actividade sobre orientação na cidade pôs farinhas de consumo em mais de 20 locais”. A actividade de orientação pela cidade valeu ao homem mais de 20 multas. As autoridades confirmaram que o pó era apenas farinha de consumo. Quantos aos pós encontrados na Avenida de Venceslau de Morais, foi confirmado que foi uma companhia de alimentos localizada nesse edifício que deixou farinha de consumo no local. Relativamente aos pós na Ouvidor Arriaga, confirmou-se que eram pós deixados por alguns trabalhadores, ontem [segunda-feira], durante o transporte de mobílias nas respectivas proximidades. Assim, as autoridades verificaram que não houve ligação entre os dois gatos encontrados mortos e pós tóxicos. “O CPSP apela aos cidadãos para não acreditarem nem transmitirem as informações não confirmadas”, lê-se no comunicado da corporação, que termina pedindo aos cidadãos que, caso descubram cadáveres de animais, telefonem às autoridades.