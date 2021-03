Aproveitamento de edifícios industriais deve avançar após “revitalização” do sector industrial

Lei Chan U

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O chefe do Gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas assegurou que a transformação das indústrias tradicionais será decisiva para o aproveitamento dos edifícios industriais de Macau. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U, Cheong Chui Ling assinalou que o Plano Director do Governo para as próximas décadas contempla a reestruturação das actividades industriais dispersas e a transferência gradual para áreas mais indicadas.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os proprietários de edifícios industriais devem proceder à renovação das suas instalações para dar resposta às necessidades das indústrias locais e contribuir para a criação de espaços favoráveis para a diversificação da economia de Macau, assinalou Cheong Chui Ling, chefe do Gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U sobre a alteração de legislação para promover a reconversão e valorização das indústrias.

No documento enviado ao Executivo a 15 de Janeiro de 2021, Lei Chan U referiu que existem, actualmente, cerca de 110 edifícios industriais em Macau com uma área fabril de 1 milhão e 300 mil metros quadrados que não são aproveitados devido a políticas de revitalização pouco atractivas. “Devido às restrições impostas pelos respectivos diplomas legais, a revitalização dos edifícios industriais é muito difícil. O Governo implementou, em Abril de 2011, as ‘medidas de revitalização dos edifícios industriais’, mas, como a implementação dessas medidas foi difícil e a respectiva política foi pouco atractiva, isto é, por exemplo, se se efectuar a demolição de um edifício industrial para reconstruir um edifício habitacional, há que então obter o consentimento de 100 por cento dos proprietários e utilizar 30 por cento da área do terreno para a construção de instalações sociais, etc., situações que levam a que os resultados das medidas não sejam os esperados. Nos três anos da sua aplicação experimental, o Governo recebeu apenas 15 pedidos, dos quais apenas dois foram aprovados”.

Nesse sentido, o deputado questionou o Governo sobre a eventual alteração da legislação em vigor para facilitar a revitalização de edifícios industriais. “Para se articular com o plano de reconversão e valorização das indústrias previsto no Plano Director, as autoridades devem proceder à revisão dos respectivos diplomas legais, por forma a ‘libertar’ a política de revitalização dos edifícios industriais e, ao mesmo tempo, concretizar o referido plano. Vão fazê-lo? Qual é o ponto de situação dos respectivos trabalhos de revisão?”, perguntou Lei Chan U.

Definir estratégias

Para além disso, o deputado pediu também esclarecimentos ao Governo sobre que estratégias vão adoptar as autoridades para um melhor aproveitamento dos edifícios industriais. “Tendo em conta que a revisão das leis leva tempo, no âmbito das competências das autoridades e da legislação vigente, de que medidas dispõem as autoridades para se articular com as ideias apresentadas pela sociedade sobre a revitalização dos edifícios industriais, a fim de poderem ser melhor aproveitados?”, inquiriu o deputado e vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).

Na resposta à interpelação escrita de Lei Cha U, o gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas afirmou que a promoção da diversificação da economia passa pelo desenvolvimento de actividades industriais. “O Governo da RAEM tem vindo a promover o desenvolvimento da economia diversificada, que inclui o desenvolvimento de actividades industriais, sendo, assim, imprescindíveis os respectivos edifícios e instalações. Desde modo, no documento de consulta do projecto do Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040) foi proposta a restruturação das actividades industriais que se encontram bastante dispersas e com baixa eficiência na utilização dos solos, bem como a sua transferência gradual para as zonas industriais propostas, com o intuito de criar espaços e condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Por outro lado, os proprietários podem proceder à renovação das instalações dos edifícios industriais para melhor responder às necessidades das novas indústrias, desde que preencham os requisitos previstos na lei”, assinalou Cheong Chui Ling.

Sobre o desenvolvimento do sector industrial, o chefe de gabinete de Raimundo do Rosário frisou que o Governo, para além de “ter em conta a importância das instalações físicas para o desenvolvimento industrial”, tem em consideração que “a definição de ‘indústria’ tem vindo a mudar face ao desenvolvimento de tecnologias e da sociedade, pelo que é necessário proceder à transformação de indústrias tradicionais, de forma a promover a utilização dos edifícios industriais. Isto é, a ‘revitalização’ do sector industrial criará condições favoráveis a um melhor aproveitamento dos edifícios industriais, bem como ao desenvolvimento da economia diversificada de Macau”, concluiu Cheong Chui Ling.