A ligação sentimental descrita através do desenho e da ilustração, em exibição na Creative Macau

A Creative Macau apresenta amanhã, às 18h30, uma exposição de desenho e ilustração por seis artistas diferentes, com ligações a Macau. A exposição destaca vários temas pessoais de cada artista, através do desenho e da ilustração, que são descritas no comunicado da organização como “duas expressões visuais distintas que marcam a identidade dos autores e seus universos imaginativos que, por vezes, são uma simbiose perfeita, e têm em comum a ligação sentimental no processo de criação”.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Há uma “ligação sentimental” patente na exposição que abre amanhã na Creative Macau. A exposição reúne trabalhos de desenho e ilustração de seis artistas com uma ligação ao território, na maioria de Macau. As artes de desenho e de ilustração são expressões visuais distintas, mas que frequentemente formam uma simbiose perfeita e têm, como explicito no nome do evento, uma “ligação sentimental” no processo de criação.

O desenho é descrito, na sua essência, como a autoexpressão artística “do que se vê”, enquanto a ilustração explica o texto existente sintetizando-o visualmente. “Quem olha a imagem, imagina a história”. A fundadora da Creative Macau, Lúcia Lemos, falou ao PONTO FINAL acerca desta mostra de trabalhos.

“A exposição é composta por vários trabalhos de ilustração e desenhos, portanto é importante realçar que são duas coisas distintas, mas que às vezes também se cruzam, pois os ilustradores também usam o desenho como uma expressão artística que se relaciona com as artes visuais. O desenho, no meu ver, é mais uma expressão artística daquilo que se vê”, começa por dizer. “A ideia é que um ilustrador lê a história, e depois vai sintetizar a história com imagens visuais. E muitas vezes, como sabemos, a história é longa mas capta qualquer coisa para atrair essa leitura, principalmente para quem não sabe ler, como, por exemplo, as crianças”, prosseguiu.

As diferenças entre as duas expressões são ligeiras, de acordo com Lúcia Lemos. Porém, sendo o desenho algo mais realista e também muito autocentrado no artista, “o próprio artista é que vai dar aquela expressão que ele pode imaginar, enquanto a ilustração normalmente não vive sem o texto, enquanto que o desenho não precisa de texto – é outra dimensão”.

Tanto a ilustração como o desenho são plataformas de comunicação, afirmou Lúcia Lemos. “A ilustração pode ser para todos, enquanto que o desenho é sempre para um número restricto de pessoas que sabem apreciar um desenho relacionado com uma expressão artística”, resume a directora da Creative Macau.

Os seis artistas foram escolhidos devido à formação de cada um e à sua ligação às expressões aqui expostas. “Há quem faça livros de banda desenhada, outros que fazem desenho, mais ligado às Belas Artes, outros gravura, uma com aguarelas, com ligação à ilustração ou não, mas todos contam uma história, de maneiras diferentes”, assinala Lúcia Lemos. “De qualquer maneira, em todos os artistas existe a mesma paixão – a de transmitir, além de tudo, o que sentem, e no fundo, o trabalho de cada um indica que tipo de artistas são”.

As artistas vão expor, ao todo, 45 trabalhos, todos eles criados especialmente para esta exposição, com inauguração nesta quinta-feira. “As artistas já exibiram antes em exposições colectivas aqui na Creative, mas não desta maneira, pois o que temos aqui exposto é uma série de trabalhos de cada artista feitos propositadamente para esta exposição”, concluiu.

Aya Lei

Apresenta o tema “O círculo é ilimitado”, que descreve da seguinte forma: “No círculo, não se sabe onde o ponto começa, nem quando acaba. Tudo é determinado por aquilo que queres. O círculo pode ser feito em grupos ou ser totalmente independente, tal como nas nossas vidas. Este processo criativo deu luz a uma vida nova que esperamos ansiosamente poder conhecer”. Esta artista de Macau, ilustradora de banda desenhada desde 2013, tem de momento cinco livros publicados: “Ever Eternal”, “Grillia’s Cage”, “A Book of Dreams”, “Evergreen” e “A song of Roaring Lion”. Aya Lei é bastante activa nos ambientes artísticos não só em Macau, mas também em Taiwan, Hong Kong e no continente chinês, tendo participado na Anno Street Art de 2016.

Heidi Ng

Apresenta o tema “Emoções Humanas (enquanto no tempo)”. A jovem artista de Macau assinala que é uma pessoa muito sensível. “Uma amiga minha que é médica brincou comigo dizendo que a minha amígdala é um centímetro maior do que a das outras pessoas. Com isto eu comecei a perguntar a mim mesma de onde veem as emoções humanas e os sentimentos? Eu considero que todas estas emoções são mensagens que são depois entregues a diferentes partes do nosso corpo através do sistema nervoso central para activar uma reacção a assuntos diferentes”. A artista completou uma licenciatura em teatro e design performativo no instituto de Liverpool para Artes Performativas com uma bolsa oferecida pelo ICM, em 2018. Nesse mesmo ano trabalhou também como designer no Slung Low Theatre Company, no Reino Unido.

Chiang Wai Lan

Apresenta o tema “Contos de fadas da Lan”. Aqui, a artista descreve a batalha interna entre o ganhar e o perder, traçando um limite incerto. “Eu uso fragmentos da memória como elementos do meu trabalho. Nas minhas pinturas, o significado do desejo e da procura é interpretado para apresentar os cenários que acontecem nos limites dos dois mundos, usando bolhas como ligação”. Chiang Wai Lan é uma artista e professora de Artes Visuais baseada em Macau. Recebeu um mestrado em Arte Visual da Universidade de Artes de Londres e uma licenciatura de Belas Artes da Universidade Nacional de Taiwan. Gosta de experimentar com uma variedade de material diferente, incluindo pintura, impressão e escultura cerâmica. Participa frequentemente em exposições de arte em Macau e no estrangeiro.

Ng Iok Lin

Apresenta o tema “Fragmentos de Tremores”. A artista inspira-se no pensamento do psicanalista Jacques Lacan acerca do olhar, e usa, através de paletes de cores, e um jogo entre a luz e a sombra, com aguarelas transparentes, a expressão de uma imagem que é não só realista, mas de sonho, com a revelação de vários estados emocionais detrás de micro expressões femininas. A artista nasceu em Macau, designa-se como artista de aguarelas e é ilustradora freelance.

Yuen-yi Lo

Apresenta o tema “Cadeiras de Rotim” e tem trabalhos de desenho. “Considero o desenho a origem da expressão, eu desenho para exprimir as minhas memórias e perspectivas. Os meus desenhos são o princípio, e depois desenvolvem-se usando o espaço infinito e fragmentações”. A artista visual também escreve e lecciona. A maioria dos seus trabalhos são em desenho e etnografia visual, baseando-se em objectos antigos, enquanto que a escrita explora temas como a arte e a cultura, o feminismo e história oral.

Madalena Fonseca

Apresenta o tema “Homenagem a Albrecht Dürer”. A artista inspira-se no pintor alemão, nomeadamente na sua obra gráfica, desenho e gravura, nos seus temas da natureza, mãos, nuvens, planos e mapas cósmicos. “Ao longo dos anos, ao aprofundar este estudo, uma forte ligação sentimental se foi cimentando”, refere. Madalena Fonseca licenciou-se em pintura na Universidade de Belas Artes de Lisboa e participou em várias exposições, nomeadamente na Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação António Prates e Fundação Oriente.