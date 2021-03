Sulu Sou exige relatório sobre impacto ambiental do projecto de habitação pública na Avenida Wai Long

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado à Assembleia Legislativa, Sulu Sou, pediu a publicação de todas as informações contidas no relatório de avaliação sobre o impacto ambiental do projecto de habitação pública na Avenida Wai Long. Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau desafiou as autoridades a encontrar outro terreno para o projecto de habitação pública.

“Em 2016, o Governo insistiu em escolher a Avenida Wai Long para o desenvolvimento habitacional no meio de controvérsias, criando um efeito objectivo de divisão social, mas não é este o caso agora. Posso perguntar ao Governo se irá identificar activamente locais alternativos que não envolvam controvérsias ambientais para a construção de unidades habitacionais que estejam de acordo ou mesmo mais do que as da Avenida Wai Long, e depois planear as áreas de transporte, ambiente e infra-estruturas industriais nas proximidades de forma integrada, de modo a maximizar os benefícios públicos do uso do solo?”, questionou Sulu Sou.

Na interpelação escrita enviada ontem ao Governo, Sulu Sou assinalou que, para além da agitação do aeroporto de Macau, os residentes das habitações públicas na Avenida Wai Long terão de lidar ainda com a incineração de lixo, a estação de tratamento de esgotos e o centro de tratamento de materiais perigosos. “Irá o Governo informar a Assembleia Legislativa quando publicar todas as informações dos relatórios de avaliação ambiental sobre o projecto para a Avenida de Wai Long, incluindo o ruído do aeroporto, o impacto da incineradora e da estação de esgotos, o fluxo de tráfego, o fluxo de vento, a disposição das instalações sociais, etc., para que os profissionais e o público possam avaliar conjuntamente a cientificidade e a razoabilidade da construção de unidades residenciais no local?”, frisou o deputado.

Sobre a incineradora, Sulu Sou mostrou-se preocupado com a ausência dos dados de emissão de gases. “O controlo padrão das emissões das incineradoras de resíduos tem sido questionável. Actualmente, o centro de incineração não publica em tempo real os dados do teste de emissão de gases de escape, e mesmo os dados completos numa base regular não estão disponíveis. Queria perguntar ao Governo: Porque é que os dados de cada incineradora não foram publicados em tempo real e na íntegra; como pode o público, especialmente os futuros residentes dos bairros residenciais, vir a ser convencido de que não existe risco de saúde, mesmo quando se vive em redor das incineradoras?”, assinalou.

