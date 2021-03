Operários a reboque de Pereira Coutinho

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Iniciativa liderada pelo deputado José Pereira Coutinho reuniu mais de 200 pessoas à porta da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais. A ideia seria encontrar uma solução para estas pessoas que tem de passar por um emprego novo ou por ajudas pecuniárias. Deputados da Federação das Associações dos Operários de Macau chegaram primeiro e, por momento, pensou-se que havia concertação… mas não.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Pouco mais de 200 pessoas reuniram-se ontem de manhã à porta da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para encontrar uma solução para as suas vidas. Estão sem emprego, algumas há mais de um ano. A pandemia veio ainda mais agudizar as suas vidas, afirmou o deputado da Assembleia Legislativa, José Pereira Coutinho, aos jornalistas. “São mais de 200. É uma situação muito chata. Muitos deles perderam o emprego há mais de um ano”, disse.

Os desempregados, ligados ao sector da construção e todos residentes de Macau, exigiram apoio urgente por parte das autoridades. Pereira Coutinho, garante, esteve com eles desde o início e explicou aos jornalistas que “estamos perante uma situação dramática para as famílias”.

Para o deputado, as exigências feitas à DSAL passam, primeiro e acima de tudo, por se “encontrar uma solução para arranjar emprego”, apoio financeiro e por nova ronda de ajuda às empresas para se “evitar mais desemprego”. “Macau tem recursos financeiros neste momento mais que suficientes para poder ajudar essas famílias. Cheques pecuniários, cartões com dinheiro, subsídios. Enfim, medidas que têm de sair o mais rápido possível.”

O Governo anunciou durante o ano passado avultado investimento nas obras públicas. Contudo, afirma Pereira Coutinho, “muitas vezes os trabalhadores locais são preteridos por mão-de-obra mais barata, importada da China continental”.

O encontro, marcado para as 9h30, foi organizado pelo presidente Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e a convocatória chegou às redacções durante o fim-de-semana. Contudo, eram 9h00 quando chegaram outros deputados da AL: Ella Lei e Leong Sun Iok, ambos eleitos pela Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).

Durante cerca de meia-hora, os operários começaram a organizar aquelas centenas de pessoas em fila e a anotar informação diversa. “Vieram a reboque. Quem organizou esta iniciativa fui eu. Eles aproveitaram. Mas como sou democrata, eles podem estar à vontade”, explicou Pereira Coutinho quando confrontado com o facto de estarem a agir em parceria.

Na foto de família para a comunicação social, Leong Sun Iok marcou presença, mas evitou ficar ao lado de José Pereira Coutinho. Contudo, ambos trocaram um cumprimento amistoso durante a concentração. Os deputados da FAOM declinaram falar à imprensa não chinesa.

No final do mês de Fevereiro, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou os resultados do inquérito ao emprego relativamente ao período de Novembro de 2020 a Janeiro de 2021. A taxa de desemprego manteve-se contante em relação ao período anterior nos 2,7%. Entre os residentes de Macau, a taxa foi de 3,7%. Comparando com o período entre Novembro de 2019 e Janeiro de 2020, a taxa de desemprego subiu um ponto percentual. Segundo os dados da DSEC, entre Novembro e Janeiro, a população activa que vivia em Macau totalizou 400.100 pessoas, e a taxa de actividade foi de 70,5%. Já a população empregada fixou-se nas 389.200 pessoas. Dessas, 284.100 são residentes, o que mostra que o número de residentes empregados aumentou 2.600. Em comparação com o período entre Novembro de 2019 e Janeiro de 2020, a taxa de actividade decresceu 0,2 pontos percentuais.