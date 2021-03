IAS deve ter mais poderes na protecção de vítimas de violência doméstica, defende Agnes Lam

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A deputada à Assembleia Legislativa, Agnes Lam, quer o reforço de poderes do Instituto de Acção Social (IAS) na protecção de vítimas de violência doméstica. Através de uma interpelação escrita dirigida ao Executivo, a deputada questionou o Governo sobre uma eventual alteração da lei para impedir que as vítimas sejam intimidadas pelos agressores a retirar as queixas, muitas vezes através de ameaças aos filhos menores. No documento enviado ao Governo, Agnes Lam mostrou-se preocupada com o facto de haver um elevado número de denúncias de violência doméstica, mas poucas queixas em tribunal.

De acordo com Agnes Lam, o Instituto de Acção Social recebeu 1.705 denúncias de violência doméstica, mas apenas em 461 casos houve uma queixa concreta. “Muitos casos de violência doméstica acabaram por não ir a julgamento devido a factores complexos, como a relação entre pais e filhos, bens patrimoniais e outros factores envolvidos em casos de violência doméstica. No total, o Ministério Público apresentou apenas 142 casos de violência doméstica em 2019, e no final apenas houve oito casos com acusação”, frisou Agnes Lam na interpelação escrita.

No entender da deputada, as vítimas de violência doméstica não têm mecanismos legais suficientes que as protejam contra os agressores. Por isso, Agnes Lam pede alterações na lei para impedir que as vítimas de violência doméstica sejam intimidadas a retirar as queixas.

“Relativamente à utilização de crianças menores de idade, por parte do agressor, para ameaçar as vítimas de violência doméstica para retirar a queixa, quais são as medidas de apoio reais que as autoridades têm? É possível alterar a lei para aumentar os poderes do Instituto de Acção Social no processo de tratamento de casos de violência doméstica, tais como conferir-lhe autoridade para assistir a vítima (ou uma parte adequada para os seus cuidados), submeter direitos parentais temporários ao Ministério Público para o bem-estar dos menores, ou providenciar obrigatoriamente a permanência num lar com base na severidade do caso? É possível alterar a lei para que ameaças com o intuito de retirada de queixa nos casos de violência doméstica sejam encaradas como crime?”, questionou Agnes Lam.

Outra questão levantada por Agnes Lam na interpelação escrita enviada ontem ao Governo está relacionada com a actualização das directrizes delineadas pelo Instituto de Acção Social em 2016 na definição dos elementos constitutivos dos crimes de violência doméstica.

“Em termos de arquivamento e acusação, ao tratar de casos suspeitos de violência doméstica, como é que o pessoal da linha da frente das autoridades de segurança investiga e procura provas com base nas características dos casos de violência doméstica? É necessário preparar um questionário padronizado para os agentes da linha de frente da polícia responsáveis pela confissão relativamente aos elementos constitutivos dos crimes de violência doméstica, para que as vítimas de violência doméstica possam restaurar melhor o caso e defender os seus direitos relativamente às violações de violência doméstica? Vão actualizar as directrizes referidas com base na aplicação da lei e nos pareceres judiciais existentes? Qual é o calendário e a direcção da revisão?”, questionou Agnes Lam.

A terminar, a deputada quis saber que mecanismos vão ser desenvolvidos no apoio às famílias com mais necessidades em contexto de pandemia. “Durante a pandemia, os problemas de fricção familiares em Macau agravaram-se, especialmente durante a suspensão das escolas, os cuidados e a pressão financeira dos pais aumentaram consideravelmente. Mas no ano passado, os serviços de trabalho social foram afectados em certa medida pela epidemia. Irão as autoridades desenvolver mais mecanismos de apoio em linha para que os necessitados possam receber apoio independentemente do tempo e do local?”, concluiu.