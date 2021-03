Governo reduz preço do teste de ácido nucleico e reitera apelo à vacinação para imunidade de grupo

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Os representantes dos Serviços de Saúde anunciaram ontem que o preço do teste de ácido nucleico vai ser de 90 patacas a partir de 8 de Março, e que mais de 34 mil pessoas já fizeram marcação para a vacinação contra a Covid-19. Lo Iek Long voltou a frisar que a imunidade de grupo só poderá ser alcançada através da vacinação da maioria da população, enquanto Leong Iek Hou assegurou que 939 residentes com mais de 60 anos fizeram marcação para vacinação após a reabertura do sistema de inscrição.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os testes de ácido nucleico em Macau vão custar 90 patacas a partir da próxima segunda-feira, anunciou ontem Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospital Conde de São Januário, na habitual conferência de imprensa semanal de actualização dos números, acrescentando que houve um reforço na capacidade de efectuar testes de ácido nucleico com o novo posto de rastreio da Covid-19 no Campo dos Operários.

Na última semana de Fevereiro, os Serviços de Saúde realizaram um total de 96.796 testes de ácido nucleico. “A partir de 8 de Março, o teste de ácido nucleico em Macau vai baixar para 90 patacas”, disse Lo Iek Long sobre a redução de 30 patacas ao preço dos testes de ácido nucleico, acrescentando que o novo posto situado no Campo dos Operários terá uma capacidade diária de mil testes de ácido nucleico.

“Podemos realizar 27 mil testes por dia. Temos o terminal do Pac On, o Fórum, o Hospital de Kiang Wu, o Hospital da MUST e ainda o posto do Campo dos Operários, mais os casinos e um posto no aeroporto. O posto do Pac On é o mais procurado com 12 mil testes por dia. Em relação ao posto do Campo dos Operários temos a previsão de mil por dia. De acordo com a necessidade poderemos autorizar que sejam feitos mais testes de ácido nucleico neste posto do Campo do Operários”, indicou Lo Iek Long.

Em relação ao processo de vacinação da população contra a Covid-19, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, assinalou que mais de 34 mil residentes fizeram inscrição para a inoculação da vacina. “Até ao momento, mais de 34 mil residentes fizeram marcação para a vacinação contra a Covid-19 e, de acordo com a nossa expectativa, este é um número desejável, um número de acordo com o previsto. Sabemos que uma parte da população ainda espera para ver como é que evolui a situação”, referiu Leong Iek Hou, frisando que a terceira fase de marcações só irá arrancar após a vacinação dos funcionários das operadoras de casinos e de empresas locais. “Numa próxima fase, o que queremos fazer é contactar as operadoras de casinos e outras instituições para o arranjo desta vacinação colectiva. Depois disso ainda vamos ponderar sobre a abertura das marcações para a terceira fase”.

Sobre a possibilidade de aquisição de vacinas produzidas por outras empresas farmacêuticas, a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença disse que irá depender do número de marcações. “De momento, temos em mão mais de 600 mil doses de vacinas e um total de aquisição de 1,5 milhões de doses de vacinas. Vamos ter de olhar para a necessidade e para a vontade de vacinação da própria população. Se a oferta for suficiente para cobrir a procura, então não haverá necessidade de adquirir mais vacinas. As novas vacinas já produzidas serão mais eficazes ou não? Terão outra validade ou não, ainda não podemos ter uma certeza para afirmá-lo. Por isso, nada impede que venhamos a ter outra escolha ou outra solução”.

Com duas vacinas disponíveis a partir de quarta-feira, os Serviços de Saúde reabriram o sistema de inscrição para idosos. “Cerca de 34 mil já fizeram marcação para a vacinação em Macau, dos quais 15 mil pessoas já acabaram a vacinação”, disse Lo Iek Long depois de explicar que as autoridades seguiram as recomendações dos Serviços de Saúde do interior da China sobre as restrições da vacina inactivada da Sinopharm para pessoas com mais de 60 anos. “De acordo com a Administração de Medicamentos da China, a vacina inactivada da Sinopharm pode ser administrada a pessoas com idade superior a 60 anos, mas têm de reunir dois requisitos: primeiro, ter uma boa saúde; e depois, que estejam expostos ao alto risco. Por isso, em Macau, para as pessoas que tomaram a primeira dose da Sinopharm, os nossos médicos vão fazer um diagnóstico, uma avaliação. Se são pessoas de boa saúde e que têm de estar expostos ao alto risco podem tomar a segunda dose da Sinopharm. Mas não significa que seja totalmente segura para as pessoas de 60 anos ou mais. Temos as recomendações para a vacinação para diferentes faixas etárias”, referiu Lo Iek Long sobre o facto de várias residentes com mais de 60 anos, entre eles o Chefe do Executivo Ho Iat Seng, terem sido vacinados com a vacina inactivada da Sinopharm.

De acordo com Leong Iek Hou, os Serviços de Saúde receberam 939 pedidos de marcação desde que foi reaberto o sistema de inscrição para a vacinação contra a Covid-19. “Já reabrimos o sistema de inscrição e agora há 939 pessoas com mais de 60 anos que fizeram marcação e 602 pessoas escolheram a vacina de mRNA, sendo que os restantes escolheram Sinopharm”, indicou Leong Iek Hou.

Com uma população total de 680 mil pessoas, os Serviços de Saúde voltaram a reiterar a necessidade de vacinação para a criação de imunidade de grupo. “Alguns especialistas têm esta estimativa que a imunidade colectiva cria-se depois de atingir 50% da população vacinada, mas são ainda estudos científicos. Neste momento, o que nos importa é que o maior número de pessoas seja vacinado. Tentamos apelar à população que se venha vacinar para que, de forma gradual, possamos começar a protegermo-nos e as nossas famílias”, afirmou Lo Iek Long.

Estudantes no estrangeiro querem regressar através de Taiwan

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude recebeu pedidos de informação de residentes no estrangeiro que pretendem regressar a Macau através de um voo com escala em Taipé. A informação foi divulgada ontem em conferência de imprensa por Chan Iok Wai. “De acordo com a informação que recebemos, o aeroporto de Taipé vai proporcionar um serviço de transferência a partir deste mês de Março, sendo que o serviço de transferência só é admissível para passageiros que fazem voos de uma mesma companhia, e ter a transferência concluída dentro de oito horas, ou seja, a escala máxima de oito horas”, explicou Chan Iok Wai, adiantando que cinco pessoas entraram em contacto com as autoridades de Macau. “Quatro perguntaram sobre voos com escala em Taiwan e depois um outro perguntou sobre administração da vacina. Não recebemos de Portugal. Estes cinco pedidos vieram do Canadá e do Reino Unido”, afirmou Chan Iok Wai.

______________________________

Lo Iek Long será substituto de Lei Chin Ion a partir de Abril

O médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar do Conde de São Januário, Lo Iek Long, será o novo director dos Serviços de Saúde, substituindo Lei Chin Ion, no cargo desde 2008. A informação foi avançada ontem pela TDM, que garantiu que os dirigentes do sector da saúde foram informados pelo próprio Lei Chin Ion de que Lo Iek Long vai assumir as novas funções a 1 de Abril.