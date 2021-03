Galaxy anuncia hotel de luxo com 450 suítes

A Galaxy anunciou ontem que chegou a acordo para trazer a marca de hotéis de luxo Raffles para o complexo de Macau, integrado na terceira fase de desenvolvimento do ‘resort’. A torre Raffles vai ter aproximadamente 450 suítes de luxo e, segundo a operadora, deverá ser inaugurada na segunda metade do ano.

Foi ontem apresentada a torre Raffles, que vai fazer parte da terceira fase de desenvolvimento do ‘resort’ da Galaxy em Macau. De acordo com a nota divulgada ontem pela operadora, assinou um acordo com a multinacional francesa Accor para a implementação da marca de hotéis de luxo Raffles no território. A torre Raffles, que vai nascer no Galaxy até ao final do ano, vai ter 450 suítes.

O Raffles vai ter duas torres na ala oeste do ‘resort’ e, segundo o comunicado da Galaxy, será “um marco arquitectónico deslumbrante”. O complexo terá uma ponte aérea de vidro em cada andar para ligar as duas torres.

A Galaxy explica que o ‘design’ de cada suíte será inspirado em “modernos ‘palazzos’, com uma selecção de suítes que contemplam as suas próprias piscinas e jardins privados”. Haverá também alguns ‘lofts’ de dois andares, e também um spa de luxo e um restaurante que vai contar com um chef japonês com várias estrelas Michelin, indica o comunicado da Galaxy, que não dá mais detalhes.

A nota cita Francis Lui, vice-presidente do Grupo Galaxy Entertainment: “A marca e o património Raffles é perfeitamente complementar à nossa estratégia de proporcionar melhores experiências, e fiel ao nosso mantra ‘Classe Mundial, Coração Asiático’”.

Na perspectiva do vice-presidente do grupo, “esta colaboração com a Raffles e a Accor no desenvolvimento deste Raffles no Galaxy Macau traz uma perspectiva de luxo diferenciado e uma maior dimensão ao portefólio e ao património do Grupo Galaxy Entertainment”. “Para além de oferecer maior diversidade nos nossos alojamentos de luxo do Galaxy Macau, esperamos que também vá elevar a fasquia de toda a região”, afirma Francis Lui.

Já Gary Rosen, director executivo da Accor Greater China disse que a empresa está “incrivelmente orgulhosa” desta colaboração com a Galaxy para a implementação do hotel Raffles no território. Hotel este que, na opinião de Rosen, trará “a experiência mais ultra-luxuosa de Macau”. “Como destino-chave no mapa global, Macau é ideal para o novo Raffles”, cita o comunicado. Sébastien Bazin, CEO da multinacional francesa, afirmou que a colaboração com a Galaxy é “um marco importante para os hotéis Raffles e dá um novo entusiasmo a Macau”.

Com a abertura do Raffles, a Galaxy vai abrir novos postos de trabalho. A operadora diz que serão dadas opções de transferência interna dentro do Galaxy para o Raffles, mas serão também abertos postos de trabalho que terão como destinatários prioritários os residentes de Macau.

O primeiro hotel Raffles abriu em Singapura, em 1887. Ao longo dos últimos 133 anos, o Raffles abriu outros 15 hotéis de luxo em Paris, Istambul, Dubai e Jacarta, por exemplo. Na China continental, já há Raffles em Shenzhen e em Hainão.