Ex-empregado de casino vandalizou sensores de alarme de incêndio por se sentir explorado

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um ex-funcionário de um casino é suspeito de vandalizar os sensores do alarme de incêndio das instalações onde costumava trabalhar por considerar que teria sido explorado e obrigado a trabalhar mais que os outros colegas do mesmo departamento.

Joana Chantre

As autoridades informaram ontem, na habitual conferência de imprensa conjunta da polícia, que no dia 26 de Fevereiro, pelas 15h00, um empregado de um casino no Nape denunciou à Polícia Judiciária um caso de fogo posto nas instalações. No mesmo dia, pelas 14h00, foi detectado através das câmaras de vigilância um antigo empregado a entrar nas instalações com uma atitude suspeita.

O ex-funcionário, que entrou pelo parque de estacionamento, dava a entender que se preparava para fazer algo, de acordo com as testemunhas ouvidas pelas autoridades, que relataram também que o mesmo já teria entrado no casino no dia 20 de Janeiro e queimado folhas de papel, esfregando-as de seguida nos sensores do alarme de incêndio no corredor à frente do elevador com o intuito de activá-lo e causar estragos às instalações. Visto que o sensor não activou a água e o casino não teve qualquer prejuízo, não foi apresentada queixa à polícia relativamente a este primeiro incidente.

Na segunda vez que o funcionário se dirigiu ao casino, e tendo em conta os antecedentes e conduta anterior nas instalações, a gerência tomou a decisão de denunciá-lo à polícia. Depois de averiguado o vídeo de vigilância, verificou-se que o homem entrou duas vezes com a mesma mota na garagem antes de ter tentado subir para o terceiro andar outra vez, como teria feito da primeira tentativa.

Quando questionado acerca dos seus motivos para querer causar danos no casino em causa, o homem, que deixou o trabalho em Dezembro do ano passado, alegou que se sentia injustiçado pois, apesar de se ter despedido por não estar satisfeito com o trabalho, queria vingar-se dos colegas porque achava que uns trabalhavam muito mais que os outros.

O homem acabou por ser acusado do crime de fogo posto e o caso será entregue ao Ministério Público.

Estudante universitária burlada em oito mil renminbis

A Polícia Judiciária recebeu uma denúncia no dia 18 de Fevereiro de uma estudante universitária, de 20 anos, provinda do continente, alegando que teria sido burlada por um homem que conheceu numa aplicação para fazer amigos. Segundo a jovem, o homem sugeriu-lhe uma parceria onde pudessem fazer investimento juntos. Tendo a estudante concordado, o homem pediu-lhe que depositasse dinheiro nesta aplicação, segundo as suas instruções, tendo a estudante cumprido com o pedido e depositado oito mil renminbis. O homem explicou-lhe que era um perito na área e que teria, inclusive, trabalhado em França, acabando por a convencer da “legitimidade” do negócio, segundo contou às autoridades.

Pouco tempo depois da estudante chinesa ter depositado os oito mil renminbis na aplicação, o homem informou-lhe que obteve um lucro de 10 mil renminbis, para além do capital que investiu. Porém, quando quis levantar os ganhos, houve um problema no sistema, segundo o indivíduo.

A estudante confessa ter desconfiado que o investimento fosse um caso de burla e fez queixa à polícia. O caso continua em investigação.