Vacina sem limite máximo de idade disponível a partir de quarta-feira no São Januário

FOTOGRAFIA: GCS

O Centro Hospitalar Conde de São Januário recebeu no sábado o primeiro lote com mais de 100 mil doses da vacina de mRNA, produzida pela alemã BioNtech. Ontem, os Serviços de Saúde receberam o segundo lote com 400 mil doses da vacina inactiva produzida pela chinesa Sinopharm. Nas próximas duas semanas, a inoculação da vacina mRNA vai ser disponibilizada no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O primeiro lote com 100.425 doses da vacina mRNA produzida pela BioNtech chegou a Macau no sábado e será disponibilizado aos residentes com idade igual ou superior a 16 anos a partir do dia 3 de Março, anunciou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, acrescentando que a inoculação da vacina produzida na Alemanha irá decorrer exclusivamente no Centro Hospitalar Conde de São Januário nas próximas duas semanas.

Na cerimónia de recepção da vacina distribuída em Macau pela Fosun, Lei Chi Ion, director dos Serviços de Saúde, apontou que a vacinação por mRNA deverá começar na próxima quarta-feira, dia 3 de Março. Assinalou que “não há limite máximo de idade” para a vacina da BionTech, mas frisou “que a administração de qualquer vacina exige que as pessoas estejam em bom estado de saúde”.

Em relação a pessoas “com alergias a vacinas”, o responsável máximo pelos Serviços de Saúde disse que “não podem ser vacinadas”, e que o segundo lote de “cerca de 100.000 doses da vacina de mRNA” chegará a Macau em Março, sendo que as “restantes 400.000 doses da vacina de Sinopharm estão a caminho”, indicou Lei Chin Ion no sábado.

Ontem, os Serviços de Saúde receberam o segundo lote com 400 mil doses da vacina inactivada da Sinopharm no Posto Fronteiriço do Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau.

Sobre o facto de muitos residentes com idade superior a 60 anos terem feito inscrição para a vacinação contra a Covid-19 quando só havia a vacina da Sinopharm, o director dos Serviços de Saúde assumiu que as autoridades seguiram o “manual de instruções”.

“O manual de instruções também indica que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que queiram administrar a vacina da Sinopharm devem possuir duas condições: alto risco de exposição e bom estado de saúde”, disse Lei Chin Ion, citado pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, adiantando depois que as autoridades acabaram por suspender as marcações para vacina de pessoas com mais de 60 anos. “Após o início da marcação de vacinação para todos os residentes de Macau, muitos idosos pensaram que reuniam as condições e agendaram a vacina inactivada da Sinopharm. No entanto, após avaliação no local pelos profissionais de saúde, verificou-se que não reuniam as duas condições, desperdiçando muito tempo no processo de avaliação”.

De acordo com o director dos Serviços de Saúde, a falta de alternativa e o atraso na recepção da vacina por mRNA levaram à suspensão das marcações. “Também a entrega da vacina de mRNA atrasou uma semana, deixando a população idosa sem escolha, portanto, os Serviços de Saúde suspenderam a marcação de vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Após a confirmação que a vacina de mRNA tinha sido embarcada no avião, os Serviços de Saúde decidiram reabrir a marcação de vacinação para indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos a partir de domingo. Contudo, os interessados devem voltar a preencher o formulário de avaliação no momento da marcação”, disse Lei Chin Ion.

Os idosos que receberam a primeira dose da vacina da Sinopharm só poderão receber a segunda dose após uma avaliação das condições de saúde. “Os idosos que tenham sido vacinados com a primeira dose da vacina de Sinopharm, também devem ser avaliados quando receberem a segunda dose, prevista para 28 dias após a primeira dose. Somente quando estiverem em bom estado de saúde é que podem receber a segunda dose da vacina Sinopharm. Se as suas condições de saúde não atenderem aos requisitos, a segunda dose pode ser adiada”, referem os Serviços de Saúde em comunicado.

Nova vacina transportada a -70°C e armazenada no Hospital Conde São Januário

Segundo Lei Chin Ion, a vacina mRNA será distribuída apenas no Hospital Conde de São Januário devido às restrições de armazenamento e transporte da vacina produzida pela BioNtech em cooperação com a Fosun.

“A vacina de mRNA é muito sensível à temperatura e deve ser transportada a uma temperatura negativa de 70 graus Celsius durante todo o processo. Após o descongelamento, deve ser armazenada numa caixa de conservação de temperatura de 2.ºC a 8.º C e usada em cinco dias”, indicou Lei Chin Ion, frisando que, nas próximas duas semanas, “a administração da vacina de mRNA irá decorrer exclusivamente no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ)” para que os profissionais de saúde possam familiarizar-se com o processo, sendo que a próxima etapa passa pela distribuição da vacina nos centros de saúde.

Já o processo de vacinação de idosos com idade igual ou superior a 60 anos irá decorrer no Centro Hospitalar Conde de São Januário porque as “condições de primeiros socorros” são “melhores do que as dos centros de saúde”, indicam os Serviços de Saúde.

Até às 21h00 da passada sexta-feira, 29.353 pessoas agendaram a administração da vacina contra a Covid-19, das quais 87 fizeram o requerimento da vacina de adenovírus, 3.369 da vacina por mRNA e 25.897 manifestaram preferência pela vacina inactivada da Sinopharm.

Relativamente ao registo de reacções adversas, os Serviços de Saúde foram notificados para seis casos após a vacinação, tendo havido já uma avaliação médica. Os sintomas diagnosticados foram leves, como tontura, febre e erupção cutânea, e nenhum dos casos foi considerado como evento adverso grave nem foi registado nenhum caso grave.

André Cheong do lado da polícia e com confiança na Sinopharm

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, defendeu, em declarações aos jornalistas durante a conferência de imprensa do Conselho Executivo, “que as autoridades da segurança emitiram aos órgãos de comunicação social uma declaração detalhada a explicar o entendimento legal sobre se as pessoas não residentes de Macau reúnem direito de reunião e de manifestação”, numa alusão ao comunicado oficial do seu colega de Governo, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. André Cheong disse ainda que a sua vacinação contra a Covid-19 será feita a breve trecho e “é normal haver uma distribuição no procedimento”. O governante revelou ter contactado as autoridades de saúde para receber a vacina mais tarde, revelando que escolheu a inoculação produzida pela estatal chinesa Sinopharm.

“Vacina tornou-se na única forma de conter a pandemia”, diz Wu Yifang

O director executivo da Xangai Fosun Pharmaceutical, Wu Yifang, assegurou total cooperação com as autoridades de Macau no combate à pandemia provocada pela Covid-19 e frisou a importância das vacinas para controlar o novo tipo de coronavírus. “Agradecemos sinceramente o apoio do Governo de Macau e os esforços de todos os nossos parceiros. O ano passado foi marcado pela ofensiva da pandemia da Covid-19 e a vacina tornou-se na única forma de conter a pandemia. Estamos confiantes na vitória sobre esta pandemia e iremos também cooperar estreitamente com o Governo de Macau no que diz respeito ao programa de vacinação para proporcionar uma forte protecção a todas as famílias de Macau”, afirmou Wu Yifang em comunicado. Com a denominação comercial COMIRNATY, a vacina mRNA previne a covid-19 através da criação de anticorpos pelo sistema imunitário contra o coronavírus, com uma taxa de proteção de 95% nos adultos e de 94% em adultos com mais de 65 anos, acrescentou. A mRNA é uma molécula natural que usa a sequência genética do vírus, mas não o vírus em si, para desencadear a produção de uma proteína, que ativa a resposta do sistema imunitário contra o agente da doença.