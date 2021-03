Universidade em Hong Kong cancela exposição do World Press Photo

A Universidade Baptista de Hong Kong cancelou a exposição do World Press Photo. A decisão, dada a conhecer na passada sexta-feira, através de comunicado, aconteceu dois dias antes do lançamento previsto para hoje. “Depois de dar a devida consideração à segurança do campus e à necessidade de manter o controlo da pandemia, a Universidade Baptista de Hong Kong considera que não é o momento apropriado para realizar a World Press”, disse a universidade por e-mail, citada pela Hong Kong Free Press, que ainda teve acesso a outra resposta da instituição de ensino superior da região vizinha: “A universidade realizou uma reunião de emergência no dia 25 de Fevereiro e decidiu que não há clima político nem pandémico para a realização do evento.” O World Press Photo reagiu à decisão através da sua página oficial na rede social Facebook. “Lamentamos informar que o nosso parceiro local, a Universidade Baptista de Hong Kong, cancelou a exposição do World Press Photo 2020, apenas três dias antes da sua inauguração. Por mais de um ano, a nossa equipa em Hong Kong trabalhou para realizar esta mostra que tem alguns dos melhores trabalhos de jornalismo visual do mundo, como um testemunho da importância da narrativa visual e da liberdade de imprensa. Lamentamos por Hong Kong e por todos os que ajudaram a dar vida a este projecto”, pode ler-se no comunicado

Recorde-se que a mesma exposição chegou a abrir portas na Casa Garden da Fundação Oriente, em Macau, tendo encerrado de forma abrupta em Outubro do ano passado. A polémica envolveu a Casa de Portugal que se escudou em questões de “gestão interna” para o encerramento. Contudo, estas decisões mostram-se surpreendentes depois de ter sido atribuído o World Press Photo Interactive of the Year 2020 à produção de DJ Clark feita em conjunto com o China Daily – um veículo de comunicação social estatal chinês –, precisamente versando sobre os confrontos entre manifestantes pró-democratas e polícia no PolyU. A exposição revela imagens premiadas das manifestações pró-democracia em Hong Kong e estaria patente até dia 21 de Março na galeria de exposições Koo Ming Kown da universidade.

G.L.P.