Taxa de desemprego mantém-se nos 2,7%

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou na sexta-feira os resultados do inquérito ao emprego relativamente ao período entre Novembro de 2020 e Janeiro de 2021. Segundo os dados disponíveis, no período em análise, a taxa de desemprego foi de 2,7%, mantendo-se constante face ao período anterior, entre Outubro e Dezembro de 2020. Por outro lado, a taxa de desemprego dos residentes foi de 3,7%, ou seja, menos 0,1 pontos percentuais em comparação com o anterior período.

Fazendo a comparação entre este período e o período entre Novembro de 2019 e Janeiro de 2020, a taxa de desemprego subiu um ponto percentual.

Segundo os dados da DSEC, entre Novembro e Janeiro, a população activa que vivia em Macau totalizou 400.100 pessoas, e a taxa de actividade foi de 70,5%. Já a população empregada fixou-se nas 389.200 pessoas. Dessas, 284.100 são residentes, o que mostra que o número de residentes empregados aumentou 2.600. Em comparação com o período entre Novembro de 2019 e Janeiro de 2020, a taxa de actividade decresceu 0,2 pontos percentuais.

Em termos de ramos de actividade económica, verificou-se que os números de empregados do comércio por grosso e a retalho, bem como da educação aumentaram, porém, o número de empregados da construção decresceu.

Em termos de ramos de actividade económica, os dados oficiais revelam que os números de empregados do comércio por grosso e a retalho, bem como da educação, aumentaram. Em sentido contrário, o número de empregados da construção decresceu.

Neste período, a população desempregada era composta por 10.900 pessoas, menos uma centena em comparação com o período transacto. A DSEC destaca que, entre os desempregados que estavam à procura de novo emprego, a maioria tinha trabalhado anteriormente no ramo de actividade económica do sector do jogo, assim como no ramo da construção. Os desempregados que estavam à procura do primeiro emprego representou 10,2% do total da população desempregada. Esta percentagem caiu 1,4 pontos percentuais face ao período anterior.

Registou-se também uma redução no número de pessoas em situação de subemprego, dos 20.200 para os 17.700. Segundo a DSEC, a maior parte da população subempregada pertencia ao sector do jogo e ao sector dos transportes e armazenagem. Há um ano, a taxa de subemprego era quatro pontos percentuais menor.

A DSEC explica, por fim, que o âmbito estatístico do inquérito ao emprego engloba todas as unidades de alojamento da península de Macau, da Taipa e de Coloane. Ficam excluídas as unidades de alojamento colectivas, nomeadamente, dormitórios escolares e lares de terceira idade.

