Ser patriota ou ser competente, eis a questão

Deputados de Macau acreditam que patriotismo é um sentimento que as pessoas, naturalmente, nutrem pelo seu país. Isso não significa que só os patriotas possam ter a capacidade de ajudar no progresso e nos desígnios de um território, pelo menos em Macau.

Ouvidos pelo PONTO FINAL à margem do Almoço de Primavera da Assembleia Legislativa que aconteceu na passada sexta-feira, três deputados revelam formas diferentes de ver a questão patriótica como ponto prévio para se exercerem cargos de natureza política, como o de deputado.

Ho Ion Sang, deputado eleito pela União Geral das Associações dos Moradores de Macau, defende que o chamado amor à pátria “é um sentimento natural que as pessoas nutrem”, admitindo que esse tem de ser sempre um “pré-requisito para se ocupar um lugar de poder na esfera política de Macau”.

O gestor de 50 anos lembra que é necessário prestar juramento aos titulares dos principais cargos políticos e de responsabilidade de Macau, mas fugiu à questão colocada pelo nosso jornal sobre se esse juramento é um juramento de lealdade à China ou se é um juramento de competência para o desempenho das funções com brio e profissionalismo. “Tudo tem a ver com o dia-a-dia do indivíduo, a sua conduta, o seu comportamento em sociedade”, rematou.

Ng Kuok Cheong, um dos decanos da AL, mostrou que não concorda com a ideia, mas compreende o que se quer dizer com o patriotismo. “O Governo Central lá terá a sua política para Macau e Hong Kong. Não podemos fazer muito contra isso, na verdade”, começou por dizer o pró-democrata que ainda não sabe se recandidata para mais um mandato na AL.

Cheong defende mesmo que as posições agora defendidas sugerem que sejam para aplicar mais concretamente em Hong Kong. “Hong Kong, apesar de tudo, tem algumas questões bastante diferentes de Macau. Penso que essa ideia proferida pelo director do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, seja mais um aviso para Hong Kong do que para Macau, mas isso é apenas um pensamento meu”.

O também democrata Sulu Sou alinha com Ng Kuok Cheong naquilo que são as especificidades das duas regiões administrativas especiais. Para o membro mais novo da AL, a ideia não deve ser aplicável a Macau “Somos diferentes RAE. Em Macau essa questão do ser patriota não se aplica, nem faz muito sentido. Os deputados que reúnem, à partida, todos os requisitos e forem eleitos, independentemente de raça, cor de pele ou crença religiosa, têm que obedecer à Lei Básica”, defendeu, assumindo que cada um “tem, legalmente, que alancar com as responsabilidades enquanto deputados”.

Ainda assim, sem entrar em polémicas, Sulu Sou admite que “as coisas estão sempre a mudar nos últimos anos”. “O Governo Central, a meu ver, entende bem a diferença entre Hong Kong e Macau. Não tenho quaisquer tipos de preocupações sobre o discurso e posição de Pequim”, assegura.

Um discurso fora de tempo

A semana passada, em declarações ao PONTO FINAL, também o advogado Sérgio de Almeida Correia e o académico Larry So defenderam a hipótese de que se confunde a lealdade ao Partido Comunista chinês com a lealdade à China.

O causídico português afirmou mesmo que “não existe uma definição legal do que é ser patriota. Patriotas todos nós somos. Qualquer pessoa se revê no seu país, na sua cultura, gastronomia e tradições. Os chineses entendem bem a sua realidade e a história da China. O resto são questões meramente de natureza ideológica”. Sérgio de Almeida Correia classificou de “serôdio” o patriotismo que se vai vendo por Macau, admitindo que com a chegada ao poder de Xi Jinping, em 2012, as coisas mudaram sobremaneira.

Já o politólogo, assumiu que “os chineses, no geral, amam mais a China como país do que a qualquer partido”, lembrando que, “claro, a China tem uma realidade muito particular”.

A ideia de que só patriotas devem assumir posições de poder em Macau e em Hong Kong surgiu depois de, no passado dia 22 de Fevereiro, Xia Baolong, director do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado (HKMAO, na sigla inglesa), ter defendido que o sistema eleitoral deve ser alvo de reformas que assegurem que apenas os patriotas possam chegar ao poder. “Apenas em Hong Kong algumas pessoas iriam exibir a sua rebelião contra a sua pátria ou até mesmo assumir a sua oposição ao país, a sua rejeição [ao Governo Central]”.

No mesmo dia, horas mais tarde, em Macau a ideia ganhou força para ser aplicada também na RAEM durante um seminário sobre o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ promovido pela Associação para o Estudo da Política de Desenvolvimento de Hong Kong e Macau (AEPDHKM).

Os defensores desse caminho consideram mesmo que devem ser criados mecanismos que excluam à partida candidatos a deputados para a Assembleia Legislativa de Macau. O vice-presidente da AEPDHKM, Lok Wai Kin, afirmou, citado pela TDM – Rádio Macau, que “a educação nacional deve começar desde criança, facilita as coisas para que as pessoas tenham um entendimento correcto da nação. A identidade nacional, a identidade, é importante”.

O responsável reiterou ainda que é preciso “trabalhar mais” para “facilitar a entrada de patriotas em cargos públicos”. “A governação não deve ser controlada por aqueles que não gostam do país ou da identidade nacional, que promovem activamente o separatismo e que estão em conluio com forças externas”, defendeu.