Novo comissário de Pequim em Macau quer prevenir “com toda a firmeza” intervenção de forças externas

FOTOGRAFIA: GCS

Liu Xianfa é o novo comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China em Macau. Chegou ao território na passada quarta-feira e reuniu-se na sexta com Ho Iat Seng. No encontro, o novo comissário de Pequim descreveu Macau como “uma cidade próspera, ordenada, pacífica e bela” e disse querer prevenir a interferência de forças externas na região.

O novo comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China em Macau encontrou-se com o Chefe do Executivo na sexta-feira. Liu Xianfa, que substituiu Shen Beili no cargo, começou por elogiar Macau, descrevendo a cidade como “próspera, ordenada, pacífica e bela”. Macau é, segundo o novo comissário do Governo Central, “um exemplo de sucesso na implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Liu Xianfa referiu, no encontro com Ho Iat Seng, que irá trabalhar “em prol da defesa da soberania, segurança e interesses nacionais de desenvolvimento, prevenindo com toda a firmeza a intervenção de forças externas e a fim de implementar o poder de governação do Governo Central”.

Por outro lado, o novo comissário disse também que irá esforçar-se no sentido de apoiar “o impulsionamento do intercâmbio e cooperação da RAEM com o exterior”, com o objectivo de “elevar a capacidade de influência internacional de Macau”. O novo responsável de Pequim assegurou que vai pôr em prática a “diplomacia de ‘para o povo’ e ‘pelo povo’”.

O Comissariado que lidera tem também como objectivo “aprofundar o sentido de pertença e de orgulho nacional da população em relação ao país, particularmente a nova geração”. Na opinião de Liu Xianfa, a RAEM “não só possui muitas potencialidades que poderão ser melhor aproveitadas, como também, deve tomar a iniciativa de promover a realização, em Macau, de convenções e eventos internacionais de grande relevância”.

Ho Iat Seng deu as boas-vindas a Liu Xianfa e destacou a colaboração entre a RAEM e o Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, segundo o Chefe do Executivo, “que contribuiu para as relações externas e o desenvolvimento a longo prazo da região”. O líder do Governo assinalou que “Macau sempre teve a boa tradição de amor à pátria e a Macau” e recordou a inauguração da Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens, que aconteceu a 16 de Dezembro do ano passado, dizendo que, assim, “essa tradição será ainda mais divulgada e transmitida de geração em geração, assim como intensificadas as forças na defesa da segurança nacional”.

Tal como Liu Xianfa, Ho Iat Seng destacou os esforços na protecção da segurança nacional, garantindo que “a Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM irá continuar a executar bem a coordenação das decisões no âmbito dos trabalhos inerentes à defesa da segurança nacional em Macau”.

A.V.