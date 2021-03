Não é mentira, Censos arrancam a 1 de Abril

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os Censos 2021 em Macau vão realizar-se entre os dias 1 de Abril e 21 de Agosto, anunciou no final da semana passada o Conselho Executivo depois de concluída a discussão sobre o respetivo projecto de regulamento administrativo.

“O XVI Recenseamento da População e o VI Recenseamento da Habitação da Região Administrativa Especial de Macau serão realizados no período entre 1 de Abril e 21 de Agosto de 2021, tratando-se de uma operação censitária realizada, em cada dez anos, de acordo com as recomendações da Divisão de Estatística das Nações Unidas”, começou por dizer o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong, na conferência de imprensa que apresentou os contornos do processo.

O secretário para a Administração e Justiça revelou que os Censos 2021 vão cobrir “as áreas sob a jurisdição da RAEM, abrangendo todas as unidades com fins habitacionais, comerciais ou outros, bem como todas as pessoas que residem ou permanecem em fracções autónomas” com a recolha de informação a ser realizada em duas fases: de 1 de Abril a 31 de Maio e, depois, de 7 a 21 de Agosto.

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) irá usar “a critérios de amostragem científicos, seleccionando residentes de um sétimo das fracções autónomas da RAEM para responderem ao questionário longo, enquanto os residentes das fracções remanescentes necessitam apenas de apresentar informações mediante o questionário curto”, explicou o porta-voz do Conselho Executivo, prevendo, para isso, recrutar mais de dois mil trabalhadores provisórios que irão desempenhar, especialmente, funções de recolha de dados, estando abertas as candidaturas na Internet para todos os interessados.

G.L.P.