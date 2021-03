Leituras diferentes para o caso do manifestante birmanês

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Instados a comentar, os deputados da Assembleia Legislativa expressaram opiniões divergentes em relação ao caso de um TNR oriundo do Myanmar que pretendia manifestar-se em protesto contra o golpe de Estado que ocorreu no seu país.

Aproveitando o tradicional Almoço de Primavera da Assembleia Legislativa, quisemos saber o que pensam os deputados daquele órgão de poder sobre a mais recente polémica que envolve um cidadão do Myanmar, trabalhador não residente em Macau, que pretendia manifestar-se contra o golpe de Estado que está a decorrer no seu país, mas foi proibido a fazê-lo pela polícia local.

Aos jornalistas, o advogado e deputado eleito por sufrágio indirecto Vong Hin Fai afirmou ter a mesma interpretação das autoridades locais. “De acordo com a Lei Básica, os não residentes têm os mesmos direitos por lei. Não vejo legislação que estabeleça que os não residentes possam exercer o direito [de protestar] ”, disse Vong, que tal como, por exemplo o presidente da AL, Kou Hoi In, fez parte da comissão original que redigiu e aprovou a Lei Básica.

O Artigo 27.º da Lei Básica prevê que “os residentes de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação, bem como do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”. Esse artigo juntamente com o Artigo 43.º – “As pessoas que não sejam residentes de Macau, mas se encontrem na Região Administrativa Especial de Macau, gozam, em conformidade com a lei, dos direitos e liberdades dos residentes de Macau, previstos neste capítulo” -, ficam estendidos esses direitos aos trabalhadores não residentes que vivem na cidade

Questionado sobre a definição exacta da palavra residente, o presidente da AL, Kou Hoi In, apenas afirmou que a sociedade precisava ser ouvida sobre esta definição e, se necessário, talvez fosse preciso ajustar alguma coisa. “O conceito de residente está estipulado na lei. Temos de ouvir a opinião da sociedade sobre esse conceito e, se houver necessidade de fazer algum ajustamento ou alteração, estamos prontos acolher qualquer iniciativa nesse sentido”.

Os deputados do campo pró-democracia têm outra visão. Sulu Sou, defende que talvez o problema seja a palavra ‘residente’. “Talvez o Governo precise de mudar essa palavra. Será que estamos perante um problema de termos?”, questionou, acrescentando: “Há muito tempo que muitas pessoas questionam o verdadeiro sentido na palavra residente, porque na verdade somos todos residentes. Como se pode dizer a um filipino ou a um indonésio, que vive em Macau há mais de 20 anos, que não é residente? Não faz sentido”.

Na interpretação de Sulu Sou, que se resguarda nas Nações Unidas, “os TNR têm exactamente o mesmo direito à manifestação que um residente”. “O Governo deve observar o que está plasmado no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e cumprir de acordo com a Lei Básica”, afirmou, defendendo que as autoridades não podem restringir os direitos de reunião com base na nacionalidade.

“Porque é que esta questão surgiu agora é que eu não entendo. Nos últimos 20 anos, alguns não residentes participaram legalmente nas manifestações. Por que a polícia não fez comentários sobre isso até agora? Trabalhadores não residentes têm liberdade de expressão”, acrescentou.

Au Kam San, Ng Kuok Cheong e José Pereira Coutinho também alinham no entendimento que os TNR têm o direito de protesto coberto pela Lei Básica e pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Chui Sai Cheong e Chui Sai Peng assumiram que tem de se ver se TNR estão abrangidos pelo direito de protestar. Chan Chak Mou afirmou que leis não são o seu forte. A deputada Wong Kit Cheng disse que o secretário para a Segurança já tinha falado sobre o assunto. Ho Ion Sang não quis comentar e Wang Sai Man disse mesmo que o almoço não era o “local oportuno”.

Na semana passada, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) confirmou que no dia 8 de Fevereiro um trabalhador não residente com nacionalidade birmanesa questionou numa esquadra a possibilidade de poder realizar um protesto no território, ao que as autoridades policiais responderam que, por lei, não podia exercer esse direito por ser portador de ‘bluecard’.

Posteriormente, em resposta à TDM – Rádio Macau, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, afirmou que a igualdade de direitos não é absoluta, considerando correcto o entendimento da polícia. “De facto, o Artigo 43.º da Lei Básica afirma o princípio de que às pessoas não residentes, mas que se encontrem na RAEM, devem ser reconhecidos os direitos e deveres fundamentais previstos para os residentes de Macau, todavia, esse reconhecimento é apenas um princípio geral, não absoluto”.

CPSP reitera: não-residentes estão fora do âmbito da lei que regula direito de manifestação

Um trabalhador não-residente natural do Myanmar quis organizar uma reunião na zona dos Três Candeeiros relativamente ao golpe de estado que aconteceu no país e isso causou polémica em Macau. Isto porque o cidadão desistiu da iniciativa depois de, ao tentar entregar o aviso prévio da reunião, as autoridades lhe terem dito que os não-residentes não estavam abrangidos pela lei que regula o direito de reunião e manifestação. Numa nota enviada aos jornalistas, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) reiterou aquilo que já tinha sido dito pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, numa resposta à Rádio Macau. Na nota, o CPSP assinala que, apesar de o direito de reunião e manifestação estarem plasmados na Lei Básica, tem de ser a lei específica a regular na prática. Segundo o artigo 1 da lei do direito de reunião e manifestação, “apenas os residentes de Macau gozam do direito de reunião e de manifestação, e os mesmos devem realizar a reunião e manifestação cumprindo o disposto na lei”, aponta o CPSP. André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, não quis comentar o caso e remeteu para as respostas do CPSP. De acordo com um outro comunicado do Governo, ao ser questionado pelos jornalistas acerca da polémica, o secretário referiu que as autoridades de segurança já tinham dado as suas explicações e considerou normal que cada pessoa tivesse a sua interpretação sobre a lei, e “se a parte envolvida não concordar com as respectivas opiniões legais ou a base para a aplicação da lei ou considere que os seus direitos e interesses foram prejudicados, poderá recorrer por meio judicial”, lê-se no comunicado oficial.

A.V.