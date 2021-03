Investigadores da UM desenvolvem tecnologia para manutenção da Ponte do Delta

FOTOGRAFIA: UNIVERSIDADE DE MACAU

Investigadores da Universidade de Macau (UM) estão a desenvolver tecnologia de monitorização de infra-estruturas submersas para a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau no âmbito do Programa Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Província de Guangdong.

Em conjunto com parceiros do interior da China e de Hong Kong, a equipa da UM, liderada por Wanhuan Zhou, professora associada e chefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, está concentrada nos factores de risco para a deterioração das infra-estruturas submersas. “A equipa da UM concentra-se actualmente no túnel submerso da ponte e nas suas partes fracas de ligação com as ilhas artificiais. O túnel é composto por 33 segmentos, cujas ligações são as mais susceptíveis à deformação. Por conseguinte, é necessária uma monitorização da saúde estrutural a longo prazo para que se possam tomar as medidas necessárias”, refere a UM em comunicado.

Nesse sentido, os investigadores da UM estão a desenvolver diferentes tipos de sensores, alguns dos quais feitos de fibra óptica. “A fibra óptica pode transmitir dados e medir factores tais como alterações de temperatura e tensão. Estes dados reflectem o quanto uma estrutura é deformada sob pressão. Os sensores de fibra óptica são particularmente ideais para ambientes húmidos, tais como túneis, porque são muito mais resistentes do que os seus equivalentes eléctricos”, disse Wanhuan Zhou.

No entanto, a instalação de sensores nem sempre é possível, uma vez que muitas partes da ponte estão submersas. “Para resolver este problema, os investigadores da UM vão construir modelos numéricos para recolher dados dos sensores, desenhos estruturais da ponte, condições do solo, e outras condições ambientais. Este modelo será útil para extrapolar variáveis em falta que não podem ser medidas directamente, permitindo assim uma monitorização mais sofisticada”, assinalou Wanhuan Zhou.

Além disso, os investigadores UM estão a desenvolver uma rede sem fios de sensores inteligentes e dispositivos informáticos, que serão instalados nos pontos de ligação do túnel com as duas ilhas artificiais da ponte.

Entretanto, outros membros da equipa vão explorar tecnologias inteligentes para avaliar e manter estruturas submersas de betão em condições extremas, e procurar novas formas de avaliar a segurança das ilhas artificiais durante eventos climáticos extremos.