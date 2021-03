Governo deveria ter “mão mais forte” na saúde dos desportistas, alerta Humberto Évora

Humberto Évora junto a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto recentemente falecido

FOTOGRAFIA: DR

Os elementos do Governo de Macau “deveriam ter uma mão mais forte” na realização dos exames médicos desportivos, considera Humberto Évora. No seguimento da morte recente do guarda-redes de andebol do FC Porto, Alfredo Quintana, o médico cabo-verdiano radicado em Macau salientou a importância de se realizarem exames cardíacos para prevenir casos de morte súbita.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Humberto Évora teve a oportunidade de conviver com Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto que faleceu na semana passada após uma paragem cardiorrespiratória num treino, aquando da breve passagem do atleta por Macau para um estágio. “Quando a selecção portuguesa de andebol estava em Macau alguém terá dado a minha indicação porque o médico não poderia passar por Macau, então pediram-me para dar apoio à selecção, e dei. Estava sempre com eles, assistia aos treinos, e estabeleci alguma amizade circunstancial”, começou por recordar ao PONTO FINAL.

Sobre a situação em si, o médico cabo-verdiano radicado em Macau referiu que casos de morte súbita “costumam acontecer”, mas que por vezes ganham outra visibilidade quando acontecem a jogadores mais mediáticos. Assim, torna-se fundamental a realização de exames médicos desportivos. “Com os exames médicos conseguimos detectar a grande maioria de problemas que são sinais que nos alertam para a existência de qualquer substracto patológico que chamamos de potencialmente arritmogénico. Quando praticamos desporto há sempre um stress fisiológico, e esse stress fisiológico que acontece no atleta, se ele tiver qualquer patologia associada, vai provocar na maioria das vezes uma arritmia ventricular que leva quase sempre à morte súbita, daí que passou a ser obrigatório haver um desfibrilador em qualquer local onde haja competição”, sublinhou.

Porém, há situações que são mais difíceis de diagnosticar, fazendo com que casos de morte súbita continuem a existir. “Há formas de doenças cardíacas muito subtis que não dão sinais e que passam por esses exames sem serem detectadas. Mas vale a pena fazer? Se em cada 100 exames que eu fizer conseguir detectar 99, já salvei as vidas todas, menos uma, que de vez em quando acontece. Mas se eu não fizesse nada morriam todos”, disse Humberto Évora ao PONTO FINAL, acrescentando que há outros factores, como o consumo de esteroides anabolizantes e anfetaminas, que potenciam problemas cardiovasculares.

Sensibilização em Macau

No final do ano passado, um árbitro de futebol de apenas 37 anos sofreu uma paragem cardíaca durante um jogo do campeonato escolar em Macau, acabando por falecer. Para Humberto Évora, esta situação é apenas mais um alerta para as entidades locais para se evitarem casos semelhantes no futuro.

“Os árbitros em Macau fazem exame médico desportivo? Tanto quanto eu sei, não me parece. Depois, para não pararem as coisas, pedem a um médico para passar um papel e pronto. Quando corre bem, não há problema nenhum, quando dá para o torto, vai dar problema”, disse o também médico-chefe do Comité Olímpico de Cabo-Verde, recordando que em Macau existe legislação que obriga à realização do exame médico desportivo, algo que nem sempre é cumprido.

“Macau tem condições, tem um centro de medicina desportiva que pode perfeitamente trabalhar nesse sentido, fazendo uma acção de sensibilização junto dos clubes, aproveitando essa situação da existência de mortes súbitas para conseguir passar a mensagem”, sublinhou Humberto Évora, deixando ainda uma recomendação às autoridades locais: “Os elementos da parte do Governo também deveriam ter uma mão mais forte na realização dos exames médicos desportivos”.

Por fim, o médico alerta ainda para uma nova situação que se vive na actualidade devido à pandemia da Covid-19, que poderá aumentar o número de casos de morte súbita. “Há formas de Covid-19 que afectam o músculo cardíaco e podem provocar miocardites. Existe sempre o risco de problemas cardíacos que podem ser graves. Já se começam a ver protocolos em atletas que tenham tido Covid-19 e que devem ser submetidos outra vez a um exame médico mais extensivo para, na eventualidade de existirem, serem detectados esses problemas”, concluiu o médico cabo-verdiano.