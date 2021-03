Em 2020, número de participantes em conferências e exposições caiu 54,6%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) publicou, na sexta-feira, as estatísticas do sector das convenções e exposições referentes ao quarto trimestre de 2020, tendo-se verificado uma diminuição do número de eventos, tal como de participantes e visitantes. Em termos anuais, em 2020 o número de participantes nestes eventos caiu 54,6%.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no último trimestre de 2020 realizaram-se 147 reuniões, conferências e exposições, mais 84 face ao terceiro trimestre do ano passado, contando com um número total de 515 mil participantes e visitantes, ou seja, mais 73,3%. Porém, relativamente ao último trimestre de 2019, o número de eventos diminuiu em 314 e o de participantes e visitantes desceu 30,6%. Já em termos anuais, o número de participantes em 2020 caiu 54,6% face ao registado em 2019.

No trimestre em análise, foram realizadas 79 reuniões e conferências com duração inferior a quatro horas, representando 61,7% do total. O número de participantes foi de 7.151 pessoas. Já a duração das reuniões e conferências foi, em média, de 0,9 dias, menos 0,6 dias, em termos anuais. A área total utilizada correspondeu a 88 mil metros quadrados, tendo descido 80,8%.

No período em análise, houve 19 exposições, menos duas em termos anuais. O número de visitantes foi de 499 mil, ou seja, menos 22% do que há um ano. Destaca-se que 13 exposições foram organizadas por entidades não governamentais – menos seis em termos anuais – que tiveram 380 mil visitantes. A duração média das exposições foi de 3,4 dias, menos 0,1 dias em termos anuais. No que diz respeito à área total utilizada, esta situou-se nos 183 mil metros quadrados, tendo diminuído 8,3%.

De acordo com as informações fornecidas pelas entidades organizadoras sobre as 19 exposições realizadas, registaram-se 39,29 milhões de patacas em receitas e 124 milhões de patacas em despesas no quarto trimestre do ano passado. As receitas das 13 exposições organizadas por entidades não governamentais fixaram-se em 36,5 milhões de patacas, das quais 72,7% eram provenientes de subsídios concedidos pelo Governo e pelas instituições. As despesas destas exposições situaram-se em 42,18 milhões de patacas, relativas a serviços de produção, instalação e decoração. Depois de subtraídas as despesas e os subsídios concedidos pelo Governo e pelas instituições, das receitas das exposições organizadas por entidades não governamentais, obteve-se o valor negativo de 32,22 milhões de patacas, reflectindo uma melhoria relativamente ao do quarto trimestre de 2019.

No quarto trimestre de 2020, nas exposições realizadas, participaram 2.496 expositores, dos quais 61,3% são provenientes de Macau e 31,4% do interior da China. Os visitantes profissionais totalizaram 24 mil, dos quais 57,2% eram oriundos de Macau e 40,8% do interior da China. As informações recolhidas através de 1.237 expositores indicam que 88,1% das receitas provinham da venda de bens e que as despesas foram efectuadas principalmente em rendas de ‘stands’, bem como em instalação e decoração de ‘stands’.

No ano passado, o número de reuniões, conferências, exposições e eventos de incentivo realizados baixou 1.174 em termos anuais e o número de participantes e visitantes diminuiu 54,6%, devido à pandemia. Em relação a reuniões e conferências, realizaram-se 326, com 39 mil participantes. É de destacar que foram realizadas 170 reuniões e conferências com duração inferior a quatro horas, nas quais estiveram 14 mil participantes. A duração das reuniões e das conferências foi, em média, de um dia, menos 0,5 dias em termos anuais. No ano passado realizaram-se 34 exposições, menos 24, face a 2019 e o número de visitantes baixou 48,5%. Efectuaram-se dois eventos de incentivo e o número de participantes desceu 97,3%.