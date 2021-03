Chui Sai Peng defende actual método de eleições para a AL

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O deputado à Assembleia Legislativa (AL) José Chui Sai Peng disse, em entrevista à Rádio Macau, que o método actual de eleições legislativas – com deputados eleitos por sufrágio directo, sufrágio indirecto e nomeados pelo Governo – é o que mais dá diversidade àquele órgão. Chui Sai Peng é eleito pela via indirecta.

Chui Sai Peng alertou para a hipótese de vir a ser maior o número de assentos na AL. “A questão de aumentar o número de deputados deve ser estudada de forma cautelosa. […] Eu diria que, até, agora, temos trabalhado bem assim. Também acho que esta é uma decisão que deve ser colectiva. Haver três modos diferentes de escolher deputados é uma boa forma de diversificar as vozes [no hemiciclo]. Porque se tivermos só um modo, haverá apenas um tipo de reacção. Mas se houver diferentes origens, haverá diferentes reacções”, cita a Rádio Macau. O parlamentar ainda não decidiu se se vai recandidatar nas legislativas deste ano.

Também na entrevista, Chui Sai Peng indicou que Macau deveria apostar em desenvolver-se como uma cidade inteligente no âmbito da Grande Baía: “Macau é pequena o suficiente para ser a montra de uma cidade inteligente, de um modo de vida inteligente. Temos menos de um milhão de pessoas, o que torna mais simples testar aqui o governo electrónico, do que num lugar com uma população dez vezes maior. Portanto, se quiséssemos aliar a ideia do centro de lazer à da cidade inteligente, estaríamos a criar uma atracção, as pessoas viriam a Macau para ver este modo de vida inteligente, o comércio electrónico, o entretenimento electrónico, o sistema electrónico de transportes; não viriam só pelo jogo, mas também por esta experiência”.

Sobre a recuperação económica, o deputado disse esperar que, depois do regresso à normalidade, “a economia de Macau poderá crescer muito rapidamente e voltar ao normal”.

O deputado defendeu ainda o contributo da mão-de-obra importada na economia de Macau: “Se as pessoas vêm para cá para ajudar Macau, por que não? Macau tem sido sempre uma cidade muito aberta; mais de 50 por cento dos nossos residentes permanentes não nasceram em Macau, e não devemos retirar o mérito destas pessoas. As pessoas que vivem em Macau, que trabalham para Macau, são o mais importante. Se houver mais gente disposta a trabalhar para Macau, por que não?”.