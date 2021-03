Assembleia Legislativa vive tempo de harmonia com o Governo, diz Kou Hoi In

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em ano de eleições, o líder do parlamento pretende mais trabalho legislativo, bem como a continua melhoria dos procedimentos e eficácia daquele órgão legislativo.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau disse, na passada sexta-feira, que o futuro do parlamento passa, claramente, por intensificar o trabalho legislativo e manter uma cooperação harmoniosa com o Governo.

“No futuro, a Assembleia Legislativa propõe-se intensificar ainda mais o trabalho legislativo, aperfeiçoando continuamente o sistema institucional de governação assente no primado da lei, e colaborando com o Executivo na sua acção governativa, nos termos da lei”, referiu Kou Hoi In, durante o Almoço de Primavera do órgão de poder oferecido aos órgãos de comunicação social do território.

Kou acrescentou que “o trabalho fiscalizador do hemiciclo terá uma concretização mais direccionada para o balizamento dos objectivos, a par da eficácia do seu papel supervisor, dando ênfase ao apuramento factual da verdade, tendo em vista a optimização crescente do trabalho parlamentar”.

O também presidente da Associação Comercial de Macau referiu ainda durante o seu discurso que a AL “estabeleceu e melhorou gradualmente os procedimentos e o regime de funcionamento do órgão legislativo, a fim de assegurar o bom funcionamento do sistema vigente, com a prevalência do poder executivo centrado no Chefe do Executivo”.

Ainda assim, assume Kou Hoi In, “as revisões limitaram o poder dos deputados em vários domínios, desde restrições ao tempo de intervenção e à própria iniciativa para apresentar projectos de lei, votos e pedidos de audição”.

O presidente constatou que “a entrada do ano anterior ficou marcada pela súbita eclosão da epidemia do novo tipo de coronavírus” e isso veio prejudicar os trabalhos da AL.

No período de 16 de Outubro de 2019 a 15 de Outubro de 2020, e apesar da pandemia, foram realizadas 35 reuniões plenárias, revelou o presidente da AL, acrescentando que o parlamento “aprovou um total de 25 leis e uma resolução”. Das 35 sessões, 10 foram reservadas para interpelações orais, nas quais os deputados puderam discutir 85 interpelações apresentadas ao Governo. Isto tudo, “além de terem sido recebidas 696 interpelações escritas e 325 intervenções para o período de antes da ordem do dia”, disse ainda Kou Hoi In, que ainda deu mais alguns dados estatísticos em forma de balanço. “No total, foram realizadas 124 reuniões pelas três Comissões Permanentes, e 35 reuniões da Comissão de Regimento e Mandatos, e das três Comissões de Acompanhamento.”

O início da quarta sessão legislativa também tem sido profícuo. Em quatro meses, os deputados aprovaram sete leis e já realizaram 20 reuniões plenárias, quatro delas destinadas a interpelações orais. Foram já recebidas 279 interpelações escritas e 153 intervenções para o período antes da ordem do dia. As comissões permanentes realizaram 70 reuniões. A Comissão de Regimento e Mandatos e as três comissões de acompanhamento reuniram-se por 12 ocasiões.

Com as eleições marcadas para o segundo semestre do ano, Kou Hoi In, repetindo-se um pouco, prometeu que “o hemiciclo continuará a envidar todos os esforços para cumprir as atribuições conferidas pela Lei Básica e colaborar com o Governo”.