Presos por degraus

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Em Macau, há quem esteja preso dentro de prédios velhos e sem elevador. São na sua maioria idosos que, sem mobilidade e muitos degraus pela frente, ficam reduzidos ao espaço que habitam. A Caritas tem ajudado os menos ágeis a subir e a descer as escadas. Nos últimos anos, o número de pedidos de ajuda de pessoas que não se conseguem libertar dos degraus dos seus prédios tem escalado.

Texto: André Vinagre

Trinta e quatro. São trinta e quatro os degraus que separam o senhor Kuan Peng Fan da rua. A poliomielite que lhe foi diagnosticada em criança faz com que seja quase impossível o septuagenário ir à rua. Como ele há, diz Paul Pun, secretário-geral da Caritas, cerca de seis mil pessoas impossibilitadas de sair dos prédios antigos onde moram devido a incapacidades físicas. Para facilitar o processo, a Caritas tem um serviço que faz as vezes de um elevador e permite aos idosos – e não só – descer ao piso térreo e, depois, regressar a casa.

Kuan Peng Fan mora no número 13 do Pátio do Coronel Mesquita, encostado ao Forte de Mong-Há. É um pátio em que, apesar de supostamente não haver circulação automóvel, a azáfama é grande: entram motas, saem carrinhas de caixa aberta, cães ladram, pessoas gritam.

Lá dentro, no segundo andar, Kuan já está à porta de casa antes de os colaboradores da Caritas responsáveis pelo serviço de assistência para descer e subir escadas chegarem. Sorri enquanto os funcionários o ajudam a trocar a sua cadeira de rodas pela cadeira especial preparada para fazer o desce-e-sobe. A cadeira da Caritas segura-se aos degraus do prédio para fazer o transporte e, com um colaborador na parte de cima e outro na parte de baixo, Kuan Peng Fan chega ao rés-do-chão em menos de dez minutos.

Já na rua, conta ao PONTO FINAL a sua história duplamente dramática. Foi diagnosticado com poliomielite aos sete anos, o que o deixou desde cedo agarrado a uma cadeira de rodas. Assim que foi diagnosticado, a sua mãe entregou todo o seu dinheiro a um suposto médico que prometera ajudar na recuperação, mas este desapareceu com tudo. Além disso, recentemente Kuan foi também diagnosticado com um cancro nasofaríngeo, mas a doença está sob controlo.

Aos 75 anos, Kuan Peng Fan está agora reformado, mas em tempos tinha uma loja onde vendia talheres, na zona da Areia Preta. “Não era bem uma loja, era uma banca de rua”, corrige, testando a tradução do cantonês para o inglês de um dos colaboradores da Caritas que dá apoio na conversa.

Kuan Peng Fan

Ler é o principal ‘hobby’ e, por isso, grande parte das vezes que requisita este serviço serve para sair de casa, ir até à biblioteca e ler. Faz até uma ronda por várias bibliotecas e, três ou quatro horas depois, volta ao pátio onde mora para que a cadeira especial da Caritas o ajude a voltar à casa onde vive com a sua mulher. “Se for para ir à biblioteca, fico lá até ler todos os jornais, e os jornais até podem até ser de há um mês, não quero saber. Só quero ler. Posso ficar na biblioteca umas três horas”, diz. Nem sempre sai para ler, conta que também pede ajuda quando tem de ir ao médico.

Kuan usa este serviço há seis meses, pelo menos uma vez por semana. Mas o crescente número de interessados faz com que, por vezes, seja difícil requisitar o serviço. Quando não consegue solicitar o serviço, não desiste e desafia as regras do bom-senso: arrasta-se com as mãos pelos 34 degraus que o separam do piso térreo e aí senta-se na sua cadeira de rodas, que está estacionada junto à porta da rua. “Eu sei que é perigoso, mas…”, suspira.

Por isso, o idoso diz que são necessárias mais cadeiras que permitam subir e descer escadas. “Assim, seria mais conveniente para requisitar”, constata, lembrando que também a Cruz Vermelha de Macau tem um serviço idêntico, mas que, na sua opinião, é inferior, porque, apesar de ser gratuito, não permite que os utentes passeiem livremente pela cidade, limita-se a levá-los ao hospital. Kuan despede-se com um sorriso e os dois polegares para cima, e volta a subir novamente com a ajuda da cadeira da Caritas.

Lau Sok Ngo

DA NATAÇÃO PARA O SOFÁ POR CULPA DE UM AUTOCARRO

Em situação idêntica está a senhora Lau Sok Ngo. Também ela vive num segundo andar da Rua de Sacadura Cabral, perto do Tap Seac. Tem 82 anos e uma queda num autocarro fez com que perdesse grande parte da mobilidade.

Em casa, há pelo menos três bengalas e outros tantos corrimões instalados nas paredes para que Lau se possa agarrar enquanto se desloca pela habitação. Há também uma cadeira de rodas fechada na sala e, na parede, uma imagem de Jesus Cristo.

Conta que se reformou há 22 anos de uma fábrica que existia na zona do Patane. A mobilidade, perdeu-a há cinco anos, quando caiu num autocarro, a entrar ou a sair, já não se lembra. Antes da queda, ia regularmente nadar para a Piscina Olímpica da Taipa e fazia Tai Chi Chuan. “Agora não posso por causa do acidente”, lamenta. Lau Sok Ngo passa agora os dias em casa, a ver televisão, e sai de casa duas ou três vezes por mês, no máximo.

Uma das filhas da octogenária sofre de uma doença mental e, por isso, Lau Sok Ngo faz parte da Associação de Idosos, Deficientes Intelectuais e seus Familiares. Foi através dessa associação que Lau ficou a conhecer este serviço da Caritas. Porém, confessa que não é utilizadora assídua: só o usa quando a Caritas organiza algum evento especial, como o Bazar Solidário ou passeios pela cidade. Tirando isso, só sai de casa para ir ao médico e, para isso, usa o serviço da Cruz Vermelha. “Agora quase não vou à rua”, diz. Os alimentos chegam-lhe a casa através de outras associações e de uma das filhas, que também a aconselha a não sair de casa sozinha.

Lei Kuan Wah

SAIR SÓ PARA IR AO MÉDICO OU AO ‘YAM CHA’

Lei Kuan Wah vive num quarto andar e, para conseguir ir à rua, tem de ultrapassar não só os muitos degraus do prédio como também a escadaria que separa o pátio onde mora da calçada da Rua de Coelho do Amaral, junto ao Jardim Camões.

Tem 70 anos e conduziu camiões nos últimos 30. No ano passado, um AVC fez com que ficasse com o lado esquerdo do corpo quase totalmente paralisado. A sua mulher, que se senta ao seu lado, interrompe-o no discurso e explica ao PONTO FINAL que um dia, antes de ir trabalhar, Lei Kuan Wah sentiu-se mal e, por isso, foi ao Kiang Wu. No hospital privado não lhe souberam dizer o que se passava, por isso mandaram-no para casa. No dia seguinte, a sensação manteve-se e o septuagenário foi ao Centro Hospitalar Conde de São Januário. No hospital público também não perceberam o que se passava. Nessa noite, Lei Kuan Wah teve um AVC. “Depois do AVC, não consigo sair de casa sozinho”, aproveita o idoso para dizer durante uma pausa da mulher.

Com o AVC, a mobilidade ficou, em grande parte, reduzida, o que faz com que os dias agora sejam passados em casa. A fazer o quê? Depois de traduzida a pergunta por parte de um colaborador da Caritas, o casal aponta em sincronia para a televisão e ri-se. Agora, Lei Kuan Wah só sai de casa uma vez por mês. Por vezes solicita o serviço da Caritas para ir ao médico, outras vezes usa-o para ir ter com a família no tradicional ‘yam cha’ de domingo.

Na conversa, Lei Kuan Wah ri-se ao contar a história da vez em que estava a descer na cadeira especial da Caritas e o aparelho parou a meio das escadas. Ficou sem bateria. “Mas os funcionários resolveram logo, são muito educados”, elogia.

AUMENTO EXPONENCIAL NO NÚMERO DE UTENTES

A Caritas lançou este serviço a 8 de Dezembro de 2016, mas só no início de Janeiro é que começou a haver interessados. São cobradas 30 patacas por cada viagem, para cima ou para baixo, porém, beneficiários de apoio social pagam 10 patacas.

Segundo dados enviados pela Caritas ao PONTO FINAL, o número de interessados neste serviço tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Em 2017, foram feitas 713 viagens. No ano seguinte, houve mais do dobro de viagens: 1.514. Em 2019, o número aumentou 52,3% para as 2.306 viagens; e no ano passado as cadeiras especiais fizeram 3.943 viagens, mais 58,5% do que no ano anterior. Este ano, só no mês de Janeiro, o número de viagens foi de 392. No total, há 596 utentes deste serviço da Caritas. A maioria vive no bairro de San Kio, mas os utentes distribuem-se também pela zona do Porto Interior, Avenida do Ouvidor Arriaga e Rua do Campo, por exemplo.

Dividindo os utentes por faixa etária, verifica-se que a maior fatia tem entre 81 a 90 anos de idade. Cerca de 92% dos utilizadores tem mais de 60 anos de idade, mas há também utentes na casa dos 30 e dos 40 anos de idade. Quanto às razões para os utentes solicitarem o serviço para saírem de casa, em 72,7% dos casos tem como objectivo ir ao médico. Em 15,4% das situações, os utentes querem realizar actividades recreativas.

Paul Pun

COM ESTE SERVIÇO, “A VIDA DESTAS PESSOAS TORNA-SE MELHOR”

“O principal objectivo deste serviço é fazer com que as pessoas que estão em edifícios sem elevadores tenham maneira de sair. Não apenas para irem ao médico, mas para passearem, pode ser para se encontrarem com amigos, beber um chá com alguém, fazer algo que queiram fazer. Serve para que eles não se sintam isolados”, explica Paul Pun ao PONTO FINAL, sublinhando que, com este serviço, “a vida destas pessoas torna-se melhor”. Segundo o secretário-geral da Caritas, em Macau há pelo menos seis mil pessoas a precisar deste tipo de serviços.

Paul Pun diz que há muitos idosos que, apesar de precisarem do serviço, não o querem solicitar, “para não dar trabalho”. “Mas nós tentamos encorajá-los a estarem à vontade para nos ligar e para requisitarem o nosso serviço”, afirma.

Porém, para poder chegar a mais pessoas, é também preciso mais dinheiro. O responsável da Caritas de Macau nota que o orçamento anual para este projecto é de 1,5 milhões de patacas. A instituição está a usar um apoio de três milhões de patacas dado pela Fundação Macau há dois anos.

A Cruz Vermelha também oferece um serviço semelhante. Neste caso, o serviço é totalmente gratuito e a ajuda para sair do prédio só é dada em questões de saúde, para que os utentes se possam deslocar ao hospital. A instituição tem duas cadeiras semelhantes que permitem subir e descer escadas, cada uma custou mais de 50 mil patacas, conta Quin Va ao PONTO FINAL.

O presidente do conselho directivo da Cruz Vermelha de Macau indica que o projecto foi lançado há quase 20 anos. Só no ano passado, foram feitas mais de 13 mil viagens únicas: 6.344 para levar acamados ao hospital e outras 7.361 pessoas que não precisam de ir de maca. Quin Va destaca que, muitas das vezes, é impossível utilizar estas cadeiras especiais e que, por isso, são os próprios funcionários da instituição que carregam em braços os utentes, para cima e para baixo.

