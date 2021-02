Pereira Coutinho convida Ho Iat Seng para um chá ao som de bate-estacas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado entregou ontem, juntamente com alguns moradores do prédio Treasure Garden, uma petição ao Chefe do Executivo da RAEM. Problemas de segurança e ruído devido a bate-estacas estão na base do pedido.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O deputado da Assembleia Legislativa José Pereira Coutinho entregou ontem, na sede do Governo, uma petição com centenas de assinaturas destinada ao Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, para que este possa “mandar averiguar e ajudar a resolver os problemas de segurança e barulho no Treasure Garden causado pelos bate-estacas”.

O parlamentar fez-se acompanhar de uma mão cheia de moradores do edifício localizado na Taipa. “Convido o Chefe do Executivo para vir à Taipa, veja o estaleiro de obras e visite alguns apartamentos para tomar um chá no Treasure Garden e ouvir, in loco, o som dos bate-estacas”, sugeriu Pereira Coutinho.

A petição, refere o deputado, tem como objectivo solicitar a intervenção do Chefe do Executivo, no sentido de solucionar “os problemas graves” que estão a ocorrer com os bate-estacas no estaleiro em frente ao edifício. “Os estaleiros ficam mesmo defronte dos três blocos habitacionais do Treasure Garden. E um dos blocos do Manhattan também está afectado, por se encontrar ao lado. Trata-se de uma construção privada num terreno concessionado, mas que ninguém mexeu nele nos últimos 15/20 anos”, disse.

No dia 8 de Fevereiro, Pereira Coutinho reuniu com os responsáveis da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e da empresa de construção civil instalada no estaleiro para tentar encontrar soluções. “Na reunião ficou acordado que a empresa viria a assumir a reparação das casas danificadas, bem como diminuir o ruído e melhorar o processo de bate-estacas”, revelou o deputado eleito pela Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM).

Contudo, nada disso ficou resolvido, acusa Pereira Coutinho. “A situação, para além de não melhorar, piorou. Os idosos não conseguem repousar e os mais jovens têm dificuldades em estudar. As rachas continuam a aumentar e os inquilinos começam a mostrar medo pelo que pode acontecer”, explicou, dizendo que os proprietários temem que o Treasure Garden se torne um Sin Fong Garden.

Pereira Coutinho afirmou ainda que a responsabilidade é “naturalmente, das Obras Públicas” que tem permitido a utilização de bate-estacas já com alguns anos de vida. “São equipamento obsoletos. Já existem outras formas de perfuração, com equipamentos mais modernos, mas, claro está, mais onerosos também”.

O bate-estaca é um equipamento utilizado para a execução de fundações profundas em construções. Geralmente utilizadas em obras de grande porte, os bate-estacas são usados para a cravação dos diversos tipos de estacas como estaca pré moldada de concreto, metálica e de madeira. A utilização deste equipamento causa vibrações no terreno e, por norma, é conveniente que se adoptem medidas para que terrenos vizinhos ou prédios já existentes não sejam afectados pela vibração do bate-estacas.