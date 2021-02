Número de passageiros do Aeroporto de Macau caiu 88% no ano passado

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau organizou ontem um almoço de Primavera onde destacou o contínuo plano de desenvolvimento em infraestruturas, assegurando que o projecto do segundo terminal deverá estar concluído até ao final do ano. Na mesma ocasião foi dada a conhecer a quebra de 88% de passageiros em 2020.

A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), num encontro com os jornalistas realizado ontem num almoço de Primavera, deu conta da queda de 88% do número de passageiros em 2020, relativamente ao ano transacto. Destacou também o contínuo investimento em infraestruturas, nomeadamente no grande projecto de construção do segundo terminal da CAM que se prevê estar concluído nos próximos 10 meses.

O presidente do conselho de administração da CAM, Ma Iao Hang, disse no seu discurso que, além de contabilizar uma descida súbita do mercado de passageiros aéreos devido à pandemia, entre as perdas operacionais durante meses consecutivos, as despesas de depreciação, que não são de natureza pecuniária, contribuíram com metade das percas acumuladas.

No ano passado, a CAM contabilizou 1,17 milhões de passageiros e marcou o movimento de 16.962 aviões, o que significa uma diminuição homóloga de 78%.

Devido ao mercado de passageiros aéreos ter diminuído bruscamente devido à pandemia, a empresa apostou em diversificar o formato do negócio tradicional, nomeadamente em aumentar o transporte de carga, que em 2020 conseguiu chegar ao volume de 33,346 toneladas, o que, em termos percentuais, significou uma diminuição de 21% em relação ao ano de 2019.

Esta tendência de apostar no negócio de transporte de carga é geral, visto que até as grandes companhias aéreas, como a Emirates, operam voos de momento, numa base regular de pelo menos 58 destinos mundiais. A CAM destacou que esta tendência mundial permanecerá a longo prazo, crescendo a uma taxa anual de 2,4% nos próximos cinco anos, de acordo com o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI).

A concluir o discurso, Ma Iao Hang assegurou que o Aeroporto Internacional de Macau vai empenhar-se proactivamente na zona da Grande Baía para capitalizar as suas vantagens sem poupar quaisquer esforços para proporcionar aos clientes as premissas de um “ambiente de segurança e conforto” adoptando o lema “Com Base em Macau, alavancagem na pátria e face ao mundo”.

Actualmente, devido as restrições causadas pela pandemia, estão apenas a operar no aeroporto três companhias aéreas: Air Macau, Eva Air e Starlux Airlines. O aeroporto regista, presentemente, entre mil e dois mil passageiros por dia, entre 30 voos diários. O Aeroporto Internacional de Macau prevê receber 3,8 milhões de passageiros este ano, cerca de 40% em relação aos números registados em 2019.